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საქართველოში ელექტროენერგია კვლავ გაითიშა

05.08.2026
საქართველოში ელექტროენერგია კვლავ გაითიშა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 5 აგვისტოს, დაახლოებით 20 საათზე ელექტორნერგია გაითიშა ბათუმში, თბილისში და სავარაუდოდ, მთელს საქართველოში.

ფეისბუქზე მოქალაქეები წერენ, რომ შუქი არც სხვა რეგიონებშია.

ამავე დროს, შეზღუდულად მუშაობს ინტერნეტი და მობილური ქსელები.

გაჩერდა მატარებლები და მეტრო. მოქალაქეებს თბილისში მეტროს დატოვება ფეხით მოუხდათ.

„ბათუმელები“ ცდილობს სუს-თან, სახელწიფო ელექტროსისტემასთან და ენგურჰესთან დაკავშირებას, თუმცა ამ უწყებებში ჯერჯერობით არ გვპასუხობენ.

საქართველოში ელექტორენერგია 24 და 25 ივლისს, რამდენიმე საათით გაითიშა. რა გახდა გათიშვის დადასტურებული მიზეზი, ამ დრომდე უცნობია.

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