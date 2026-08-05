საქართველოში ელექტროენერგია კვლავ გაითიშა

დღეს, 5 აგვისტოს, დაახლოებით 20 საათზე ელექტორნერგია გაითიშა ბათუმში, თბილისში და სავარაუდოდ, მთელს საქართველოში.
ფეისბუქზე მოქალაქეები წერენ, რომ შუქი არც სხვა რეგიონებშია.
ამავე დროს, შეზღუდულად მუშაობს ინტერნეტი და მობილური ქსელები.
გაჩერდა მატარებლები და მეტრო. მოქალაქეებს თბილისში მეტროს დატოვება ფეხით მოუხდათ.
„ბათუმელები“ ცდილობს სუს-თან, სახელწიფო ელექტროსისტემასთან და ენგურჰესთან დაკავშირებას, თუმცა ამ უწყებებში ჯერჯერობით არ გვპასუხობენ.
საქართველოში ელექტორენერგია 24 და 25 ივლისს, რამდენიმე საათით გაითიშა. რა გახდა გათიშვის დადასტურებული მიზეზი, ამ დრომდე უცნობია.