უახლოეს დროში დენის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება – ელექტროსისტემა

დღეს, 5 აგვისტოს, ელექტროენერგიის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გათიშვასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახელწმიფო ელექტროსისტემამ.
„24–25 ივლისს ქვეყანაში მომხდარი სასისტემო ავარიების შემდეგ, ენგურჰესზე მიმდინარეობდა გარკვეული სამუშაოები, კერძოდ სადგურის შესაბამისი მოწყობილობების შესწავლის მიზნით აუცილებელი იყო ელექტროსისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობა, სიხშირის ნომინალურისგან განსხვავებულ სიხშირეებზე, რამაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის დროებითი გათიშვა გამოიწვია.
ელექტროენერგიის აღდგენის მიზნით მყისიერად განხორციელდა აუცილებელი ღონისძიებები, რის შედეგადაც ამ ეტაპზე ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ უკვე აღდგენილია. უახლოეს დროში კი ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება“ – წერს „ელექტროსისტემა“.
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