„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება

13 დეკემბერს ბათუმში შეხვედრა გაიმართება თემაზე – „ისტორიის გაკვეთილი“. მონაწილეობა თავისუფალია და შეუძლია ყველას, ვისაც უახლესი წარსული და საქართველოში 1990-2008 წლების ომების ისტორია აინტერესებს.
შეხვედრას გაუძღვებიან მკვლევარი ზურა წურწუმია და გამოცემა „ინდიგოს“ რედაქტორი ნინო ლომაძე.
„ჩვენ ერთ დღეში მოვყვებით, მოვისმენთ და განვიხილავთ ისტორიას სამ ომზე, რომელიც XX და XXI საუკუნის დასაწყისის საქართველოში მოხდა: 1991-1992 ცხინვალის ომი, 1992-1993 აფხაზეთის ომი და 2008 რუსეთ-საქართველოს ომი.
ისტორიას მოვყვებით ადამიანების პერსპექტივიდან, რომ ყური დავუგდოთ მათ, ვინც ომში საყვარელი ადამიანები, საკუთარი ყოველდღიურობა, სახლები და სოფლები დაკარგა. განვიხილავთ ისტორიულ დოკუმენტებს და ფაქტებს ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კონტექსტის აღსადგენად. რომ გავიხსენოთ გზა, რამაც დღევანდელ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებამდე მოგვიყვანა, რომ დიდ რეგიონში საკუთარი თავის აღქმა და მეზობლებთან ისტორიული კონტექსტით განპირობებული დამოკიდებულების გაგება შევძლოთ.
ვორქშოპში მონაწილეები კონფლიქტებს დაინახავენ პროცესებში ჩართული ოთხი მხარის პერსპექტივიდან და მათ მოტივებზე იმსჯელებენ. ყოველი მხარის გადაწყვეტილებებს ერთმანეთთან მიმართებაში დაინახავენ და მათი გადაწყვეტილებების შედეგებს გაანალიზებენ. ვორქშოპის მონაწილეები დაამუშავებენ მოვლენათა მთელ ფაქტობრივ ქრონიკას, ხოლო კონფლიქტის ხელშესახებ, რეალურ შედეგებს ადამიანების ისტორიების გაზიარებით შეძლებენ“ – ნათქვამია ღონისძიების ანონსში, რომელსაც „ინდიგო“ აქვეყნებს.
შეხვედრა გაიმართება 2025 წლის 13 დეკემბერს ბათუმში, კაფე „1905“-ში [მის: ზ. გამსახურდიას 14]. დასაწყისი – 11:00 საათზე, დასასრული – 17:00 საათზე.
მონაწილეობა უფასოა.