მთავარი,სიახლეები

„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება

08.12.2025 •
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

13 დეკემბერს ბათუმში შეხვედრა გაიმართება თემაზე – „ისტორიის გაკვეთილი“.  მონაწილეობა თავისუფალია და შეუძლია ყველას, ვისაც უახლესი წარსული და საქართველოში 1990-2008 წლების ომების ისტორია აინტერესებს.

შეხვედრას გაუძღვებიან მკვლევარი ზურა წურწუმია და გამოცემა „ინდიგოს“ რედაქტორი ნინო ლომაძე.

„ჩვენ ერთ დღეში მოვყვებით, მოვისმენთ და განვიხილავთ ისტორიას სამ ომზე, რომელიც XX და XXI საუკუნის დასაწყისის საქართველოში მოხდა: 1991-1992 ცხინვალის ომი, 1992-1993 აფხაზეთის ომი და 2008 რუსეთ-საქართველოს ომი.

ისტორიას მოვყვებით ადამიანების პერსპექტივიდან, რომ ყური დავუგდოთ მათ, ვინც ომში საყვარელი ადამიანები, საკუთარი ყოველდღიურობა, სახლები და სოფლები დაკარგა. განვიხილავთ ისტორიულ დოკუმენტებს და ფაქტებს ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კონტექსტის აღსადგენად. რომ გავიხსენოთ გზა, რამაც დღევანდელ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებამდე მოგვიყვანა, რომ დიდ რეგიონში საკუთარი თავის აღქმა და მეზობლებთან ისტორიული კონტექსტით განპირობებული დამოკიდებულების გაგება შევძლოთ.

ვორქშოპში მონაწილეები კონფლიქტებს დაინახავენ პროცესებში ჩართული ოთხი მხარის პერსპექტივიდან და მათ მოტივებზე იმსჯელებენ. ყოველი მხარის გადაწყვეტილებებს ერთმანეთთან მიმართებაში დაინახავენ და მათი გადაწყვეტილებების შედეგებს გაანალიზებენ. ვორქშოპის მონაწილეები დაამუშავებენ მოვლენათა მთელ ფაქტობრივ ქრონიკას, ხოლო კონფლიქტის ხელშესახებ, რეალურ შედეგებს ადამიანების ისტორიების გაზიარებით შეძლებენ“ – ნათქვამია ღონისძიების ანონსში, რომელსაც „ინდიგო“ აქვეყნებს.

შეხვედრა გაიმართება 2025 წლის 13 დეკემბერს ბათუმში, კაფე „1905“-ში [მის: ზ. გამსახურდიას 14]. დასაწყისი – 11:00 საათზე,  დასასრული – 17:00 საათზე.

მონაწილეობა უფასოა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა
8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა
ანდრეი ერმაკი ადასტურებს, რომ მის სახლს ჩხრეკენ
ანდრეი ერმაკი ადასტურებს, რომ მის სახლს ჩხრეკენ
22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის
22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის
მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში
მანდატურს მობილური ტელეფონის ჩამორთმევაც შეუძლია – ახალი სათავსოები სასამართლოებში

პუტინმა, სავარაუდოდ, არასწორად შეაფასა უკრაინის მიერ ინიციატივის ხელში აღების შესაძლებლობა – ISW 

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 აპრილი

„კრემლმა ვერ გამოიცნო უკრაინელების ჩანაფიქრი“ – რა ხდება კურსკში

საია: ციხის ადმინისტრაცია გეგმავს მზია ამაღლობელისათვის თვალზე კვლევების ჩატარებას 08.12.2025
საია: ციხის ადმინისტრაცია გეგმავს მზია ამაღლობელისათვის თვალზე კვლევების ჩატარებას
ორი მცირეწლოვანი შვილის მამას საზოგადოების დახმარება სჭირდება 08.12.2025
ორი მცირეწლოვანი შვილის მამას საზოგადოების დახმარება სჭირდება
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება 08.12.2025
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება
შეიმსუბუქე ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი თიბისის ერთგული საკრედიტო ბარათით 08.12.2025
შეიმსუბუქე ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი თიბისის ერთგული საკრედიტო ბარათით
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს 08.12.2025
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 დეკემბერი 08.12.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 დეკემბერი