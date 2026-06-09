„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აზერბაიჯანში აფგან სადიგოვის დაპატიმრებას ეხმიანება.
საქართველოდან აზერბაიჯანში დეპორტირებული ჟურნალისტის, აფგან სადიგოვის დაპატიმრების შესახებ გუშინ, 8 ივნისს გახდა ცნობილი.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებით, აფგან სადიგოვის წინააღმდეგ მიმდინარე მოვლენები საქართველოსა და აზერბაიჯანის მხრიდან ტრანსნაციონალური რეპრესიისა და კოორდინირებული პოლიტიკური დევნის უმძიმეს მაგალითს წარმოადგენს.
„მნიშვნელოვანია, რომ აფგან სადიგოვი დააკავეს იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც თავის დროზე საქართველოდან აზერბაიჯანში მისი ექსტრადიციის საფუძველი გახდა და რომელზეც წარმოება 2026 წლის 1 აპრილს შეწყდა.
აფგან სადიგოვის დაკავების შესახებ ინფორმაციას უმოკლეს ვადაში მივაწვდით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს.
ეს საქმე სახიფათო პრეცედენტს ქმნის რეგიონში მყოფი დევნილი ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველებისთვის და მნიშვნელოვნად აზიანებს საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დაცვის სისტემის ეფექტიანობასა და სანდოობას.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს შეშფოთებას აფგან სადიგოვის უფლებების დარღვევის გამო აზერბაიჯანში და მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს იგი და არ დაუშვას მის მიმართ წამება ან/და არაადამიანური მოპყრობა.
ჩვენ ვაგრძელებთ აფგან სადიგოვის ინტერესების დაცვას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და გამოვიყენებთ სხვა უფლებადაცვით მექანიზმებს მისი უფლებების დასაცავად“ – აცხადებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.
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ფოტოზე: აფგან სადიგოვი ბათუმში, მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე.
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