მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე

09.06.2026
„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აზერბაიჯანში აფგან სადიგოვის დაპატიმრებას ეხმიანება.

საქართველოდან აზერბაიჯანში დეპორტირებული ჟურნალისტის, აფგან სადიგოვის დაპატიმრების შესახებ გუშინ, 8 ივნისს გახდა ცნობილი.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებით, აფგან სადიგოვის წინააღმდეგ მიმდინარე მოვლენები საქართველოსა და აზერბაიჯანის მხრიდან ტრანსნაციონალური რეპრესიისა და კოორდინირებული პოლიტიკური დევნის უმძიმეს მაგალითს წარმოადგენს.

„მნიშვნელოვანია, რომ აფგან სადიგოვი დააკავეს იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც თავის დროზე საქართველოდან აზერბაიჯანში მისი ექსტრადიციის საფუძველი გახდა და რომელზეც წარმოება 2026 წლის 1 აპრილს შეწყდა.

აფგან სადიგოვის დაკავების შესახებ ინფორმაციას უმოკლეს ვადაში მივაწვდით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს.

ეს საქმე სახიფათო პრეცედენტს ქმნის რეგიონში მყოფი დევნილი ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველებისთვის და მნიშვნელოვნად აზიანებს საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დაცვის სისტემის ეფექტიანობასა და სანდოობას.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს შეშფოთებას აფგან სადიგოვის უფლებების დარღვევის გამო აზერბაიჯანში და მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს იგი და არ დაუშვას მის მიმართ წამება ან/და არაადამიანური მოპყრობა.

ჩვენ ვაგრძელებთ აფგან სადიგოვის ინტერესების დაცვას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და გამოვიყენებთ სხვა უფლებადაცვით მექანიზმებს მისი უფლებების დასაცავად“ – აცხადებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.

_____________

ფოტოზე: აფგან სადიგოვი ბათუმში, მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე.

ამავე თემაზე: 

აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში 2024 წლის საქმეზე დააპატიმრეს

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი
„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი
„ჩვენ ვრჩებით. ისევ თქვენი ხმა ვართ და თქვენ – ისევ ჩვენი ძალა“ – ეთერ თურაძე
„ჩვენ ვრჩებით. ისევ თქვენი ხმა ვართ და თქვენ – ისევ ჩვენი ძალა“ – ეთერ თურაძე
გადაარჩინე „ბათუმელები“ და „ნეტგაზეთი“ თვეში 1 ლარიდან – მხარდაჭერის კამპანია
გადაარჩინე „ბათუმელები“ და „ნეტგაზეთი“ თვეში 1 ლარიდან – მხარდაჭერის კამპანია
„სიმართლეში ბრალდებული“- სააგენტო „სუპერმარკეტმა“ D&AD-ის პრესტიჟული ჯილდო მიიღო
„სიმართლეში ბრალდებული“- სააგენტო „სუპერმარკეტმა“ D&AD-ის პრესტიჟული ჯილდო მიიღო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 დეკემბერი

რას ნიშნავს ქართული ჯარისთვის აშშ-ის მხარდაჭერის დაკარგვა – ინტერვიუ გადამდგარ გენერალთან

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივლისი

30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია 09.06.2026
30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია
„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე 09.06.2026
„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე
Rasa Juknevičienė: Armenians are already taking the European Union flag from Georgia 09.06.2026
Rasa Juknevičienė: Armenians are already taking the European Union flag from Georgia
უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომელმაც ყოფილი მეუღლე მოკლა 09.06.2026
უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომელმაც ყოფილი მეუღლე მოკლა
David McAllister on Georgia and Enlargement: The EU Cannot Treat a Candidate Country Purely as a Transactional Partner 09.06.2026
David McAllister on Georgia and Enlargement: The EU Cannot Treat a Candidate Country Purely as a Transactional Partner
წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის საქმეზე საია შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს 09.06.2026
წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის საქმეზე საია შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს