20.09.2025 •
„სიმბოლურად აჭედილია თქვენი კარი, ბატონო დირექტორო“ – დასი ნუკრი ქანთარიას წინააღმდეგ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ლენტს აწერია „წადი“. ეს არის დასის უმრავლესობის დამოკიდებულება, თუმცა სიმბოლური – მართლა ხომ არ ავჭედავთ კარს“, – ამბობს ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი მაია ცეცხლაძე, რომელმაც დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას კაბინეტს წებოვანი ლენტი გააკრა.

დაპირების მიუხედავად ნუკრი ქანთარია დასს არ ხვდება აჭარის არალეგიტიმურ კულტურის მინისტრ, ელისო ბოლქვაძესთან ერთად. ამ ფორმატის შეხვედრა 22 სექტემბერს უნდა შემდგარიყო, თუმცა მსახიობების თქმით, ქანთარიამ მათ უკვე შემოუთვალა, შეხვედრაზე მოსვლას აღარ ვაპირებო.

„…რაც უფრო დრო გადის და იწელება ეს პერიოდი, ის [დირექტორი] კიდევ უფრო ებღაუჭება თავის თანამდებობას, კიდევ უფრო დიდი გაღიზიანებაა დასში. ჩვენ, უბრალოდ, გავჩუმდით, იმიტომ, რომ ველოდებოდით 22 სექტემბერს – ელისო ბოლქვაძე უნდა მოსულიყო თეატრში და ნუკრი ქანთარიასთან ერთად გვესაუბრა. დაგვირეკეს, რომ ბატონი ნუკრი არ მოვა ამ შეხვედრაზე, ანუ ის არც სამინისტროს ემორჩილება.

არ ვიცი, ქალბატონი ელისო მოვა, თუ არა, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ კანონის მიხედვით, კრება ჩავატაროთ, ხელწერილები გავაკეთოთ და შესაბამისი ნაბიჯები გადავდგათ.

ეს ლენტი უკვე ჩამოხსნეს, თუმცა როგორც კი, ხელი მიმიწვდება, გავიმეორებ,“ – უთხრა „ბათუმელებს“ მაია ცეცხლაძემ.

  • ბათუმის დრამატული თეატრის დასი თეატრის დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვს. მსახიობთა თქმით, ამის მიზეზი ის უპატივცემულობაა, რაც თეატრის დირექტორმა, ნუკრი ქანთარიამ მათი გარდაცვლილი კოლეგის, ოთარ ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ გამოიჩინა – ნუკრი ქანთარიამ სამძიმარიც კი არ გამოხატა ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ.

მსახიობი და რეჟისორი ოთო ქათამაძე პროევროპული საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე და მხარდამჭერი იყო. მას ამის გამო სიცოცხლეში არაერთი პრობლემა შეუქმნეს ისე, როგორც ბათუმის დრამატული თეატრის დასის სხვა მსახიობებს. 42 წლის ოთო ქათამაძე მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც ანევრიზმა გაუსკდა. მსახიობის მეგობრები და ოჯახი რამდენიმე დღის განმავლობაში აგროვებდა ოთო ქათამაძის თურქეთში გადასაყვანად თანხებს. ბოლოს ის გადაიყვანეს ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც 24 აგვისტოს ის გარდაიცვალა..

ნუკრი ქანთარია მსახიობებს 2025 წლის 4 სექტემბერს შეხვდა, თუმცა შეხვედრის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ნუკრი ქანთარიამ შეხვედრა დატოვა შეძახილებით: „წადი“. მსახიობების თქმით, ნუკრი ქანთარიამ სამძიმრის თქმის ნაცვლად, შეხვედრა გასტროლებზე საუბრით დაიწყო, რასაც დასის მხრიდან შეკითხვები მოჰყვა. ნუკრი ქანთარიამ პასუხად შეხვედრა დატოვა.

ამის შემდეგ დასი აჭარის არალეგიტიმური კულტურის მინისტრს, ელისო ბოლქვაძეს შეხვდა. მორიგი შეხვედრა კი, 22 სექტემბერს უნდა გამართულიყო ნუკრი ქანთარიასთან ერთად.

პარლამენტის ყოფილი წევრი, დეპუტატი „ქართული ოცნებიდან“ – ნუკრი ქანთარია ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად კონკურსის გარეშე დანიშნეს 2022 წელს. მისი დირექტორობის პერიოდში არაერთხელ იყო დაპირისპირება მსახიობებსა და მას შორის.

ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
