ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ

04.09.2025 •
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ
„ვაცხადებთ დაუმორჩილებლობას. ფიცი დავდეთ სცენაზე, რომ ეს კაცი ამ თეატრში ვეღარ იქნება,“ – თქვა დღეს, 4 სექტემბერს, ბათუმის დრამატული თეატრის დასის შეკრების შემდეგ  მსახიობმა მაია ცეცხლაძემ.

ბათუმის დრამატული თეატრის დასი თეატრის დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვს. მსახიობთა თქმით, ამის მიზეზი ის უპატივცემულობაა, რაც თეატრის დირექტორმა მათი გარდაცვლილი კოლეგის, ოთარ ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ გამოიჩინა.

დღეს, 4 სექტემბერს, ბათუმის დრამატული თეატრის დასი თეატრის დირექტორს ნუკრი ქანთარიას შეხვდა. თუმცა შეხვედრა დაგეგმილზე ადრე დასრულდა. მსახიობების თქმით, ნუკრი ქანთარიამ სამძიმრის თქმის ნაცვლად შეხვედრა გასტროლებზე საუბრით დაიწყო, რასაც დასის მხრიდან შეკითხვები მოჰყვა. ნუკრი ქანთარიამ პასუხად შეხვედრა დატოვა.

„შეხვედრა დაიწყო გასტროლებზე საუბრით. რომ გეგმავს გასტროლს. არც კი უხსენებია ოთო ქათამაძე, ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგა, რომელიც ერთი კვირაა რაც დავკრძალეთ. მინიმუმ მეგონა, რომ წუთიერი დუმილით დაიწყებდა ამ შეხვედრას. ახლა მის ბოდიშსაც აზრი აღარ აქვს. ცხოვრებაში დგება მომენტი, როცა ბოდიშს აზრი აღარ აქვს და ახლაა ეს მომენტი,“ – ამბობს მსახიობი თათია თათარაშვილი.

შეხვედრის დეტალებზე „ბათუმელებთან“ ისაუბრა მსახიობმა ავთო ქარჩავამ.

„მეგონა წუთიერი დუმილით დაიწყებდა შეხვედრას, მაგრამ დაიწყო გასტროლებზე საუბრით. ავდექი, სიტყვა ვითხოვე და მივმართე დასს. „რაც ჩაიდინა, ოთო ქათამაძის პანაშვიდზე არ ჩამოსვლით, რომელიმე გაამართლებთ ამის საქციელს მეთქი?“ დასი გაჩუმდა.

მე მოვუბრუნდი და ვუთხარი – ეს არის ვერდიქტი, რომ თქვენ დატოვოთ აქაურობა და წახვიდეთ-მეთქი. დასიდან არავინ მას მხარი არ დაუჭირა. და მე ვუთხარი – წადი თეატრიდან.

ნუკრი ქანთარიამ მითხრა – მე თქვენ გაგაგდებთო. ვნახოთ ვინ ვის გააგდებს,“ – ჰყვება „ბათუმელებთან“ შეხვედრის დეტალებზე მსახიობი ავთო ქარჩავა.

რას ითხოვენ მსახიობები? – ბათუმის დრამატული თეატრის დასის წევრები ამბობენ, რომ ნუკრი ქანთარიამ სამძიმარიც კი არ გამოხატა ოთო ქათამაძის გარდაცვალების შემდეგ.

ეს ფაქტი ნუკრი ქანთარიამ დღეს ჟურნალისტებთან შემდეგნაირად ახსნა: „არ ვიყავი არც ბათუმში და ისეთ ადგილას ვიყავი, რომ ვერ მოვახერხებდი ჩამოსვლას. თუმცა რაც ჩვენს გვერდზე დაიწერა, ყველა ჩემი სახელით იყო.

ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ რატომ დატოვა შეხვედრა, ნუკრი ქანთარიამ თქვა: „იმიტომ, რომ აღელვებულები არიან და შემდეგში გავმართავთ. პროვოკაციებზე არის ზოგიერთი“.

ბათუმის დრამატული თეატრის დასი ითხოვს აჭარის კულტურის მინისტრთან შეხვედრას და მისგან ნუკრი ქანთარიას გათავისუფლებას. მსახიობთა თქმით, თუ ნუკრი ქანთარიას არ გაუშვებენ, მაშინ ისინი სულხან თამაზაშვილთან მივლენ ანალოგიური მოთხოვნით.

პარლამენტის ყოფილი წევრი, დეპუტატი „ქართული ოცნებიდან“, ნუკრი ქანთარია ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად კონკურსის გარეშე დანიშნეს 2022 წელს. მისი დირექტორობის პერიოდში არაერთხელ იყო დაპირისპირება მსახიობებსა და მას შორის.

მაგალითად: 2024 წელს ნუკრი ქანთარიამ საყვედური გამოუცხადა მსახიობებს, პროევროპული პროტესტისას დაგეგმილ გაფიცვისკენ მოწოდებაში – ამ მსახიობებს შორის იყო ოთარ ქათამაძეც.

ასევე, 2025 წლის გაზაფხულზე ნუკრი ქანთარიამ 6 თვით შეუჩერა ხელფასი დრამატული თეატრის მსახიობს, მეგი კობალაძეს. ასევე, ნუკრი ქანთარიამ 2025 წლის მარტში სამსახურიდან გაათავისუფლა მსახიობი თორნიკე ბარამიძე, რომელიც პროევროპული აქციების მონაწილე იყო.

ფოტოზე: ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობები. ფოტო: „ბათუმელები“

