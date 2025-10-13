მთავარი,სიახლეები

13.10.2025
ბათუმელი მედროშისთვის ფულს აგროვებენ – მას ციხეში ტანსაცმელი უკვე შეუგზავნეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„4 ოქტომბრის“ საქმეზე დაკავებულ ბათუმელ მედროშეს, ზურაბ ჭავჭანიძეს მოქალაქეებმა ფული შეუგროვეს და ციხეში საკვები, ასევე ტანსაცმელი შეუგზავნეს.

ბათუმის პროევროპული აქციის მონაწილეები ამჯერად ზურაბ ჭავჭანიძისთვის ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად აგროვებენ ფულს.

ბათუმელ მედროშეს შეგიძლიათ დაეხმაროთ მითითებულ ანგარიშებზე:

„თიბისი“ ბანკი: GE47TB7002743365100007 

„საქართველოს ბანკი“: GE13BG0000000162543573

მიმღები მალხაზ ჭკადუაა, რომელიც სამოქალაქო წინააღმდეგობის წევრია. მალხაზ ჭკადუას თქმით, ზურაბ ჭავჭანიძეს მალე ბარათს დაუმზადებენ და ბათუმელი მედროშე ციხის ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაშიც შეძლებს გარკვეული პროდუქტების შეძენას.

ზურაბ ჭავჭანიძე ბათუმის პროევროპული საპროტესტო აქციის მედროშეა. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად და სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სასჯელის სახით ეს მუხლი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ზურაბ ჭავჭანიძის საქმეში ორი მუხლია და მხოლოდ ერთი ვიდეოკადრი – კადრში ჩანს, როგორ გადაადგილდება ზურაბ ჭავჭანიძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეზოში.

„საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს“ – ადვოკატი ბათუმელი მედროშის საქმეზე

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
