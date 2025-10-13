ბათუმელი მედროშისთვის ფულს აგროვებენ – მას ციხეში ტანსაცმელი უკვე შეუგზავნეს

„4 ოქტომბრის“ საქმეზე დაკავებულ ბათუმელ მედროშეს, ზურაბ ჭავჭანიძეს მოქალაქეებმა ფული შეუგროვეს და ციხეში საკვები, ასევე ტანსაცმელი შეუგზავნეს.
ბათუმის პროევროპული აქციის მონაწილეები ამჯერად ზურაბ ჭავჭანიძისთვის ჰიგიენური საშუალებების შესაძენად აგროვებენ ფულს.
ბათუმელ მედროშეს შეგიძლიათ დაეხმაროთ მითითებულ ანგარიშებზე:
„თიბისი“ ბანკი: GE47TB7002743365100007
„საქართველოს ბანკი“: GE13BG0000000162543573
მიმღები მალხაზ ჭკადუაა, რომელიც სამოქალაქო წინააღმდეგობის წევრია. მალხაზ ჭკადუას თქმით, ზურაბ ჭავჭანიძეს მალე ბარათს დაუმზადებენ და ბათუმელი მედროშე ციხის ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაშიც შეძლებს გარკვეული პროდუქტების შეძენას.
ზურაბ ჭავჭანიძე ბათუმის პროევროპული საპროტესტო აქციის მედროშეა. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად და სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სასჯელის სახით ეს მუხლი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ზურაბ ჭავჭანიძის საქმეში ორი მუხლია და მხოლოდ ერთი ვიდეოკადრი – კადრში ჩანს, როგორ გადაადგილდება ზურაბ ჭავჭანიძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეზოში.
