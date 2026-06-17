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„ყირიმი კუნძულად გადაიქცევა. რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება“ – უკრაინის თავდაცვის მინისტრი

17.06.2026
„ყირიმი კუნძულად გადაიქცევა. რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება“ – უკრაინის თავდაცვის მინისტრი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა YouTube არხ PRESSING-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის ნახევარკუნძული მალე იზოლირებული აღმოჩნდება დრონებით განხორციელებული თავდასხმების გამო.

„ყირიმის იზოლირება ხდება დრონების გამოყენებით და უახლოეს მომავალში, როგორც ჩანს, ყირიმი კუნძულად გადაიქცევა. ამან შეიძლება რუსებისთვის ძალიან მოულოდნელი შედეგები გამოიწვიოს. მეტს ვერაფერს ვიტყვი“.

ფედოროვმა თქვა, რომ 2026 წლის პირველი ოთხი თვის განმავლობაში უკრაინამ გასულ წელთან შედარებით 300%-ით მეტი დრონი შეიძინა, რომლებსაც უკრაინა რეგულარულად იყენებს აზოვის რეგიონზე თავდასხმებისთვის.

„ჩვენ გამოვაცხადეთ ლოჯისტიკური ლოკდაუნი. ეს ნიშნავს დამატებით პირდაპირ დაფინანსებას იმ დანაყოფებისთვის, რომლებიც Middle Strike დრონებს იყენებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასობით ათას Middle Strike დრონს ვყიდულობთ, ჩვენ ასევე ვანაწილებთ თანხებს იმ დანაყოფებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ მათი სწრაფად განლაგება და შეძენა.

ასე რომ, რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება, რომელთან გამკლავება ძალიან რთულია. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობების ფანჯარა. ლოჯისტიკა გადაიჭრება, ყირიმი იზოლირებული გახდება და ეს გავლენას ახდენს აღმოსავლეთზე. არსებობს პირდაპირი კორელაცია იმას შორის, თუ რამდენად ძლიერად ვურტყამთ ლოჯისტიკას და რამდენი თავდასხმა ხდება ფრონტის ხაზზე“.

„ლოჯისტიკური ლოკდაუნი“ არის გამოთქმა, რომელსაც უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მიხაილ ფიოდოროვი იყენებს. 27 მაისს მან გამოაცხადა ე.წ. შუალედური დარტყმების შესახებ – ესაა დარტყმები მტრის პოზიციებზე 150-300 კილომეტრის რადიუსში, რომლის მიზანია რუსული ლოჯისტიკური და სამხედრო პოტენციალის სისტემატურად განადგურება ოპერატიულ სიღრმეზე.

ყირიმისკენ მიმავალი სახმელეთო დერეფანი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც თავდასხმის ქვეშ მოექცა. უკრაინის დრონებმა სამხედრო და სატვირთო მანქანებს, განსაკუთრებით საწვავის ავზებს შეუტიეს.

ასევე, უკრაინულმა ძალებმა დაარტყეს ყირიმისკენ მიმავალ რკინიგზასა და ხიდებს. ივნისის დასაწყისში თავდაცვის ძალები თავს დაესხნენ ჩონჰარის ხიდს – ნახევარკუნძულსა და უკრაინის მატერიკულ ნაწილს შორის ერთ-ერთ მთავარ გადასასვლელს. ამის შემდეგ, ამ მონაკვეთზე ტვირთის გადაზიდვა პონტონური ხიდით ან გადამისამართებით გახდა საჭირო.

ბოლო კვირების განმავლობაში ოკუპირებული ყირიმი საწვავის სერიოზულ კრიზისს განიცდის. ბენზინგასამართ სადგურებთან რიგები დადგა, ყირიმში დაიწყეს საწვავის ლიმიტირებულად გაყიდვა, საწვავის დეფიციტი აისახა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობაზეც – მედიის ცნობით გაჩერდა დაახლოებით 400 ავტობუსი. კრიზისი აისახა საკვებ პროდუქტზეც და ტურისტულ სეზონზე სპეციალისტების თქმით, ეს სულ უფრო შესამჩნევი იქნება.

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