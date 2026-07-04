განათლება, როგორც უფლება – ბათუმში ფორუმს მართავს მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის

„განათლება, როგორც სოციალური უფლება და საზოგადოებრივი სიკეთე სამართლიანი აწმყოსა და მომავლისთვის“ – ამ თემაზე მიმდინარეობს დღეს, 4 ივლისს, ბათუმში, ფორუმი განათლების პოლიტიკის შესახებ, რომლის ორგანიზატორიცაა მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის.
ფორუმის ფარგლებში მიმდინარეობს დისკუსიები თემებზე: განათლების გამოწვევები ბათუმსა და აჭარაში; სად დგას დღეს განათლების სისტემა საქართველოში და რა საფრთხეს უქმნის მას „ოცნების“ პოლიტიკას; როგორი უნდა იყოს განათლება საქართველოში და ა.შ.
დისკუსიის მომხსენებლები და მონაწილეები არიან მასწავლებლები, ლექტორები, განათლების მკვლევრები და ჟურნალისტები. ფორუმი ღია იყო ყველა დაინტერესებული პირისათვის.
„მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის“ 2025 წლის 17 თებერვალს დაარსდა. ეს მემარცხენე პოლიტიკური გაერთიანება სხვადასხვა პროფესიის, გამოცდილებისა და ინტერესების მქონე მოქალაქეებს აერთიანებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოს გადარჩენისა და განვითარების ერთადერთი სწორი გზა სოციალური დემოკრატიაა.