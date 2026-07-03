რა მასალისგან იქნება შეკერილი სკოლის ფორმები – „ფორმას აქვს ანტიალერგიული სარჩული“

სკოლის ფორმები, რომელსაც წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველიდან მეექვსე კლასის მოსწავლეებს ჩააცმევენ, პოლიესტერისგან იქნება შეკერილი. ამის შესახებ „ოცნების“ განათლების მინისტრმა, გივი მიქანაძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა 1 ივლისს.
მისი თქმით, პოლიესტერი საერთაშორისო პრაქტიკაში აქტიურად გამოიყენება, უნარჩუნებს ფორმას მოქნილობას, მის ცვეთას ამცირებს და ამავე დროს – ყველა ფორმას აქვს ანტიალერგიული სარჩული.
მან ასევე აღნიშნა, რომ ფორმა არ იქნება მხოლოდ პოლიესტერისგან, „იქ არის სხვადასხვა კონცენტრაციები ბუნებრივ მასალებთან ერთად“ და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი.
გივი მიქანაძის თქმით, ფორმებს ჩინური კომპანია შეკერავს, რომელმაც პირველი ნიმუშები წარმოადგინა უკვე, ხოლო ფორმების ხარისხს საქართველოში შეამოწმებენ.
გივი მიქანაძემ ასევე თქვა, რომ ოჯახები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეფასებულია 65 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულით და ჰყავთ პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლე შვილი/შვილები, ფორმას უფასოდ მიიღებენ.
რაც შეეხება სკოლის ფორმების ფასს, მიქანაძის თქმით, ფორმის ფასი უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი და იქნება კერძო სკოლების ფორმებზე იაფი.
გივი მიქანაძემ თქვა, რომ აპირებენ სკოლის ყველა საფეხური მოიცვან, ეტაპობრივად.
2026–2027 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმებს შპს „საგანმანათლებლო რესურსები“ კომპანია „გლორი ტექსტილი ინდასთრისგან“ შეიძენს.
საჯარო რეესტრის მიხედვით შპს „გლორი ტექსტილ ინდასთრი“ საქართველოში 2026 წლის 10 მარტსაა რეგისტრირებული. კომპანიის 100 პროცენტი წილის მესაკუთრე და დირექტორი ჩინეთის მოქალაქე ლიუ ქსიაოლინია.
„საგანმანათლებლო რესურსებს“ ფორმების შესაძენად 45 658 840 ლარის ტენდერის გარეშე დახარჯვის თანხმობა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ მისცა.
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