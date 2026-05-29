შშმ ბავშვს საპენსიო ანგარიში დაუყადაღეს „გზის გადაკეტვის“ მოტივით დედის დაჯარიმების გამო

29.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არასრულწლოვანი შშმ გოგონას დედა, ნინო კალანდია ამბობს, რომ შვილის საპენსიო ანგარიში დაუყადაღა.

ნინო კალანდიას, „ლიბერთი ბანკში“ დაყადაღებული აქვს მისი პირადი ანგარიშებიც, რადგან გასულ წელს ე.წ „გზის გადაკეტვის“ გამო 5000 ლარით არის დაჯარიმებული.

„დღეს დააყადაღეს ჩემი შშმ შვილის საპენსიო ანგარიში, რომელიც ჩემ სახელზეა, რადგან ჩემი შვილი არის არასრულწლოვანი. მათ არ აქვთ იმის უფლება, რომ შშმ ადამიანის საპენსიო ანგარიში დააყადაღონ, მაგრამ მაინც დააყადაღეს.

ბანკში მივედი ცნობა, რომ ამეღო დაყადაღებული ანგარიშის შესახებ, მითხრეს, რომ 20 ლარი ღირს ამ ცნობის გაცემა. ანუ, შშმ პირებს ცნობაში სთხოვს ბანკი 20 ლარს“- ამბობს ნინო კალანდია ვიდეოში, რომელიც დღეს, 29 მაისს გაავრცელა ფეისბუქზე.

ნინო კალანდია „ბათუმელებთან“ ამბობს, რომ აპირებს გაასაჩივროს ბავშვის საპენსიო ანგარიშის დაყადაღება.

„ბავშვებს, რომელთა სიცოცხლე საფრთხეშია წამალს არ აძლევენ და არც ის მიკვირს, რომ ჩემი შშმ შვილის ანგარიში დააყადაღეთ, მაგრამ როგორ ბედავთ და ამბობთ, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ეკონომიკური მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? ამის თქმას როგორც ბედავთ საერთოდ“- მიმართავს ის „ოცნების“ ხელისუფლებას.

_____________

მთავარ ფოტოზე: ნინო კალანდია შვილთან ერთად/facebook

