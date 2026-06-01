01.06.2026
შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო ამოქმედდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, პირველ ივნისს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტში ამოქმედდა „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო.

სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს, რომელიც აქამდე შსს-ს იურისტი იყო. მის მიმართ გაკეთებული ფეისბუქის კომენტარის გამო ერთი მოქალაქე დააჯარიმეს კიდეც.

თამთა ქიმბარიშვილის განცხადებით, ახალი სამმართველოს ფუნქციაა, „სოციალურ ქსელსა თუ მედიაში, საჯაროდ გავრცელებული, შეურაცხმყოფელი, ადამიანის ღირსების შემლახველი სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა“.

მისი თქმით, „პროაქტიულად გამოვლენილი“ კომენტარების შემდეგ, შედგება სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც გადაიგზავნება სასამართლოებში.

დღეს, პირველ ივნისს, ამ სამმართველოსთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთა მამუკა მდინარაძემაც. მას ბრიფინგზე ჰკითხეს, ფიქრობს თუ არა, რომ ახალი სამმართველოს შექმნა ემსახურება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. მდინარაძის თქმით, ახალი სამმართველო „ბევრ კეთილ საქმეებს“ ემსახურება.

მას გაუხსენეს შემთხვევები, როცა „ქართული ოცნების“ პარლამენტის წევრები თავს ესხმოდნენ ოპოზიციის ქალ დეპუტატებს და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და აგინებდნენ კიდეც და ჰკითხეს, იქნება თუ არა ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება.

მდინარაძე ამბობს, რომ ამაზე მაშინ უნდა ისაუბროს საზოგადოებამ, თუ მხოლოდ ერთი მხარის დასჯის შემთხვევა იქნება და მეორე მხარის – არა.

____________________

ფოტოზე: თამთა ქიმბარიშვილი

შშმ ბავშვს საპენსიო ანგარიში დაუყადაღეს „გზის გადაკეტვის" მოტივით დედის დაჯარიმების გამო
რეპრესიული კანონების გამო, „სინერგია" მოქალაქეებს უფასო ფსიქოლოგიურ მომსახურებას ვეღარ გაუწევს
„თავისუფლება მზიას, თავისუფლება მედიას" – თბილისში მედიის მხარდამჭერი მარში იმართება
„არც ქოლგა მინდა, არც კარავი, სიკვდილი მინდა ამ შენობასთან" – შშმ ბავშვის დედა ანგარიშების გაუქმებაზე
შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ" სამმართველო ამოქმედდა 01.06.2026
სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 01.06.2026
გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლით გზაზე სამუშაოები წელს დასრულდება – გზების დეპარტამენტი 01.06.2026
112-ის ყოფილი უფროსი განათლების სამინისტროში დანიშნეს 01.06.2026
103 წლის ქალი ბათუმიდან – „არასდროს არ მიყვარდა რუსეთი, დამოუკიდებლობა მომწონს" 01.06.2026
აეროპორტის გზატკეცილი ნაწილობრივ ჩაიკეტება – იცვლება ავტობუსების მარშრუტი 01.06.2026
