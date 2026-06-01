შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო ამოქმედდა

დღეს, პირველ ივნისს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტში ამოქმედდა „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო.
სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს, რომელიც აქამდე შსს-ს იურისტი იყო. მის მიმართ გაკეთებული ფეისბუქის კომენტარის გამო ერთი მოქალაქე დააჯარიმეს კიდეც.
თამთა ქიმბარიშვილის განცხადებით, ახალი სამმართველოს ფუნქციაა, „სოციალურ ქსელსა თუ მედიაში, საჯაროდ გავრცელებული, შეურაცხმყოფელი, ადამიანის ღირსების შემლახველი სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა“.
მისი თქმით, „პროაქტიულად გამოვლენილი“ კომენტარების შემდეგ, შედგება სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც გადაიგზავნება სასამართლოებში.
დღეს, პირველ ივნისს, ამ სამმართველოსთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთა მამუკა მდინარაძემაც. მას ბრიფინგზე ჰკითხეს, ფიქრობს თუ არა, რომ ახალი სამმართველოს შექმნა ემსახურება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. მდინარაძის თქმით, ახალი სამმართველო „ბევრ კეთილ საქმეებს“ ემსახურება.
მას გაუხსენეს შემთხვევები, როცა „ქართული ოცნების“ პარლამენტის წევრები თავს ესხმოდნენ ოპოზიციის ქალ დეპუტატებს და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და აგინებდნენ კიდეც და ჰკითხეს, იქნება თუ არა ასეთ შემთხვევებზე რეაგირება.
მდინარაძე ამბობს, რომ ამაზე მაშინ უნდა ისაუბროს საზოგადოებამ, თუ მხოლოდ ერთი მხარის დასჯის შემთხვევა იქნება და მეორე მხარის – არა.
ფოტოზე: თამთა ქიმბარიშვილი