რეპრესიული კანონების გამო, „სინერგია“ მოქალაქეებს უფასო ფსიქოლოგიურ მომსახურებას ვეღარ გაუწევს

25.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„კლუბი სინერგია“, რომელიც 14-25 წლის ახალგაზრდებს უფასო ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევდა, მიმდინარე წლის ივნისიდან უფასო მომსახურებას წყვეტს.

„სინერგია“ უფასო მომსახურების შეწყვეტას, იმ რეპრესიულ კანონმდებლობას უკავშირებს, რომელიც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ სამოქალაქო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიიღო.

„სამწუხაროდ, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული მიზეზების გამო, 2026 წლის ივნისიდან „კლუბი სინერგია“ ვეღარ შეძლებს  უფასო მომსახურების გაგრძელებას. ეს ძალიან მძიმე და გულდასაწყვეტი რეალობაა მთელი გუნდისთვის.

შვიდი წლის შემდეგ, კლუბი „სინერგიის“ გუნდი ფასიან სერვისზე გადადის, თუმცა ჩვენი მისია და ღირებულებები უცვლელი რჩება – ხარისხიანი, გულისხმიერი მომსახურება უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის.

მადლობას ვუხდით ყველა მოზარდსა და ახალგაზრდას, ოჯახს და პარტნიორს ნდობისა და თანამშრომლობისთვის. თითოეულ თქვენგანთან ურთიერთობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. იმედს ვიტოვებთ, რომ თანდათან შევძლებთ, საფასურის გარეშე – კლიენტების შეზღუდულ რაოდენობას მაინც მოვემსახუროთ“-აღნიშნული განცხადება „სინერგიამ“ დღეს, 25 მაისს გააკეთა, ფეისბუქის გვერდზე.

ორგანიზაციის ცნობით, „სინერგია“ ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში წელიწადში დაახლოებით 400 ადამიანს უწევდა უფასო ფსიქოლოგიურ მომსახურებას.

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ ბოლო ერთ წელიწადში არაერთი რეპრესიული კანონი მიიღო, მათ შორის „გრანტების შესახებ კანონი“, რომელიც საქართველოში არსებულ სამოქალაქო ორგანიზაციებს და კერძო პირებსაც კი, უკრძალავს უცხოური დაფინანსების მიღებას. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე არაერთი ორგანიზაციის მუშაობა შეფერხდა ან შეწყდა.

მოქალაქეები უკვე ხშირად ვეღარ ახერხებენ უფასოდ მიიღონ იურიდიული ან სხვა სახის მომსახურება, რომელსაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია აფინანსებდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„თავისუფლება მზიას, თავისუფლება მედიას" – თბილისში მედიის მხარდამჭერი მარში იმართება
„არც ქოლგა მინდა, არც კარავი, სიკვდილი მინდა ამ შენობასთან" – შშმ ბავშვის დედა ანგარიშების გაუქმებაზე
„5 წლის შვილი საკვების გარეშე დამიტოვეს, ანგარიშები დამიყადაღეს" – სინდისის პატიმრის მეუღლე
სოფლიდან ქალაქში სიარული წამლისთვის, ახლა უკვე კვირაში ორჯერ – როგორ გაურთულეს პაციენტებს ცხოვრება
ბათუმის მერია წელსაც ვერ იწყებს რაგბის სტადიონის ორი წლის წინ დაანონსებულ პროექტს 25.05.2026
თურქეთში ჩაის სეზონი დაიწყო – რა ღირს წელს ჩაის კრეფაზე მუშაობა? 25.05.2026
მასწავლებლებმა 5 416 ლარი ჩაურიცხეს დიუშენით დაავადებულ ბავშვებს ორ დღეში 25.05.2026
Scheme Long Linked by Batumelebi to Pre-Election Mobilisation Now Admitted as "Fictitious Employment" by Kobakhidze 25.05.2026
თიბისი – 33 წელი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად 25.05.2026
ქობულეთის შემოვლითი გზა მსუბუქი მანქანებისთვის 26 მაისს გაიხსნება 25.05.2026
