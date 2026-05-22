როდის გაიხსნება ქობულეთის შემოვლითი გზა

ქობულეთის შემოვლითი გზა, ქობულეთისა და ჩაქვის სატრანსპორტო კვანძებს შორის 14 მაისიდან ჩაკეტილია. გზაზე სახიდე გადასასვლელის დაზიანებულ სადეფორმაციო ნაკერებს ცვლიან. გზის ჩაკეტვის გამო საცობებია ციხისძირსა და ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბებს შორის მონაკვეთში.
გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზა 28 მაისს უნდა გაიხსნას. სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილზე კი „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ ამ დროისთვის გზის გახსნა მოესწრება, თუმცა, ყველაფერი მაინც ამინდზეა დამოკიდებული.
„სპეციალური მექანიზმი უკვე დამონტაჟებულია და დღეს [22 მაისს] ბეტონს ჩავასხამთ. ბეტონის გაშრობას 4 დღე დასჭირდება და 27-28 მაისისთვის გზის გახსნა მოესწრება, თუმცა, ეს მაინც ამინდზეა დამოკიდებული. უამინდობის [წვიმის] შემთხვევაში შესაძლოა გზის გახსნა გადავადდეს“, – გვითხრეს ადგილზე დასაქმებულებმა.
სადეფორმაციო ნაკერი აუცილებელი ელემენტია, რომელიც ხიდის/ესტაკადის ცალკეულ სექციებს შორის მოძრაობის საშუალებას იძლევა და ამით მის სტრუქტურულ მთლიანობას ინარჩუნებს. ასეთი ლითონის ელემენტები იცავს ბეტონის კონსტრუქციას დაბზარვისგან და ხიდს აძლევს მოქნილობას ტემპერატურის ან დატვირთვის ცვლილების დროს.
ქობულეთის შემოვლითი გზაზე დაზიანებული სადეფორმაციო ნაკერები 2025 წლის ნოემბერში სქელი ლითონის ნაჭრით დაფარეს. ამ მონაკვეთში ტრანსპორტის მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე კი, 50 კილომეტრ საათამდე შეზღუდეს.
ქობულეთის შემოვლით გზაზე სახიდე გადასასვლელის სადეფორმაციო ნაკერების შეცვლის სამუშაოები დაბა ჩაქვისა და სოფელ ზედა აჭყვის ადმინისტრაციულ საზღვართან მიმდინარეობს.
აღნიშნული სახიდე გადასასვლელი ერთ-ერთი ყველაზე გრძელია საქართველოში. მისი სიგრძე 1 180 მეტრია.
ამჯერად კი ქობულეთის შემოვლით გზაზე დაშვებული მაქსიმალური სიჩქარე 90 კმ/საათიდან 70 კმ/საათამდეა შემცირებული.
დაგეგმილია, რომ ქობულეთის შემოვლითი ორზოლიანი გზა ოთხზოლიან მაგისტრალად გადააკეთონ. გზის მოდერნიზებაზე მუშაობა გზების დეპარტამენტმა მისი სრულად გახსნიდან 5 წლის შემდეგ, 2023 წელს დაიწყო.
პროექტზე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დადებითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება უკვე გასცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობა უკვე აქვს.
პროექტის განხორციელების მიზნით, მშენებელი კომპანიის შესარჩევად, ტენდერი უნდა გამოაცხადონ.
ქობულეთის შემოვლითი გზის ჩაკეტვის გამო „ძველი“ გზა ჩაქვის ტერიტორიაზე მანქანებს თავისუფლად ვეღარ ატარებს, რის გამოც გზაზე საცობებია.
რა თანხა დაიხარჯება ქობულეთის შემოვლით გზაზე სადეფორმაციო ნაკერების შეცვლაზე ამ დროისთვის ინფორმაცია არ გვაქვს.
ქობულეთის შემოვლითი გზა ქობულეთისა და ჩაქვის სატრანსპორტო კვანძებს შორის 28 მაისამდეა ჩაკეტილი. ჩაკეტილია ასევე ხუცუბნისა და კვირიკეს კვანძები.
ამ თემაზე: