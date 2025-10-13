მთავარი,სიახლეები

ქობულეთის შემოვლითი გზის ესტაკადაზე რკინის კონსტრუქციაა დაზიანებული

13.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქობულეთის შემოვლით გზაზე სპეციალური რკინის კონსტრუქცია [სადეფორმაციო ნაკერი], რომელიც ესტაკადაზეა, მინიმუმ ორი თვეა რაც დაზიანებულია. დაზიანებული კონსტრუქცია კი, ავტომობილების მოძრაობისთვის უსაფრთხო არ არის.

სადეფორმაციო ნაკერი არის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც ხიდის/ესტაკადის ცალკეულ სექციებს შორის მოძრაობის საშუალებას იძლევა და ამით მის სტრუქტურულ მთლიანობას ინარჩუნებს.

დაზიანებული კონსტრუქცია ქობულეთის შემოვლით გზაზე / ფოტო: 11.10.2025

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ დაზიანებული კონსტრუქციის შესახებ ინფორმირებული არიან და ის მთლიანად უნდა შეიცვალოს, მანამდე კი გზის მოვლითი სამუშაოები ტარდება, ამასთან, ეს ადგილიც ზედამხედველობის ქვეშაა.

მოვლას რაც შეეხება, „ბათუმელების“ ინფორმაციით, რკინის კონსტრუქციის დაზიანებულ ნაწილებს პერიოდულად ერთმანეთთან ადუღებენ, ამ დროს კი ორზოლიან მაგისტრალზე საცობიც იქმნება:

ქობულეთის შემოვლითი გზა / ფოტო: 6 სექტემბერი, 2025 წელი

„აღნიშნული ლითონის კონსტრუქცია უახლოეს პერიოდში მთლიანად შეიცვლება“ – გვითხრეს გზების დეპარტამენტში 7 ოქტომბერს.

დაზიანებული კონსტრუქცია ქობულეთის შემოვლით გზაზე / ფოტო: 11.10.2025

ქობულეთის შემოვლითი გზა, რომელიც ორზოლიანია, შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად უსაფრთხო ისედაც არ არის.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და „ბათუმელების“ მონაცემებით, მთლიანობაში, 2018 წლიდან 2025 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქობულეთის შემოვლით გზაზე 105 ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 35 და დაშავდა სულ ცოტა 221 ადამიანი [მხოლოდ 2025 წლის ზაფხულში ამ გზაზე ავარიის შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა და 15-მდე დაშავდა, მათ შორის არასრულწლოვნებიც].

ქობულეთის შემოვლით გზაზე 2014 წლიდან 2018 წლამდე პერიოდში მომხდარი ავარიების შესახებ კი მონაცემები არ გვაქვს.

ქობულეთის შემოვლითი, 2-ზოლიანი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების პროექტზე მუშაობა ორი წლის წინ დაიწყო, თუმცა პროექტის დაფინანსების, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ვადა და სხვა დეტალები ამ დრომდე კვლავ უცნობია.

ვრცლად ამ თემაზე:

რა ეტაპზეა ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად გადაკეთების პროექტი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ქობულეთის შემოვლითი გზის ესტაკადაზე რკინის კონსტრუქციაა დაზიანებული 13.10.2025
