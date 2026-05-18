ეტყვის თუ არა რუსულ გემს უარს ბათუმში შემოსვლაზე – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არ პასუხობს კითხვას

18.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მას შემდეგ, რაც მწვავე საზოგადოებრივი პროტესტის გამო რუსულმა გემმა ბათუმის სანაპირო 3 წლის წინ დატოვა და ბათუმი მარშრუტიდან ამოიღო, იგივე რუსულმა საკრუიზო გემის Astoria Grande-ს მიხედვით, გემი ბათუმში ისევ შემოვა – ამჯერად 28 მაისს.

რუსული საკრუიზო გემის Astoria Grande-ს ბათუმში შემოსვლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია დღეს, 18 მაისს, უარყო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ.

თუმცა, ეს უწყება გავრცელებულ განცხადებაში არ ამბობს, რომ რუსულ გემს ბათუმში შემოსვლაზე ნებართვას არ მისცემს. როგორ იმოქმედებს „ოცნების“ მთავრობა, თუ რუსული საკრუიზო გემი დარჩენილ ვადაში განაცხადით მიმართავს? არსებობს რუსულ გემზე უარის თქმის საფუძველი? – „ბათუმელების“ ეს შეკითხვები საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში უპასუხოდ დატოვეს.

საინტერესო ამ ამბავში კიდევ ისაა, რომ 3 წლის წინაც, როცა ბათუმში რუსული გემი შემოვიდა, იგივე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უარყოფდა რუსული გემის შემოსვლის შესახებ წინასწარ გავრცელებულ ინფორმაციას. მაშინ გემი 31 ივლისს შემოვიდა, ხოლო „ბათუმელების“ მიერ 30 ივლისს გავრცელებულ ინფორმაციაში წაიკითხავდით ამას:

„2023 წლის 28 ივლისს, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში განაცხადეს, რომ საკრუიზო გემ Astoria Grande-ს ბათუმის ნავსადგურში 31 ივლისს შემოსვლასთან დაკავშირებით სააგენტოში 28 ივლისის საღამოს 9 საათამდე მომართვა არ მიუღიათ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში 2023 წლის 30 ივლისსაც ვერ მივიღეთ ინფორმაცია: საკრუიზო გემმა გაიარა თუ არა ნავსადგურში შემოსვლისთვის საჭირო პროცედურები?

2023 წლის 31 ივლისს რუსული გემის შემოსვლის გამო ბათუმში საპროტესტო აქცია გაიმართა. ამ აქციაზე 23 პირი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით. აქციაზე დაკავებულები 2-2 ათასი ლარით დააჯარიმა მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ.

2023 წელს გემმა ვადაზე ადრე დატოვა ბათუმის პორტი და მას შემდეგ მის მარშრუტში საქართველოს აღარ ეწერა. წელს კი ისევ გამოჩნდა მის მარშრუტში ბათუმი.

  • ახლაც, როცა რუსული საკრუიზო კომპანია Astoria Grande აქვეყნებს მარშრუტს სოჭი-ტრაბზონი-ბათუმი-სოჭის შესახებ, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო წერს, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელება „არ შეესაბამება სინამდვილეს“ და „ემოციურად მანიპულაციური განცხადებები მიზანმიმართულად ვრცელდება საზოგადოებაში დაძაბულობისა და სპეკულაციების შესაქმნელად.“

კიდევ ერთი დეტალი: 3 წლის წინ რუსული გემიდან ჩამოსული ერთ-ერთი მგზავრი ამბობდა, რომ ნამყოფია აფხაზეთში, ანუ შესაძლოა მას დარღვეული ჰქონდეს კანონი ოკუპაციის შესახებ. 

ირაკლი კობახიძე იმ პერიოდში პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე იყო და „ქაჯობად“ შეაფასა მოქალაქეთა საპროტესტო აქცია. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი კი ბათუმის აქციას ტვიტერზე გამოეხმაურა: „ვამაყობ ჩვენი ხალხით“.

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოჭსა და ბათუმს შორის სამგზავრო გადაზიდვები იწყებოდა, 2023 წლის იანვარში გავრცელდა რუსულ მედიაში. თავდაპირველად ეს ინფორმაცია ქართულმა მხარემ უარყო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
