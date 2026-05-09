2,7 მილიონ ლარად სურსათის ეროვნული სააგენტო ბათუმში ოფისს იშენებს

სურსათის ეროვნული სააგენტო ბათუმში ოფისის მშენებლობას გეგმავს. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე სააგენტომ ელექტრონული ტენდერი 2,7 მილიონი ლარით გამოაცხადა. პროექტის მიხედვით შენობა სამსართულიანი იქნება.
მიწის ნაკვეთი, სადაც ახალი ოფისი უნდა ააშენონ 1 110 კვადრატული მეტრია. ეს ტერიტორია ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იყო, თუმცა, 2021 წელს ის საკუთრებაში სახელმწიფოს, სურსათის სააგენტოს კი – სარგებლობაში გადაეცა.
ნაკვეთის მისამართია ბაგრატიონის ქუჩა 127, თუმცა, ის რეფერალური საავადმყოფოს უკან, დაახლოებით 350 მეტრში მდებარეობს – შარტავასა და ჯავახიშვილის ქუჩებს შორის.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფისის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერმა 2026 წლის 14 აპრილს გასცა.
სააგენტოს მიერ 2 790 890 ლარით გამოცხადებულ ტენდერში კი წინადადებების მიღება 2026 წლის 3 ივნისს დაიწყება და 8 ივნისს დასრულდება.
ტენდერში გამარჯვებულმა შენობა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 თვეში უნდა ააშენოს.
პირობის მიხედვით, შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა ვრცელდებოდეს შემდეგი ხანგრძლივობის გარანტიები: შენობის ფასადებზე და დანარჩენ სამუშაოებზე – 3 წელი, ხოლო შენობის სახურავზე – 5 წელი.
სურსათის სააგენტოს 76 640 ლარით კიდევ ერთი ტენდერი აქვს გამოცხადებული აჭარის მუნიციპალიტეტებში [ბათუმის გარდა] პატრონიანი ძუ ძაღლების სტერილიზაციის, პოსტოპერაციული მოვლისა და საჭიროების შემთხვევაში, იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მომსახურებაზე, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით შერჩევა-შეფასების ეტაპზეა.
ამ ტენდერში სააგენტოს მომსახურებას ინდმეწარმე ლერი ჩხარტიშვილი სთავაზობს 75 203 ლარად.
