2,7 მილიონ ლარად სურსათის ეროვნული სააგენტო ბათუმში ოფისს იშენებს

09.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნული სააგენტო ბათუმში ოფისის მშენებლობას გეგმავს. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე სააგენტომ ელექტრონული ტენდერი 2,7 მილიონი ლარით გამოაცხადა. პროექტის მიხედვით შენობა სამსართულიანი იქნება.

სურსათის სააგენტოს ბათუმის ოფისის ვიზუალი / ფოტო პროექტიდან

მიწის ნაკვეთი, სადაც ახალი ოფისი უნდა ააშენონ 1 110 კვადრატული მეტრია. ეს ტერიტორია ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იყო, თუმცა, 2021 წელს ის საკუთრებაში სახელმწიფოს, სურსათის სააგენტოს კი – სარგებლობაში გადაეცა.

ნაკვეთის მისამართია ბაგრატიონის ქუჩა 127, თუმცა, ის რეფერალური საავადმყოფოს უკან, დაახლოებით 350 მეტრში მდებარეობს – შარტავასა და ჯავახიშვილის ქუჩებს შორის.

წითელი ფერით მონიშნულია საპროექტო ტერიტორია

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფისის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერმა 2026 წლის 14 აპრილს გასცა.

სააგენტოს მიერ 2 790 890 ლარით გამოცხადებულ ტენდერში კი წინადადებების მიღება 2026 წლის 3 ივნისს დაიწყება და 8 ივნისს დასრულდება.

ტენდერში გამარჯვებულმა შენობა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 თვეში უნდა ააშენოს.

პირობის მიხედვით, შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა ვრცელდებოდეს შემდეგი ხანგრძლივობის გარანტიები: შენობის ფასადებზე და დანარჩენ სამუშაოებზე – 3 წელი, ხოლო შენობის სახურავზე – 5 წელი.

ფოტო პროექტიდან

სურსათის სააგენტოს 76 640 ლარით კიდევ ერთი ტენდერი აქვს გამოცხადებული აჭარის მუნიციპალიტეტებში [ბათუმის გარდა] პატრონიანი ძუ ძაღლების სტერილიზაციის, პოსტოპერაციული მოვლისა და საჭიროების შემთხვევაში, იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მომსახურებაზე, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით შერჩევა-შეფასების ეტაპზეა.

ამ ტენდერში სააგენტოს მომსახურებას ინდმეწარმე ლერი ჩხარტიშვილი სთავაზობს 75 203 ლარად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
