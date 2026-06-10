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შსს-ს ძაღლების ვოლიერების რემონტსა და მოედნების მოწყობაში 900 ათასი ლარი დაიხარჯება

10.06.2026
შსს-ს ძაღლების ვოლიერების რემონტსა და მოედნების მოწყობაში 900 ათასი ლარი დაიხარჯება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში ძაღლების ვოლიერების რემონტს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას გეგმავს. გამოყოფილია 909 ათას 352 ლარი.

აღნიშნული თანხით შსს-მ ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოაცხადა.

სამინისტრო „ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, თბილისში, ევგენია მაისურაძის N3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შსს-ს სარგებლობაში არსებული ოთხი შენობის სარემონტო და ერთი შენობის დემონტაჟის, ასევე ძაღლებისთვის ღია შემოღობილი სასეირნო სივრცეების მოწყობის“ სამუშაოებს შეისყიდის.

მომსახურებაში შედის ასევე ამ შენობების [რომლებშიც ვოლიერებია განთავსებული] მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაც.

ტენდერის დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილია სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის: ღია ვოლიერების, ახალი აუზის ასევე ძაღლების საჩრდილობლების მოწყობა. გარემონტდება ძაღლების არსებული სავარჯიშო ბარიერები.

სამუშაოების ჩამონათვალი [კრებსითი] / ტენდერიდან

შსს-ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 24 ივნისს დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება.

სამუშაოების შესრულების ვადად კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღეა განსაზღვრული.

შსს-ს საკუთრებაში არსებული ტერიტორია თბილისში, ევგენია მაისურაძის ქუჩა, N 3-ში სადაც ვოლიერებია განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე შსს 900 ათასი ლარის ღირებულების სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას გეგმავს.

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