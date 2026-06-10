შსს-ს ძაღლების ვოლიერების რემონტსა და მოედნების მოწყობაში 900 ათასი ლარი დაიხარჯება

შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში ძაღლების ვოლიერების რემონტს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას გეგმავს. გამოყოფილია 909 ათას 352 ლარი.
აღნიშნული თანხით შსს-მ ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოაცხადა.
სამინისტრო „ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, თბილისში, ევგენია მაისურაძის N3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შსს-ს სარგებლობაში არსებული ოთხი შენობის სარემონტო და ერთი შენობის დემონტაჟის, ასევე ძაღლებისთვის ღია შემოღობილი სასეირნო სივრცეების მოწყობის“ სამუშაოებს შეისყიდის.
მომსახურებაში შედის ასევე ამ შენობების [რომლებშიც ვოლიერებია განთავსებული] მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაც.
ტენდერის დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილია სხვადასხვა სამუშაოები, მათ შორის: ღია ვოლიერების, ახალი აუზის ასევე ძაღლების საჩრდილობლების მოწყობა. გარემონტდება ძაღლების არსებული სავარჯიშო ბარიერები.შსს-ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 24 ივნისს დაიწყება და 29 ივნისს დასრულდება.
სამუშაოების შესრულების ვადად კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 დღეა განსაზღვრული.
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