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ბათუმის ნაგავსაყართან ახალი გზის აშენებაზე 5,3-მილიონიანი ხელშეკრულება მზადდება

04.06.2026
ბათუმის ნაგავსაყართან ახალი გზის აშენებაზე 5,3-მილიონიანი ხელშეკრულება მზადდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, გონიოს ხიდის მიმდებარე ტერიტორიიდან ახალი ბულვარის გაგრძელებამდე მონაკვეთში ახალი გზის მშენებლობაზე გამოცხადებული ტენდერი ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზეა.

ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ტენდერი 6,3 მილიონი ლარით ჰქონდა გამოცხადებული, ხელშეკრულება კი შპს „კოხტის ძირი 2010“-თან უნდა გაფორმდეს 5 მილიონ 350 ათას ლარზე. სწორედ ეს თანხა შესთავაზა კომპანიამ სამმართველოს.

ახალი გზა ერთმანეთთან გონიოს ხიდის მიმდებარე ტერიტორიას [ჭოროხის ქუჩას] და ახალი ბულვარის გაგრძელებას [დავით ართმელაძის ქუჩას] დააკავშირებს. გზა არსებული ნაგავსაყარის მიმდებარედ გაივლის და ართმელაძის ქუჩას გამწმენდ ნაგებობასთან შეუერთდება.

მონაწილეობდა თუ არა სხვა კომპანია ელექტრონულ ტენდერში, ჯერ უცნობია. ეს იმ შემთხვევაში გამოჩნდება, როცა „კოხტის ძირი 2010“-თან ხელშეკრულება გაფორმდება, ან კომპანიის დისკვალიფიკაცია მოხდება ტენდერიდან [ეს იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადაში ხელშეკრულებას არ გააფორმებს].

რეესტრის ბოლო ამონაწერით შპს „კოხტის ძირი 2010“ ოზურგეთში 2010 წელს რეგისტრირებული კომპანიაა, რომლის 100 პროცენტ წილს ბეჟან ნაკაიძე ფლობს. კომპანიის დირექტორია ანა შარაბიძე.

ტენდერის პირობის მიხედვით „სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 2027 წლის 30 მაისის ჩათვლით“ პერიოდი.

ტენდერის შესახებ ვრცლად:

გონიოს ხიდიდან ახალი ბულვარის გაგრძელებამდე ახალ გზას გაიყვანენ – 6,3 მილიონი

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