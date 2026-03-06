ტრამპი ამბობს, რომ ირანისთვის „კარგი ლიდერის“ კანდიდატები ჰყავს

მთავარი,სიახლეები

06.03.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მას სურს ირანის ხელისუფლების შეცვლა და ჰყავს ირანის ლიდერობის კარგი კანდიდატები.

ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტრამპმა NBC News-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა.

„ჩვენ გვინდა მივიდეთ და ყველაფერი გავასუფთაოთ. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ჰყავდეთ კარგი ლიდერი. ჩვენ გვყავს რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც, ვფიქრობ, კარგად გაართმევენ თავს ამ ამოცანას“ – თქვა ტრამპმა.

მას არ დაუსახელებია ამ ადამიანების ვინაობა, მაგრამ აღნიშნა, რომ აშშ-ი ზომებს იღებს მათ გადასარჩენად.

ტრამპმა უარი თქვა კონკრეტული სახელების დასახელებაზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ აშშ იღებს ზომებს სიაში შემავალი პირების გადარჩენის უზრუნველსაყოფად.

ინტერვიუში ტრამპმა ასევე მიანიშნა, რომ ამჟამად ირანში სახმელეთო შეჭრა არ განიხილება.

„ეს დროის კარგვაა. მათ ყველაფერი დაკარგეს. მათ ფლოტი დაკარგეს. მათ ყველაფერი დაკარგეს, რისი დაკარგვაც შეიძლებოდა“, – თქვა ტრამპმა და დასძინა, რომ აშშ-სა და ისრაელის დარტყმების ტემპი და ინტენსივობა გაგრძელდება.

ირანზე ისრაელისა და აშშ-ის საჰაერო შეტევები უკვე მეშვიდე დღეა გრძელდება. პირველ მარტს ცნობილი გახდა, რომ მოკლულია აიათოლა ალი ხამენეი – ირანის სულიერი, სამხედრო და პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ირანს 1989 წლიდან მართავდა. ის იყო რიგით მეორე ლიდერი, რომელიც ქვეყანას ისლამური რევოლუციის შემდეგ ჩაუდგა სათავეში.

ფოტოზე: დონალდ ტრამპი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/YURI GRIPAS

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
