ტრამპი ამბობს, რომ ირანისთვის „კარგი ლიდერის“ კანდიდატები ჰყავს

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მას სურს ირანის ხელისუფლების შეცვლა და ჰყავს ირანის ლიდერობის კარგი კანდიდატები.
ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტრამპმა NBC News-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა.
„ჩვენ გვინდა მივიდეთ და ყველაფერი გავასუფთაოთ. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ჰყავდეთ კარგი ლიდერი. ჩვენ გვყავს რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც, ვფიქრობ, კარგად გაართმევენ თავს ამ ამოცანას“ – თქვა ტრამპმა.
მას არ დაუსახელებია ამ ადამიანების ვინაობა, მაგრამ აღნიშნა, რომ აშშ-ი ზომებს იღებს მათ გადასარჩენად.
ინტერვიუში ტრამპმა ასევე მიანიშნა, რომ ამჟამად ირანში სახმელეთო შეჭრა არ განიხილება.
„ეს დროის კარგვაა. მათ ყველაფერი დაკარგეს. მათ ფლოტი დაკარგეს. მათ ყველაფერი დაკარგეს, რისი დაკარგვაც შეიძლებოდა“, – თქვა ტრამპმა და დასძინა, რომ აშშ-სა და ისრაელის დარტყმების ტემპი და ინტენსივობა გაგრძელდება.
ირანზე ისრაელისა და აშშ-ის საჰაერო შეტევები უკვე მეშვიდე დღეა გრძელდება. პირველ მარტს ცნობილი გახდა, რომ მოკლულია აიათოლა ალი ხამენეი – ირანის სულიერი, სამხედრო და პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ირანს 1989 წლიდან მართავდა. ის იყო რიგით მეორე ლიდერი, რომელიც ქვეყანას ისლამური რევოლუციის შემდეგ ჩაუდგა სათავეში.
ფოტოზე: დონალდ ტრამპი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/YURI GRIPAS