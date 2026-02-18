მთავარი,სიახლეები

აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია

18.02.2026 •
აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრალი წაუყენა რუსული დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერის Marinera-ს, იგივე Bella1-ს კაპიტანს, რომელსაც აშშ-ს სანაპირო დაცვა კვირების განმავლობაში დევნიდა.

ინფორმაციას ამის შესახებ „ნიუ იორკ თაიმსი“ აქვეყნებს.

გამოცემის თანახმად, ბრალდებები მოიცავს ნავთობტანკერის მიერ გაიანის დროშის ყალბად აღმართვას და სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობას – კერძოდ, გემის შეჩერებაზე უარს, რათა აშშ-ის ძალებს ბორტზე ასვლის შესაძლებლობა მისცემოდა.

Marinera-ს კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძეა.

Marinera-ს ამერიკული ძალები ატლანტის ოკეანეში ერთი კვირა მისდევდნენ, მას შემდეგ, რაც ხომალდი ვენესუელისკენ მიმავალ გზაზე გააჩერეს.

„ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ვენესუელის ნავთობის წინააღმდეგ გატარებულმა ზომებმა სისხლისსამართლებრივი ბრალდებები გამოიწვია.

კაპიტანს, ავთანდილ კალანდაძეს, ორი ფედერალური დანაშაულის ბრალდება წაუყენეს 12 თებერვლის საბრალდებო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც აქამდე საჯაროდ არ გავრცელებულა. პირველი მუხლით ბატონ კალანდაძეს ედავებიან, რომ ტანკერზე ყალბად აღმართა გაიანის დროშა – მაშინ როცა გემი ამ ქვეყანაში რეგისტრირებული არ იყო, რათა 20 დეკემბერს აშშ-ის სანაპირო დაცვის მიერ მისი დაკავება აეცილებინა.

მეორე ბრალდება მას სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობას ედავება. კერძოდ, ტანკერის შეჩერებასა და ამერიკული ძალებისთვის გემზე ასვლის ნებართვის მიცემაზე უარს.

ამის ნაცვლად, გემი, რომელიც მაშინ Bella 1-ის სახელით იყო ცნობილი და კარიბის ზღვაში ვენესუელისკენ მიემართებოდა, უკან, ატლანტის ოკეანეში დაბრუნდა, აშშ-ის ძალების დევნის პარალელურად.

გზაში გემმა სახელი შეიცვალა, Marinera დაირქვა და განაცხადა, რომ რუსეთის მფარველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ეკიპაჟმა ტანკერის ბორტზე რუსეთის დროშა დახატა, ხოლო გემი რუსეთის ოფიციალურ საზღვაო რეესტრში დარეგისტრირდა,“ – ნათქვამია New York Times-ის სტატიაში.

რუსეთის მთავრობამ დიპლომატიური არხებით შეერთებულ შტატებს მიმართა მოთხოვნით, შეეწყვიტათ ტანკერის დევნა. მიუხედავად ამისა, 7 იანვარს, გაერთიანებული სამეფოს სანაპიროსთან, ამერიკული ძალები ნავთობტანკერზე ავიდნენ. დააკავეს კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძე და ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები.

„გემის დაკავება პრეზიდენტ ტრამპის მცდელობის ნაწილი იყო, დაემყარებინა კონტროლი ვენესუელის მრავალმილიარდიანი ნავთობის ინდუსტრიაზე.

18 თებერვლის მონაცემებით, შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელის ნავთობით ვაჭრობაში ჩართული კიდევ რვა გემი დააკავა.

ეს გემები რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილია, რომელთაც ვენესუელიდან, ირანიდან ან რუსეთიდან ნავთობი მსოფლიოს მასშტაბით გადააქვს, აშშ-ისა და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებული სანქციების დარღვევით.

„აშშ-ის ხელისუფლებამ Bella 1-ის დაყადაღების ორდერი გასცა მისი წარსული საქმიანობის საფუძველზე, კერძოდ იმაზე, რომ მას ირანული ნავთობი გადაჰქონდა ტერორიზმთან დაკავშირებული ჯგუფებისთვის,“ – ნათქვამია New York Times-ის სტატიაში.

იანვრის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ კაპიტან ავთანდილ კალანდაძის მეუღლემ, ნათია ძაძამიამ, გაერთიანებულ სამეფოში წამოიწყო სამართლებრივი დავა და მოითხოვა მისი მეუღლის დაკავების სასამართლო გადახედვა.

თუმცა ეს დავა წარუმატებლად დასრულდა, რადგან 28 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ნავთობტანკერ Marinera-ს ქართველი კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძე დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციიდან გაიყვანეს და აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს.

ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება ქართველი კაპიტნის სასამართლო პროცესი აშშ-ში.

ამავე თემაზე:

„Marinera-ს ქართველი კაპიტანი აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს“ – ადვოკატი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„Marinera-ს ქართველი კაპიტანი აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს“ – ადვოკატი
„Marinera-ს ქართველი კაპიტანი აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს“ – ადვოკატი
აშშ-ს მიერ დაკავებული ტანკერის ქართველი კაპიტნის მეუღლე ედინბურგის სასამართლოში ჩივის
აშშ-ს მიერ დაკავებული ტანკერის ქართველი კაპიტნის მეუღლე ედინბურგის სასამართლოში ჩივის
ფინეთში კაბელის დაზიანებაში ეჭვმიტანილი გემის ეკიპაჟის წევრი, აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს – მედია
ფინეთში კაბელის დაზიანებაში ეჭვმიტანილი გემის ეკიპაჟის წევრი, აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს – მედია
ფინეთში სასამართლომ შეწყვიტა ქართველი კაპიტნისა და მისი თანაშემწეების წინააღმდეგ აღძრული საქმე
ფინეთში სასამართლომ შეწყვიტა ქართველი კაპიტნისა და მისი თანაშემწეების წინააღმდეგ აღძრული საქმე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 დეკემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 19 ნოემბერი

ბათუმში მოსალოდნელია დასავლეთის ძლიერი ქარი – გაფრთხილება 18.02.2026
ბათუმში მოსალოდნელია დასავლეთის ძლიერი ქარი – გაფრთხილება
ვინ გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს – ფიზიკურ პირებს ზედამხედველობის უფლება აღარ ექნებათ 18.02.2026
ვინ გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს – ფიზიკურ პირებს ზედამხედველობის უფლება აღარ ექნებათ
ბათუმში აფთიაქის ისტორიული შენობის რესტავრაცია ისევ ვერ დასრულდა 18.02.2026
ბათუმში აფთიაქის ისტორიული შენობის რესტავრაცია ისევ ვერ დასრულდა
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი 18.02.2026
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი
აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია 18.02.2026
აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია
სად ცხოვრობს და რა ქონებას ფლობს ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე 18.02.2026
სად ცხოვრობს და რა ქონებას ფლობს ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე