აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრალი წაუყენა რუსული დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერის Marinera-ს, იგივე Bella1-ს კაპიტანს, რომელსაც აშშ-ს სანაპირო დაცვა კვირების განმავლობაში დევნიდა.
ინფორმაციას ამის შესახებ „ნიუ იორკ თაიმსი“ აქვეყნებს.
გამოცემის თანახმად, ბრალდებები მოიცავს ნავთობტანკერის მიერ გაიანის დროშის ყალბად აღმართვას და სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობას – კერძოდ, გემის შეჩერებაზე უარს, რათა აშშ-ის ძალებს ბორტზე ასვლის შესაძლებლობა მისცემოდა.
Marinera-ს კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძეა.
Marinera-ს ამერიკული ძალები ატლანტის ოკეანეში ერთი კვირა მისდევდნენ, მას შემდეგ, რაც ხომალდი ვენესუელისკენ მიმავალ გზაზე გააჩერეს.
„ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ვენესუელის ნავთობის წინააღმდეგ გატარებულმა ზომებმა სისხლისსამართლებრივი ბრალდებები გამოიწვია.
კაპიტანს, ავთანდილ კალანდაძეს, ორი ფედერალური დანაშაულის ბრალდება წაუყენეს 12 თებერვლის საბრალდებო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც აქამდე საჯაროდ არ გავრცელებულა. პირველი მუხლით ბატონ კალანდაძეს ედავებიან, რომ ტანკერზე ყალბად აღმართა გაიანის დროშა – მაშინ როცა გემი ამ ქვეყანაში რეგისტრირებული არ იყო, რათა 20 დეკემბერს აშშ-ის სანაპირო დაცვის მიერ მისი დაკავება აეცილებინა.
მეორე ბრალდება მას სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობას ედავება. კერძოდ, ტანკერის შეჩერებასა და ამერიკული ძალებისთვის გემზე ასვლის ნებართვის მიცემაზე უარს.
ამის ნაცვლად, გემი, რომელიც მაშინ Bella 1-ის სახელით იყო ცნობილი და კარიბის ზღვაში ვენესუელისკენ მიემართებოდა, უკან, ატლანტის ოკეანეში დაბრუნდა, აშშ-ის ძალების დევნის პარალელურად.
გზაში გემმა სახელი შეიცვალა, Marinera დაირქვა და განაცხადა, რომ რუსეთის მფარველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ეკიპაჟმა ტანკერის ბორტზე რუსეთის დროშა დახატა, ხოლო გემი რუსეთის ოფიციალურ საზღვაო რეესტრში დარეგისტრირდა,“ – ნათქვამია New York Times-ის სტატიაში.
რუსეთის მთავრობამ დიპლომატიური არხებით შეერთებულ შტატებს მიმართა მოთხოვნით, შეეწყვიტათ ტანკერის დევნა. მიუხედავად ამისა, 7 იანვარს, გაერთიანებული სამეფოს სანაპიროსთან, ამერიკული ძალები ნავთობტანკერზე ავიდნენ. დააკავეს კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძე და ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები.
„გემის დაკავება პრეზიდენტ ტრამპის მცდელობის ნაწილი იყო, დაემყარებინა კონტროლი ვენესუელის მრავალმილიარდიანი ნავთობის ინდუსტრიაზე.
18 თებერვლის მონაცემებით, შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელის ნავთობით ვაჭრობაში ჩართული კიდევ რვა გემი დააკავა.
ეს გემები რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილია, რომელთაც ვენესუელიდან, ირანიდან ან რუსეთიდან ნავთობი მსოფლიოს მასშტაბით გადააქვს, აშშ-ისა და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებული სანქციების დარღვევით.
„აშშ-ის ხელისუფლებამ Bella 1-ის დაყადაღების ორდერი გასცა მისი წარსული საქმიანობის საფუძველზე, კერძოდ იმაზე, რომ მას ირანული ნავთობი გადაჰქონდა ტერორიზმთან დაკავშირებული ჯგუფებისთვის,“ – ნათქვამია New York Times-ის სტატიაში.
იანვრის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ კაპიტან ავთანდილ კალანდაძის მეუღლემ, ნათია ძაძამიამ, გაერთიანებულ სამეფოში წამოიწყო სამართლებრივი დავა და მოითხოვა მისი მეუღლის დაკავების სასამართლო გადახედვა.
თუმცა ეს დავა წარუმატებლად დასრულდა, რადგან 28 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ნავთობტანკერ Marinera-ს ქართველი კაპიტანი ავთანდილ კალანდაძე დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციიდან გაიყვანეს და აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება ქართველი კაპიტნის სასამართლო პროცესი აშშ-ში.
ამავე თემაზე:
„Marinera-ს ქართველი კაპიტანი აშშ-ის სანაპირო დაცვის გემზე გადაიყვანეს“ – ადვოკატი