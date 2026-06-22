რუსეთში, ვორონეჟის რაკეტების კომპონენტების მწარმოებელ ქარხანას უკრაინამ დაარტყა

უკრაინის თავდაცვის ძალები, ზუსტი სარაკეტო დარტყმებით, თავს დაესხა რუსეთის ქალაქ ვორონეჟში მდებარე ქარხანას, სადაც რუსები სარაკეტო დანადგარებისთვის ელექტრომოწყობილობებს ამზადებდნენ.
ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის გენშტაბი ავრცელებს.
„22 ივნისს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების საჰაერო ძალების ქვედანაყოფებმა დაარტყეს რუსული რაკეტების კომპონენტების მწარმოებელ ქარხანას რუსეთის ქალაქ ვორონეჟში. თავდასხმისთვის გამოყენებული იქნა მაღალი სიზუსტის რაკეტები“, – წერია თავდაცვის ძალების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
განცხადების თანახმად, „ისკანდერებისა“ და სხვა მაღალი სიზუსტის რაკეტებისთვის საჭირო კომპონენტებს სწორედ ამ ქარხანაში აწარმოებს რუსეთი.
„საწარმო ობიექტის განადგურება მნიშვნელოვნად შეამცირებს რუსეთის მიერ ახალი რაკეტების წარმოებას“ – წერს უკრაინის გენშტაბი.
დღეს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ 21 ივნისის ღამეს და 22 ივნისს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დარტყმები განახორციელეს რიგ სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის მოსკოვში მდებარე კოსმოსური კავშირის ცენტრზე.