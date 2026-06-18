ბათუმში მეზღვაურთა დღის აღსანიშნავად ნახევარი მილიონი ლარი დაიხარჯება

მეზღვაურთა დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და საზღვაო აკადემია ორგანიზებას ერთობლივად გაუწევენ და „ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების“ მიზნით ჯამში 576 164 ლარს ტენდერის გარეშე დახარჯავენ. ასეთ გადაწყვეტილებამდე ღონისძიების ჩატარებას მხოლოდ სააგენტო გეგმავდა 534 239 ლარით.
ღონისძიება 2026 წლის 25 ივნისს ბათუმში გაიმართება.
სააგენტო აღნიშნავს, რომ „საქართველო 21 000-მდე მეზღვაურის სამშობლოა. მეზღვაურები მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს დროშით მცურავ ასობით გემზე არიან დასაქმებულნი.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ღონისძიების მასშტაბი და მნიშვნელობა, ვინაიდან მას დაესწრებიან ქვეყნის მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, საზღვაო სექტორის ლიდერები, დარგის ექსპერტები და ადგილობრივი პარტნიორები. მათი მაღალი ინტერესისა და ჩართულობის გათვალისწინებით, ღონისძიების სათანადო დონეზე ორგანიზება და ჩატარება სრულად პასუხობს საქართველოს სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ ინტერესებს, ხელს უწყობს ეროვნული საზღვაო სექტორის გაძლიერებას“ – წერს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო.
სააგენტო ასევე წერს, რომ „ღონისძიების ორგანიზების სავარაუდო ღირებულების ობიექტურად დადგენის მიზნით, გამოცხადდა ბაზრის კვლევა. კომერციული წინადადება წარმოადგინა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ… სრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ღონისძიების მოწყობის დეტალური კონცეფცია, ვიზუალური და კრეატიული ხედვა, შესაბამისი რენდერები და პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო საორიენტაციო ბიუჯეტი. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრა 409 553 ლარით, დღგ-ს ჩათვლით“.
აქ აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ღონისძიების ორგანიზებას მხოლოდ საზღვაო სააგენტო გეგმავდა და 534 239 ლარის გამარტივებული შესყიდვის შესათანხმებლად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2026 წლის 16 ივნისს მიმართა. მეორე დღეს, 17 ივნისს, საზღვაო სააგენტომ ეს განაცხადი გააუქმა და ხელახლა მიმართა უწყებას – ამჯერად 409 553 ლარის დახარჯვის უფლების მისაღებად.
იმავე დღეს, ანუ 17 ივნისს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიმართა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიამაც ორი განაცხადით: პირველი – ტენდერის გარეშე 141 611 ლარის დახარჯვის ნებართვისთვის [საბავშვო/ახალგაზრდული აქტივობების დასაფინანსებლად] და მეორე – 25 000 ლარის მუსიკოს სალომე კორკოტაშვილისთვის [SALIO] გადასახდელად, რომელსაც „საზეიმო ღონისძიების პროგრამის მუსიკალური უზრუნველყოფა [ცოცხალი შესრულება]“ ევალება.
მომსახურებები, რომელსაც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შეისყიდის:
- ღონისძიების კრეატიული კონცეფციის შემუშავება; დიზაინ-მომსახურება და საინფორმაციო/სარეკლამო მასალების [მოსაწვევები, ეკრანების კონტენტი] მომზადება.
- ოფიციალური ნაწილის კონსტრუქციები და დეკორაციები: ძირითადი სცენის მოწყობა [აშენება, დახალიჩება, ტრიბუნა]; დიდი ლოგო კონსტრუქციით ლეერზე, ბადე ბანერი კონსტრუქციით, ლედ ეკრანის შეფუთვა და ლეერის სიმძიმეების შეფუთვა; საზეიმო დროშები და მეზღვაურების აღლუმის დროშები; სტუმრებისთვის განკუთვნილი სკამები.
- ტექნიკური უზრუნველყოფა: გახმოვანების და განათების სისტემები; სასცენო კონსტრუქციები; ვიდეო სისტემები [ლედ ეკრანი, პირდაპირი ტრანსლაციის/ლაივის უზრუნველყოფა, პარტიკაბელი ლაივისთვის]; ენერგომომარაგება და დამხმარე ინვენტარი: გენერატორი.
შესყიდვების პორტალზე ატვირთული ინვოისების მიხედვით, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და აკადემიას შესაბამის მომსახურებას შპს „მოზაიკა პლიუსი“ გაუწევს და აღნიშნულ თანხასაც ამ კომპანიას გადაუხდიან.
საჯარო რეესტრის მიხედვით „მოზაიკა პლიუსი“ თბილისში 2008 წელს რეგისტრირებული კომპანიაა და მის წილებს ფლობენ: სალომე კობალაძე [40%], ანა ჩოდრიშვილი [40%] და ქეთევან ჟორჟოლიანი [20%]. კომპანიის დირექტორი სალომე კობალაძეა.
16 ივნისს შესყიდვების პორტალზე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ „მოზაიკის“ ინვოისი ატვირთა ჯამური ღირებულებით 534 238,63 ლარი.
მეორე დღეს, 17 ივნისს, სააგენტომ და აკადემიამ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თამარ იოსელიანის წერილი მიიღეს ღონისძიების უმოკლეს დროში ორგანიზება-ჩატარებაზე. სააგენტომ კი წერილობით აკადემიას მიმართა.
ამ წერილის შემდეგ, სააგენტომ შესყიდვების პორტალზე 16 ივნისის განაცხადი გააუქმა და 17 ივნისს ახალი განაცხადი და „მოზაიკის“ შეცვლილი ინვოისი ატვირთა. პორტალზე იმავე დღეს, 17 ივნისს გააკეთა განაცხადები საზღვაო აკადემიამაც.
„სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, რომ 2026 წლის 25 ივნისის საზეიმო ღონისძიებას განსაკუთრებული მასშტაბი და განსხვავებული სტილი შეძენოდა სწორედ საბავშვო/ახალგაზრდული აქტივობების ინტეგრირებით, განაპირობებს შესყიდვის გადაუდებელ აუცილებლობას დროის მცირე მონაკვეთში“ – წერს საზღვაო აკადემია.
„საქართველო, როგორც საზღვაო ტრადიციების მქონე ქვეყანა, 25 ივნისს – მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეს მასშტაბური ღონისძიებით აღნიშნავს. 25 ივნისი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღედ 2011 წელს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ოფიციალურად გამოცხადდა.
ღონისძიების მიზანია გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ვაჭრობაში მეზღვაურთა უდიდესი წვლილის დაფასება, ქართველი მეზღვაურების პროფესიული საქმიანობის აღიარება, საზღვაო სფეროს პოპულარიზაცია და საერთაშორისო არენაზე საქართველოს, როგორც საზღვაო ქვეყნის, ავტორიტეტის კიდევ უფრო ამაღლება“ – აღნიშნულია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განაცხადში.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში აღნიშნული განაცხადების განხილვის ბოლო თარიღები 2026 წლის 22 და 23 ივნისია.
______________
მთავარ ფოტოზე: ილუსტრაცია კონცეფციიდან.