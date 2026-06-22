კაცი ქიბარ ხალვაშის ოჯახის გავლენებზე: „ქონებას ვერ ვიბრუნებ“

„მოსამართლის მიერ ხელმოწერილი ორი სააღსრულებო ფურცელი მიჭირავს ხელში და ჩემს ქონებას მაინც ვერ ვიბრუნებ,“ – ამბობს ბიზნესმენი მამუკა სხვიტარიძე. ის ბათუმში, შანიძის 16-ში მდებარე უძრავი ქონების, ასევე საწარმოს და ძვირადღირებული დანადგარების დაბრუნებისთვის იბრძვის.
ბიზნესმენი ამბობს, რომ სასამართლოში დავის მოგების მიუხედავად, უკვე 3 წელია განზრახ ჭიანურდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება, რადგან საქმე „ოცნებასთან“ დაახლოებულ ხალვაშების ოჯახს ეხება.
საუბარია ბიზნესმენ ნიაზ ხალვაშზე, რომელიც კომპანია „ბიზონის“ მესაკუთრეა. სწორედ ამ კომპანიის წინააღმდეგ არის გამოცემული სააღსრულებო ფურცელი: ერთი 2023 წელს, მეორე – 2025 წელს. ბიზნესმენ ნიაზ ხალვაშის ძმაა ქიბარ ხალვაში – პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებელი. ნიაზ ხალვაშის და – ფატი ხალვაში კი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატია „ქართული ოცნებიდან“.
დავის საგანი 10 მლნ აშშ დოლარად შეფასებული ქონებაა შანიძის ქუჩაზე, სადაც ბიზნესმენ მამუკა სხვიტარიძის კომპანიას „ტრანსკავკასიის კაპიტალს“ მინის დამუშავების და მინის ნაკეთობების საწარმო ჰქონდა მოწყობილი. მამუკა სხვიტარიძე ამბობს, რომ სწორედ აქ მზადდებოდა წლების წინ დასავლეთ საქართველოში მდებარე ბრენდული აპარტამენტების, თუ სასტუმროების მინის ფასადები.
ეს ქონება დღეს რეესტრით მამუკა სხვიტარიძის კომპანიას ეკუთვნის. პრობლემა ამ ქონებიდან ნიაზ ხალვაშის, ასევე მასთან მყოფი პირების გამოსახლება და ძვირადღირებული საწარმოო აპარატების მესაკუთრისთვის დაბრუნებაა. მამუკა სხვიტარიძე ამბობს, რომ ნიაზ ხალვაში მინის საწარმოს არ ამუშავებს, მაგრამ ტერიტორიას იყენებს „ინერტული მასალისთვის, თავისი ბიზნესსაქმიანობისთვის“.
„ნიაზ ხალვაში მეუბნება, რომ დატოვებს ჩემს ტერიტორიას, თუ გადავუხდი 2 მლნ აშშ დოლარს და ასევე, 1.5 მილიონის დანადგარს მივცემ… ქიბარ ხალვაშის და ფატი ხალვაშის გავლენით ბედავს ის ამას. ფატი ხალვაშის შვილები მეც შემხვდნენ ე.წ. მოლაპარაკებაზე, ჩართულია ამ საქმეში ხალვაშების მთელი ოჯახი.
მეორე საკითხია იუსტიციის მინისტრი პაატა სალია, რომელიც იყო „რუსთავი 2“-ის დირექტორი, ამ გავლენასაც იყენებენ,“ – უთხრა მამუკა სხვიტარიძემ „ბათუმელებს“.
„დღეს საწარმო გაძარცულია. მე ამ საწარმოში არ შევდივარ, რადგან ეს უნდა გააკეთოს აღსრულებამ, ხოლო აღსრულება ამას არ აკეთებს… ნიაზ ხალვაში იქ ცხოვრობს უკვე ოჯახით, არ ტოვებს ტერიტორიას მას შემდეგ, რაც ტერიტორიაზე დაცვის სამსახური ავიყვანე. გამოსახლება გაწელეს სამი წელია…“ – გვიყვება მამუკა სხვიტარიძე და გვაჩვენებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას: 2022 წელს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის“ [მამუკა სხვიტარიძის კომპანია] სარჩელი დაკმაყოფილდა და გაბათილდა 2017 წელს ჩატარებული აუქციონი, რომლის ფარგლებშიც სადავო საწარმო ნიაზ ხალვაშის კომპანია „ბიზონმა“ შეიძინა.
სასამართლომ მიიჩნია, რომ აუქციონი, რომელიც აღსრულების ბიურომ გამოაცხადა, კანონდარღვევით ჩატარდა.
მამუკა სხვიტარიძის კომპანიას ერთ-ერთი კომპანიის მიმართ 2017 წელს ფინანსური დავალიანება ჰქონდა. ამ დავალიანების დასაფარად გამოცხადდა მაშინ აუქციონი.
„ეს აუქციონი იმდენად უკანონოდ ჩატარდა, საბოლოოდ სასამართლომაც ვერ დამალა ფაქტი, მაგრამ ახლა აღსრულებას წელავენ,“ – ამბობს მამუკა სხვიტარიძე.
რა წერია სააღსრულებო ფურცლებში – რა უნდა გაეკეთებინა სააღსრულებო ბიუროს?
2025 წელს, სასამართლოს მიერ გამოცემულ სააღსრულებო ფურცელში წერია, რომ შპს „ბიზონის“ მფლობელობიდან გამოთხოვილ იქნას და მოსარჩელე შპს „ტრანსკავკასიის ენერჯის“გადაეცეს მისი კუთვნილი მოძრავი ნივთები: მინის საჭრელი მანქანა და მინის ნაწარმის დამზადების მანქანა, რომლებიც განთავსებულია შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის“ საკუთრებაში რიცხული და შპს „ბიზონის“ მფლობელობაში მყოფ უძრავ ქონებაში, მდებარე ბათუმი, აკ. შანიძის 16“, – ვკითხულობთ სააღსრულებო ფურცელში.
2023 წელს გამოცემული სააღსრულებო ფურცელში კი წერია: „შპს „ბიზონის“ უკანონო მფლობელობიდან მისი გამოსახლების გზით, გამოთხოვილ იქნას უძრავი ქონება, მდებარე ბათუმი, აკ. შანიძის 16…. და გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში გადაეცეს მესაკუთრეს შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალს“.
რატომ არ აღასრულა აღსრულების ბიურომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები? – აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესცენტრში საკითხის მოკითხვას დაგვპირდნენ, თუმცა სამუშაო დღის ბოლომდე უწყებიდან არავინ დაგვკავშირებია.
სამაგიეროდ, სამუშაო დღის ბოლოს ბიზნესმენი მამუკა სხვიტარიძე ისევ დაგვიკავშირდა და გვაჩვენა დღეს, 22 ივნისს, მის მიერ გამართული ბრიფინგის შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მიღებული ახალი წერილი:
„ვინაიდან შპს „ბიზონის“ მიერ არ იქნა შესრულებული # 2-1493/2020 სააღსრულებო ფურცლით გათვალისწინებული ვალდებულება, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გიგზავნით სააღსრულებო საქმის მასალებს შემდეგი რეაგირებისთვის“, – აღნიშნულია წერილში, რომელიც დღეს, 2026 წლის 22 ივნისს, გადაუგზავნია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აჭარის პროკურატურაში, ანუ აღსრულების ბიურო პროკურატურას გამოძიების დაწყებას სთხოვს.
„ბათუმელები“ ტელეფონით დაუკავშირდა ქიბარ ხალვაშს და ფატი ხალვაშს. ქიბარ ხალვაშმა გვითხრა, რომ კომენტარს არ გვაძლევს, ფატი ხალვაშმა კი თქვა, რომ კონსულტაციას ადვოკატთან გაივლის.
„ბათუმელები“ ასევე დაუკავშირდა ნიაზ ხალვაშს იმ ბრალდებებზე საპასუხოდ, რაც მამუკა სხვიტარიძემ გააჟღერა. ნიაზ ხალვაშმა გვითხრა, რომ თავად კომენტარს არ გააკეთებს, მაგრამ მისი ადვოკატი დაგველაპარაკება.
„ცილისწამებას წარმოადგენს ბატონ ქიბარ ქალვაშისა და ქალბატონ ფატი ხალვაშის რაიმე ფორმით აფილირება დავასთან. გავლენებზე საუბარი ემსახურება ყურადღების მიქცევას და მსხვერპლის როლში გამოჩენას.
მამუკა სხვიტარიძე 2026 წლის 22 აპრილიდან დღემდე გვაშანტაჟებს, შემოჭრილია სადავო ფართში და ახდენს ნიაზ ხალვაშის ხელშეშლას. გავლენები და მფარველები ჰყავს მამუკა სხვიტარიძეს, როგორც სასამართლო სისტემაში, ასევე სამართალდამცავ უწყებაში… სხვიტარიძე ყველაფერს ართმევს ნიაზ ხალვაშს და საინტერესოა, როგორ ახერხებს ამდენს, თუ ჩვენს ხელშია ძალაუფლება?!“ – გვითხრა ადვოკატმა არჩილ კაიკაციშვილმა, ის შპს „ბიზონის“ და ნიაზ ხალვაშის ინტერესებს იცავს.
რაც შეეხება კონკრეტულად დავას შანიძის ქუჩაზე, ადვოკატი არჩილ კაიკაციშვილი განმარტავს შემდეგს:
„ნიაზ ხალვაში და მისი კომპანია სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, დადგინდა საზიარო უფლების მქონე სუბიექტად. იურიდიულად ნიაზ ხალვაშის სადავო ფართის ფლობას მიენიჭა ლეგიტიმური საფუძველი. ეს გადაწყვეტილება ძალაშია.
რაც შეეხება სააღსრულებლო პროცედურებს. საკითხი უნდა დაიყოს მოძრავ და უძრავ ნივთებთან დაკავშირებით. მამუკა სხვიტარიძე პრეტენზიას აცხადებს მოძრავი ნივთების გატანაზე. ვინაიდან მხარეთა შორის, ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს თანხის დაკისრებაზე სხვა დავა, მამუკა სხვიტარიძეს აღიარებული აქვს 200 ათასს ლარზე მეტი ვალი ნიაზ ხალვაშის „ბიზონის“ მიმართ, მოსალოდნელია სარჩელის დაკმაყოფილება, მოძრავი ნივთები შესაძლოა გაიქვითოს ვალში.
შესაბამისად, გატანა ამ მიზნით სურს მამუკა სხვიტარიძეს, რომ მოგვესპოს შესაძლებლობა შემდგომ მოთხოვნებზე. აღსრულებას ეს ნიუანსები ძალიან კარგად ესმის და ბოლო პრეტენზია იყო მხოლოდ ის, რომ მამუკა სხვიტარიძეს ენახა, ეს მოძრავი ნივთები იდგა თუ არა ადგილზე. ჩვენ ეს ფოტო-მასალით დავადასტურეთ და აღსრულებას აქვს სრული ინფორმაცია ნივთების ადგილზე არსებობის შესახებ.
რაც შეეხება მიწის ნაკვეთს, მამუკა სხვიტარიძეს მიმართული აქვს სასამართლოსთვის უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვაზე, შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. შესაბამისად, არ არსებობს პირდაპირი იურიდიული საფუძველი დავთმოთ ის ქონება, რომელიც ეკუთვნოდა ნიაზ ხალვაშს და გაფრთხილების მიუხედავად, მაინც შეიძინა მამუკა სხვიტარიძემ.
შესაბამისად, ის ვერასოდეს გახდება ამ ქონების კეთილსინდისიერი მესაკუთრე. ბევრი სამხილი არსებობს, როგორ გააჩნდა სასამართლოსთან კავშირები, რათა ნიაზ ხალვაშს აუქციონზე შეძენილი ქონების საკუთრების უფლება დაეკარგა,“ – აღნიშნა ადვოკატმა არჩილ კაიკაციშვილმა.
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მთავარი ფოტო: სადავო ქონება