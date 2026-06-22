საგზაო დარღვევებისთვის 130 მილიონი ლარის ჯარიმა გადაიხადეს მოქალაქეებმა 5 თვეში

მიმდინარე წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით, სახელმწიფომ მოქალაქეებისგან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის, ჯარიმების სახით, 130 მილიონი ლარი ამოიღო.
ბოლო 5 თვის განმავლობაში, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები სახელმწიფო ხაზინამ გამოაქვეყნა.
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის გადახდილი ჯარიმებიდან 51 866 284 მილიონი ლარი ცენტრალურ ბიუჯეტში შევიდა, ხოლო 77 798 229 ლარი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში.
რაც შეეხება სხვა სახის ჯარიმებს, რომლებიც მოქალაქეებმა სხვადასხვა მიზეზით გადაიხადეს.
დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო ბიუჯეტში შევიდა 8 788 634 ლარი, უბილეთო მგზავრობის გამო 1 346 609 ლარი.
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში დაწერილი ჯარიმებით ბიუჯეტში შესულმა თანხამ კი 38 324 697 ლარი შეადგინა.