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საგზაო დარღვევებისთვის 130 მილიონი ლარის ჯარიმა გადაიხადეს მოქალაქეებმა 5 თვეში

22.06.2026
საგზაო დარღვევებისთვის 130 მილიონი ლარის ჯარიმა გადაიხადეს მოქალაქეებმა 5 თვეში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მიმდინარე წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით, სახელმწიფომ მოქალაქეებისგან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის, ჯარიმების სახით, 130 მილიონი ლარი ამოიღო.

ბოლო 5 თვის განმავლობაში, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები სახელმწიფო ხაზინამ გამოაქვეყნა.

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის გადახდილი ჯარიმებიდან 51 866 284 მილიონი ლარი ცენტრალურ ბიუჯეტში შევიდა, ხოლო 77 798 229 ლარი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში.

რაც შეეხება სხვა სახის ჯარიმებს, რომლებიც მოქალაქეებმა სხვადასხვა მიზეზით გადაიხადეს.

დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო ბიუჯეტში შევიდა 8 788 634 ლარი, უბილეთო მგზავრობის გამო 1 346 609 ლარი.

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში დაწერილი ჯარიმებით ბიუჯეტში შესულმა თანხამ კი 38 324 697 ლარი შეადგინა.

 

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