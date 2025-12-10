ბათუმის აეროპორტის გაფართოება გზშ-ს გარეშე გაგრძელდება

ბათუმის აეროპორტი თვითმფრინავების სადგომ ბაქანს და მგზავრთა მიმღები ტერმინალის შენობას აფართოებს. სამუშაოები აეროპორტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების [გზშ] გარეშე დაიწყო, ვინაიდან ამ სამუშაოებისთვის გზშ-ს მომზადება გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ საჭიროდ არ მიიჩნია.
სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აეროპორტმა სააგენტოს ისევ მიმართა. დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ ამჯერად დღის წესრიგში ბაქნის დამატებით 500 კვ/მეტრით გაფართოების აუცილებლობა დადგა.
„2025 წლის 11 აგვისტოს გაცემული სკრინინგის გადაწყვეტილებით, აეროპორტის ტერიტორიაზე არსებული ბაქანი გაფართოვდა 8 200 კვადრატული მეტრით, თუმცა, დეტალების დაზუსტების პროცესში გამოიკვეთა, რომ ბაქნის გაფართოება საჭიროა დამატებით 500 კვადრატული მეტრით.
ბაქნის დამატებითი გაფართოების სამუშაოები მიმდინარე გაფართოების სამუშაოებთან ერთად ჩატარდება.
ამასთან, დაგეგმილი ექსპლუატაციის პირობის ცვლილება ასევე ითვალისწინებს აეროპორტის ტერიტორიაზე არსებული საწვავის რეზერვუარების გვერდით, დამატებით ერთი, 2 400 ლიტრი მოცულობის დიზელის საწვავის მიწისზედა რეზერვუარის და ჩამოსხმის სვეტის მოწყობას“ – წერია დოკუმენტებში.
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დამატებით სამუშაოებთან დაკავშირებითაც გადაწყვიტა, რომ გზშ-ს მომზადება საჭირო არ არის.
„მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატაციის პირობის ცვლილება გზშ-ის ანგარიშის წარდგენას არ საჭიროებს“ – წერია სააგენტოს მიერ 2025 წლის 9 დეკემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებაში.
დოკუმენტების მიხედვით, ბათუმის აეროპორტში „თვითმფრინავების სადგომი ბაქნის გაფართოების მიზანია C კატეგორიის საჰაერო ხომალდების [სტანდარტული სამგზავრო ლაინერების] სადგომის მოწყობა, ასევე ვერტმფრენის სადგომის მოწყობა… გაფართოების ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია არსებული კომუნიკაციების – სანიაღვრე სისტემის, საკანალიზაციო ქსელის, ელექტრო მომარაგების, მიწისქვეშა ხაზების გაყვანის ადგილების ცვლილება და ახალი დაერთებების დაპროექტება“.
ასევე, ფართოვდება მგზავრთა მიმღები ტერმინალის შენობაც:
„არსებულ მგზავრთა მიმღები ტერმინალის შენობას მიაშენდება სამი სივრცე: I სივრცე [194.3 კვადრატული მეტრი] – დაგეგმილია გამოყენებული იქნას დასაქმებული პერსონალის საოფისედ; II სივრცე [126.4 კვადრატული მეტრი] – დამხმარე მიშენება დასაქმებული პერსონალისა და აეროპორტის ოპერირების გასაუმჯობესებლად; III სივრცე [103 კვადრატული მეტრი] – მგზავრთა ნაკადის კომფორტისა და მოწესრიგებისთვის“.
სახელმწიფო კომპანია „საქაერონავიგაცია“ გეგმავს ჩაატაროს ახალი კვლევა, იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ბათუმის აეროპორტის მიმდებარედ ტერიტორიის უსაფრთხოების ზონა. ამ კვლევის ჩასატარებლად ტენდერია გამოცხადებული.
ტენდერის ტექნიკური დავალების მიხედვით კი, აეროპორტის უსაფრთხოების წესები და გეოგრაფია აფერხებს ბათუმის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყენებას. კერძოდ, ბათუმის აეროპორტში თვითმფრინავები მხოლოდ ზღვის მიმართულებით ფრინდებიან და ზღვის მიმართულებიდან ეშვებიან. შექმნილია სპეციალური უსაფრთხოების ზონა, რომელი ზონაც „ზღუდავს ქალაქის განვითარებას“.
