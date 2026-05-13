ეგრისის ეროვნული პარკის პროექტზე 3 მლნ-მდე ლარი დაიხარჯება ბიუჯეტიდან

13.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ პარლამენტში ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიამ პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ახალ კანონპროექტს, რომლის მიხედვით, სამეგრელოში, კერძოდ სამი მუნიციპალიტეტის – წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და მარტვილის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეულ 37 074 ჰა ფართობს ეროვნული პარკის სტატუსი უნდა მიენიჭოს.

მომხსენებლის თქმით, ახალ პარკს, ეგრისის ეროვნული პარკი ერქმევა და მისი მიზანი ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული ეკოსისტემებისა და კირქვიანი მასივების ლანდშაფტების, ასევე მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების, განსაკუთრებით კი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვა და აღდგენაა.

კვლევა, რომლის თანახმადაც დადგინდა, რომ ამ ადგილას დაცული ტერიტორიის შექმნაა შესაძლებელი, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროსა [BMZ] და გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკმა [KfW] დააფინანსა 64 000 ევროს ოდენობით, პროგრამის – „ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში“. ამის შესახებ განმარტებით ბარათშია აღნიშნული.

კანონპროექტის მიხედვით, ეროვნული პარკის პროექტზე 2 694 720 ლარი დაიხარჯება. აქედან 511 680 ლარი პარკის ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურებაზე უნდა დაიხარჯოს.

განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პროექტის განხორციელება 2027 წლის პირველი იანვრიდან უნდა დაიწყოს.

პარკისთვის შეიქმნება სპეციალური ადმინისტრაცია 22 საშტატო ერთეულით, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და პერსონალით.

ამავე პროექტის მიხედვით, 2028 წლისთვის, დაცული ტერიტორიების ფართობი დამატებით 100 000 ჰექტრით გაიზრდება.

ფოტოზე: ინწრას ჩანჩქერი წალენჯიხაში. ფოტო: წალენჯიხა/facebook

