არდაგანის ტბაში თევზები დაიხოცა – რას ამბობს გარემოს დაცვა

15 მაისს ბათუმში, არდაგანის ტბაში თევზების დახოცვის შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვის სამსახური ადასტურებს.
„გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები, დეპარტამენტში შემოსული შეტყობინების საფუძველზე, გავიდნენ ბათუმში, არდაგანის ტბაზე, სადაც დაფიქსირდა თევზების დახოცვის ფაქტი.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყველა შესაბამისი უწყების მიერ დაწყებულია მოკვლევა.
თევზების დახოცვის მიზეზის დასადგენად, ჩატარდება ლაბორატორიული კვლევა“ – აცნობეს „ბათუმელებს“ უწყებიდან.
ეს არ არის არდაგანის ტბაში თევზების დახოცვის პირველი ფაქტი. მსგავსი შემთხვევა ბათუმში წინა წლებშიც დაფიქსირდა, არაერთხელ იყო ტბის დაჭაობების შემთხვევაც.