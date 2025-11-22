მთავარი,სიახლეები

ბათუმის აეროპორტი გაფართოებას აპირებს
ბათუმის მერიამ ვებგვერდზე ატვირთა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც „ბათუმის აეროპორტის“ გენერალური მენეჯერის მოადგილე, მერთ კანდიელი აეროპორტის ექსპლუატაციის ცვლილების პროექტზე წერს გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსს ელენე ღუბიანურს.

ამ წერილში მერთ კანდიელი ეროვნულ სააგენტოს უფროსს სთხოვს გაუზიაროს მოსაზრება აეროპორტის გაფართოების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჭიროების თაობაზე. იქვე მიუთითებს, რომ სკრინინგის ანგარიში უკვე გაგზავნილია.

მერთ კანდიელის ინფორმაციით, ამ წერილს თან ახლავს სკრინინგის 30-გვერდიანი ანგარიში და სხვა დანართები, თუმცა ისინი მერიას არ აუტვირთია. მითითებული თარიღის მიხედვით, ეს წერილი სააგენტოში 2025 წლის 4 ნოემბერს არის გაგზავნილი.

4 თვით ადრე, 2025 წლის 11 აგვისტო,ს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ბრძანების მიხედვით, აეროპორტის ექსპლუატაციის შეცვლის პროექტი გარემოს ზემოქმედების ზედამხედველობის ანგარიშს არ დაექვემდებარა.

იგივე ბრძანების მიხედვით, დაგეგმილია თვითმფრინავების სადგომი ბაქნის და მგზავრთა მიმღები ტერმინალის შენობის გაფართოება. ასვე, ავტომობილების საწვავით გასამართი სადგურის ადგილმდებარეობის ცვლილება.

„თვითმფრინავების სადგომი ბაქნის გაფართოება/რეაბილიტაცია დაგეგმილია ბაქნის დასავლეთით, 8 200 მ2-ით. გაფართოების მიზანია „C“ კატეგორიის საჰაერო ხომალდების სადგომის მოწყობა, ასევე ვერტმფრენის სადგომის მოწყობა. ბაქნის გაფართოებისთვის გათვალისწინებული ტერიტორიის ნაწილი დაფარულია ძველი ასფალტის საფარით, ნაწილი – ტექნიკური გრუნტით. გაფართოების ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია არსებული კომუნიკაციების – სანიაღვრე სისტემის, საკანალიზაციო ქსელის, ელექტრო მომარაგების, მიწისქვეშა ხაზების გაყვანის ადგილების ცვლილება და ახალი დაერთებების დაპროექტება.

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების ფარგლებში, არსებულ მგზავრთა მიმღები ტერმინალის შენობას მიაშენებენ სამ სივრცეს: I სივრცე (194.3 მ2) გამოიყენება დასაქმებული პერსონალის საოფისედ; II სივრცე (126.4 მ2) – დამხმარე მიშენება დასაქმებული პერსონალისა და აეროპორტის ოპერირების გასაუმჯობესებლად; III სივრცე (103.0 მ2) – მგზავრთა ნაკადის კომფორტისა და მოწესრიგებისთვის.“

უცნობია, რატომ ითხოვს აეროპორტის მენეჯერის მოადგილე ოფიციალურად იმის კიდევ ერთხელ დადასტურებას, რომ პროექტი გარემოს ზედამხედველობის ანგარიშის მომზადებას არ საჭიროებს. ბათუმის მერიას სრული დოკუმენტები საჯარო გაცნობისთვის ჯერ არ აუტვირთია.

ამის პარალელურად სახელმწიფო კომპანია „საქაერონავიგაცია“ გეგმავს ჩაატაროს ახალი კვლევა იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ბათუმის აეროპორტის მიმდებარედ ტერიტორიის უსაფრთხოების ზონა.

კვლევის ერთ-ერთი მიზანი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისათვის „მორგებული უსაფრთხოების ზედაპირების, მათ შორის სიმაღლის ზონირების შემუშავება“ იქნება, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც ფრენების უსაფრთხოებას, ასევე ქალაქის „ურბანული განვითარების მეტ მოქნილობას“.

ბათუმის აეროპორტის დაცვის არეში, არსებული დაბრკოლებების შემზღუდველი ზედაპირების (OLS) მოდიფიკაციის, მორგებული დაბრკოლებების შემზღუდველი ზედაპირების (OLS) შემუშავებისა და მაქსიმალური დასაშვები დაბრკოლებების სიმაღლეების განსაზღვრისთვის სააერნაოსნო კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე „საქაერონავიგაციამ“ ტენდერი უკვე გამოაცხადა.

