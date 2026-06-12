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თბილისსა და ბათუმს შორის რეგულარული ფრენები იწყება – ნახეთ რა ეღირება ბილეთი

12.06.2026
თბილისსა და ბათუმს შორის რეგულარული ფრენები იწყება – ნახეთ რა ეღირება ბილეთი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ტავ ჯორჯიას“ ინფორმაციით, 2026 წლის 25 ივნისიდან, თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს შორის რეგულარული ფრენები იწყება.

აღნიშნული მიმართულებით რეისებს კვირაში ოთხჯერ, ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისი“ შეასრულებს.

„ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში, თბილისი-ბათუმი-თბილისის საჰაერო ხაზზე ფრენები ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას, Boeing 737 ტიპის ხომალდით შესრულდება.

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აღნიშნულ დღეებში რეისები 09:00-ზე განხორციელდება, ბათუმიდან კი 19:30-ზე. ფრენის ხანგრძლივობა 45 წუთს შეადგენს,“ – აცხადებენ „ტავ ჯორჯიაში“.

„ჯორჯიან ეარვეისის“ ოფიციალურ ვებგვერდზე განახლებული ინფორმაციით თბილისი-ბათუმის რეისზე ბილეთის ფასი ერთი მიმართულებით 108 ევროდან [დაახლოებით 331 ლარიდან] იწყება. [შენიშვნა: განახლებამდე ამავე ვებგვერდზე ფასი 132 ევრო-დან იყო მითითებული]

„ჯორჯიან ეარვეისის“ ვებგვერდიდან

 

 

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