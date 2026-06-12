თბილისსა და ბათუმს შორის რეგულარული ფრენები იწყება – ნახეთ რა ეღირება ბილეთი

„ტავ ჯორჯიას“ ინფორმაციით, 2026 წლის 25 ივნისიდან, თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს შორის რეგულარული ფრენები იწყება.
აღნიშნული მიმართულებით რეისებს კვირაში ოთხჯერ, ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისი“ შეასრულებს.
„ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში, თბილისი-ბათუმი-თბილისის საჰაერო ხაზზე ფრენები ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას, Boeing 737 ტიპის ხომალდით შესრულდება.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აღნიშნულ დღეებში რეისები 09:00-ზე განხორციელდება, ბათუმიდან კი 19:30-ზე. ფრენის ხანგრძლივობა 45 წუთს შეადგენს,“ – აცხადებენ „ტავ ჯორჯიაში“.
„ჯორჯიან ეარვეისის“ ოფიციალურ ვებგვერდზე განახლებული ინფორმაციით თბილისი-ბათუმის რეისზე ბილეთის ფასი ერთი მიმართულებით 108 ევროდან [დაახლოებით 331 ლარიდან] იწყება. [შენიშვნა: განახლებამდე ამავე ვებგვერდზე ფასი 132 ევრო-დან იყო მითითებული]