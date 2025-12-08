„თავს ვარიდებთ ციფრის დასახელებას“ – რამდენ სტუდენტს მიიღებენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები?

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის მოადგილემ ზვიად გაბისონიამ დღეს, 8 დეკემბერს, „ოცნების“ პარლამენტში უმაღლესი განათლების მოდელის ცვლილებაზე საუბრისას განაცხადა, რომ განათლების ახალი რეფორმის ფარგლებში აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აღარ ექნებათ რამდენიმე უნივერსიტეტი შემოხაზონ.
„დღეს არსებული მოდელის მიხედვით, როდესაც სტუდენტი ხაზავს სასურველ ფაკულტეტებს, მას აქვს ვარიანტები, რომ რამდენიმე უნივერსიტეტი მოხაზოს და საბოლოო ჯამში, ის თუ ვერ მოხვდა თავისი ქულების მიხედვით პირველ უნივერსიტეტში, ან მეორეში მოხვდება, ან მესამეში, ან მეოთხეში და რეალურად ამით ხარისხი ვარდება.
ახალი მოდელის მიხედვით, ამის საშუალება არ იქნება, ანუ მთავარი ამოცანა იქნება, რომ მხოლოდ მაღალკვალიფიციური, მაღალი ქულების მქონე სტუდენტები მოხვდნენ, რადგან ჩვენთვის ფუნდამენტური ამოცანაა, რომ ხარისხი გავზარდოთ ამ მიმართულებით.
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ მოკლე პერიოდში პირველადი შედეგები ნამდვილად გვექნება, რადგან იქ მოხვდებიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აბიტურიენტები“,- თქვა ზვიად გაბისონიამ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აბიტურიენტებს უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრის შანსები მნიშვნელოვნად შეუმცირდებათ.
ზვიად გაბოსონიამ კომიტეტში დასმულ კითხვას, თუ რამდენი სტუდენტის მიღებას აპირებენ სამომავლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტები, პირდაპირ არ უპასუხა:
„სპეციალურად ვარიდებთ თავს ამ ციფრის დასახელებას, რადგან ეს დამოკიდებულია, ეკონომიკის სამინისტრო განსაზღვრავს თუ არა კვოტირებას.
მოგეხსენებათ, რომ საბაზრო პრინციპიდან გამომდინარე მოხდება ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად იმის დადგენა, რა მიმართულებით, რა კვოტირების ნაწილი გვჭირდება და სწორედ ამ მიმართულებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გამოაცხადებს მთავრობა იმ კვოტების ნაწილს, რა კვოტებშიც მოხდება სტუდენტების მიღება.
ე.წ პოპულარული პროფესიების გადანაცვლება უნდა მოხდეს მოთხოვნად პროფესიებში და ამ მიმართულებით გარკვეულ ცვლილებებს ველით“ – თქვა მან.
ახალი გადაწყვეტილებით, უქმდება აქამდე არსებული საგრანტო სისტემაც და მას სრულად ჩაანაცვლებს სახელმწიფოს დაფინანსების ახალი მოდელი.
„იგულისხმება სახელმწიფო უნივერსიტეტების პირდაპირ 100%-იანი დაფინანსების მოდელზე გადასვლა. შესაბამისად, გაუქმებული იქნება 100%-იანი, 70 და 50%-იანი საგრანტო სისტემა, თუმცა ამ მიმართულებით დაფინანსება გაუუქმდებათ კერძო უნივერსიტეტებსაც.
2025 წელს ჩარიცხული სტუდენტები ჩვეულებრივ შეინარჩუნებენ იგივე საგრანტო დაფინანსების მოდელს რაც აქამდე არსებობდა“ – თქვა ზვიად გაბისონიამ.
„ოცნების“ რეფორმის მიხედვით, ბაკალავრიატი გახდება სამწლიანი, მაგისტრატურა კი – ერთწლიანი.
„3 წელი იქნება არარეგულირებადი პროფესიებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუკი ერთწლიანი მაგისტრატურის გავლის შემდეგ სტუდენტი გადაწყვეტს, რომ სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურის საფეხურზე, მას ექნება საშუალება, რომ დაიმატოს კრედიტები ერთი წლის კომპონენტის ნაწილში. ამით ბოლონიის პროცესის სრულ თანხვედრაში მოვალთ და სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა მესამე საფეხურზე გააგრძელოს სწავლა.
უნივერსიტეტებს განათლების სამინისტრო განუსაზღვრავს იმ პროგრამების რაოდენობას, რასაც მთავრობა დაადგენს. მოდელში იგულისხმება „ერთი ქალაქი, ერთ ფაკულტეტის“ პრინციპი, რაც იმას გულისხმობს, რომ არ უნდა მოხდეს ერთ ქალაქში არსებულ უნივერსიტეტებში პროგრამების გამეორება.
უცხოელი უნივერსიტეტების კვოტები მთლიანად გადაინაცვლებს კერძო უნივერსიტეტებში და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს დარჩება ძალიან მცირე რაოდენობით, ამიტომ კერძო უნივერსიტეტებს შეუძლიათ უცხოელი სტუდენტებისგან შეივსონ ფინანსური რესურსები“ – განაცხადა განათლების მინისტრის მოადგილემ.