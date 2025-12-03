რას ამბობს გამოკითხვიდან გამოსული ექიმი დავით ჩახუნაშვილი, რომელიც BBC-იმ ჩაწერა

სახელმწიფო უსაფროების სამსახურში მოწმის სახით გამოკითხვაზე იბარებენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც BBC-ის ინტერვიუ მისცეს 2024 წელს „ოცნების“ მიერ საპროტესტო აქციის დარბევაზე.
გამოკითხვაზე ასევე დაბარებული იყვნენ ექიმი ძმები: დავით და კონსტანტინე ჩახუნაშვილები, რომლებმაც ჩაატარეს კვლევა და შეისწავლეს საპროტესტო აქციების დარბევისას გამოყენებული საშუალებების ეფექტი მოქალაქეებზე. კვლევა რეცენზირებული ანუ გადამოწმებულია სხვა მეცნიერების მიერ და გამოქვეყნებულია სამედიცინო-სამეცნიერო ჟურნალში „ტოქსიკოლოგიური მოხსენებები“.
სუს-ში დაბარებულმა ექიმებმა მოსამართლის თანდასწრებით მოითხოვეს გამოკითხვა.
„დეტალებში ავუხსენი მოსამართლეს, რა იყო ჩვენი კვლევის მიზანი, მეთოდოლოგია და დასკვნა. უბრალოდ, გამოძიების მხარეს ისევ ჰქონდა კითხვები, თუ დასკვნა რა იყო, როდესაც ამაზე მე უკვე პასუხი გავეცი. როგორც ჩანს, ვერ მიხვდა ზუსტად და როგორც ჩანს, კვლევის მეთოდოლოგიებში კარგად არ იყო გარკვეული. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ წაკითხული არ ჰქონდათ კვლევა“ – ამბობს დავით ჩახუნაშვილი „ფორმულასთან“.
მისი თქმით, სუს-ში ადამიანების დაბარება გამოკითხვაზე რამდენიმე მიზანს ემსახურება.
„მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ მომავალში შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ ადამიანზე ჰქონდეთ ფსიქოლოგიური ზეწოლის მცდელობა თუ სხვანაირი მცდელობა. შეიძლება აღარ მოუნდეს ვინმეს კვლევის ჩატარება, აღარ მოუნდეს ვიღაცას უსამართლობის წინააღმდეგ ხმის ამოღება“ – ამბობს დავით ჩახუნაშვილი.
პირველ დეკემბერს, გავლენიანმა ბრიტანულმა მედიამ, BBC-მ გამოაქვეყნა საგამოძიებო მასალა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში პროევროპული აქციის მონაწილეებს შეასხეს ქიმიური იარაღი „კამიტე“ – ნივთიერება, რომელიც ბოლოს პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს. საუბარია 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში დაწყებულ უწყვეტ აქციებზე, რომლის პირველ დღეებში სპეცრაზმმა სასტიკად დაარბია დემონსტრანტები.
„ქართული ოცნების“ მთავრობამ ჟურნალისტურ გამოძიებას დეზინფორმაცია უწოდა, ხოლო სუს-მა, რომელსაც „ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობს, გამოძიება დაიწყო ორი მუხლით. მათ შორისაა 319-ე მუხლი, რაც „უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას გულისხმობს“.