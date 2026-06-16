საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა – დაკავებულია ხუთი პირი

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე, დავით ფერაძეზე ძებნა გამოაცხადეს, დაკავებულია 5 პირი, კიდევ 2 პირზე კი ძებნა გამოცხადდა.
დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზას 2017 – 2025 წლებში ხელმძღვანელობდა. „საქართველოს რკინიგზაში“ დასაქმებამდე ის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ „თანაინვესტირების ფონდში“ მუშაობდა, იყო „მტკვარი ჰესის“ დირექტორიც.
სუს-ის ინფორმაციით, რკინიგზის საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი და სხვა პირები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობის, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ყალბი სამსახურებრივი დოკუმენტების დამზადებისა და გამოყენების, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტზე დააკავეს, რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.
„2019 წლის შემოდგომაზე, სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზის“ იმჟამინდელმა დირექტორმა, დავით ფერაძემ, სააქციო საზოგადოების კუთვნილი, დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით, ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი, სტრუქტურული ფორმის მქონე, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შეთანხმებულ გეგმის შესაბამისად უნდა უზრუნველყო სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი შავი ლითონის, შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა“, – განაცხადა ემზარ გაგნიძემ, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ბრიფინგზე დღეს, 16 ივნისს.