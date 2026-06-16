მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა – დაკავებულია ხუთი პირი

16.06.2026
საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა – დაკავებულია ხუთი პირი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე, დავით ფერაძეზე ძებნა გამოაცხადეს, დაკავებულია 5 პირი, კიდევ 2 პირზე კი ძებნა გამოცხადდა.

დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზას 2017 – 2025 წლებში ხელმძღვანელობდა. „საქართველოს რკინიგზაში“ დასაქმებამდე ის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ „თანაინვესტირების ფონდში“ მუშაობდა, იყო „მტკვარი ჰესის“ დირექტორიც.

სუს-ის ინფორმაციით, რკინიგზის საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი და სხვა პირები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობის, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ყალბი სამსახურებრივი დოკუმენტების დამზადებისა და გამოყენების, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტზე დააკავეს, რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.

„2019 წლის შემოდგომაზე, სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზის“ იმჟამინდელმა დირექტორმა, დავით ფერაძემ, სააქციო საზოგადოების კუთვნილი, დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით, ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი, სტრუქტურული ფორმის მქონე, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შეთანხმებულ გეგმის შესაბამისად უნდა უზრუნველყო სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზის“ კუთვნილი შავი ლითონის, შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა“, – განაცხადა ემზარ გაგნიძემ, სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ბრიფინგზე დღეს, 16 ივნისს.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
თანხის მითვისებისა და გაფლანგვის ბრალდებით დაკავებულია „კოდორიჰესების“ დეპარტამენტის უფროსი
თანხის მითვისებისა და გაფლანგვის ბრალდებით დაკავებულია „კოდორიჰესების“ დეპარტამენტის უფროსი
სასამართლოში თინა ხიდაშელის და გიორგი კანდელაკის გამოკითხვა დაიწყო
სასამართლოში თინა ხიდაშელის და გიორგი კანდელაკის გამოკითხვა დაიწყო
„315 მოქალაქეს დაუმზადეს ჯანმრთელობის ყალბი ცნობები პენსიის მისაღებად“ – სუს-ის ბრიფინგი
„315 მოქალაქეს დაუმზადეს ჯანმრთელობის ყალბი ცნობები პენსიის მისაღებად“ – სუს-ის ბრიფინგი
რას ამბობს გამოკითხვიდან გამოსული ექიმი დავით ჩახუნაშვილი, რომელიც BBC-იმ ჩაწერა
რას ამბობს გამოკითხვიდან გამოსული ექიმი დავით ჩახუნაშვილი, რომელიც BBC-იმ ჩაწერა

დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე 70 ათასზე მეტი რუსი ოკუპანტია – გუმენიუკი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 აპრილი

გორის გვირაბებში 17-25 ივნისს მოძრაობა მონაცვლეობით შეიზღუდება 16.06.2026
გორის გვირაბებში 17-25 ივნისს მოძრაობა მონაცვლეობით შეიზღუდება
საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა – დაკავებულია ხუთი პირი 16.06.2026
საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა – დაკავებულია ხუთი პირი
დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა ნავთობტანკერი SILVAR, რომელიც იანვარში ყულევში იმყოფებოდა 16.06.2026
დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა ნავთობტანკერი SILVAR, რომელიც იანვარში ყულევში იმყოფებოდა
ვის [არ] შეხვდა ზურაბ პატარაძე აჭარაში „ოცნების“ მთავრობის თავმჯდომარედ დაბრუნების შემდეგ 16.06.2026
ვის [არ] შეხვდა ზურაბ პატარაძე აჭარაში „ოცნების“ მთავრობის თავმჯდომარედ დაბრუნების შემდეგ
Freed Journalist Andrzej Poczobut Calls for Release of Fellow Sakharov Prize Laureate Mzia Amaglobeli 16.06.2026
Freed Journalist Andrzej Poczobut Calls for Release of Fellow Sakharov Prize Laureate Mzia Amaglobeli
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ივნისი 16.06.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ივნისი