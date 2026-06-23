ვადაგასული ზღვის პროდუქტები გამოავლინეს ბათუმსა და ქობულეთში

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისსა და აჭარაში სამაცივრე მეურნეობები შეამოწმა.
სააგენტოს ინფორმაციით, „ვადაგასული სურსათი გამოვლინდა ქობულეთის რაიონის სოფ. გორგაძეებში [მიდია 125 კგ] და ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქ N 16 ა-ში [კრევეტები მოხარშული და გაყინული ნაჭუჭში 3780 კგ და ზღვის პროდუქტების ნაზავი -16 კგ]. ვადაგასული სურსათი დაილუქა და განადგურდება კანონმდებლობის შესაბამისად“.
„თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა შპს „კ.ს.ც.“ის თბილისის სამაცივრე მეურნეობაში [მის: გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 10] გამოავლინეს ვადაგასული სურსათის ბაზარზე განთავსებისა [სხვადასხვა დასახელების გაყინული თევზპროდუქტები] და ეტიკეტირების წესის დარღვევის ფაქტი [ხიზილალა, რის გამოც ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა, 6132.2 კგ ვადაგასული სურსათი დაილუქა და კანონმდებლობის შესაბამისად განადგურდება.“ – წერს სააგენტო.