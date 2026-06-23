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ვადაგასული ზღვის პროდუქტები გამოავლინეს ბათუმსა და ქობულეთში

23.06.2026
ვადაგასული ზღვის პროდუქტები გამოავლინეს ბათუმსა და ქობულეთში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისსა და აჭარაში სამაცივრე მეურნეობები შეამოწმა.

სააგენტოს ინფორმაციით, „ვადაგასული სურსათი გამოვლინდა ქობულეთის რაიონის სოფ. გორგაძეებში [მიდია 125 კგ] და ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქ N 16 ა-ში [კრევეტები მოხარშული და გაყინული ნაჭუჭში 3780 კგ და ზღვის პროდუქტების ნაზავი -16 კგ]. ვადაგასული სურსათი დაილუქა და განადგურდება კანონმდებლობის შესაბამისად“.

„თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა შპს „კ.ს.ც.“ის თბილისის სამაცივრე მეურნეობაში [მის: გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 10] გამოავლინეს ვადაგასული სურსათის ბაზარზე განთავსებისა [სხვადასხვა დასახელების გაყინული თევზპროდუქტები] და ეტიკეტირების წესის დარღვევის ფაქტი [ხიზილალა, რის გამოც ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა, 6132.2 კგ ვადაგასული სურსათი დაილუქა და კანონმდებლობის შესაბამისად განადგურდება.“ – წერს სააგენტო.

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