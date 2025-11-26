განათლება,მთავარი,სიახლეები

„თბილისში სტუდენტების წილი 60-%-მდე უნდა ჩამოვიდეს. ეს არის ამოცანა" – კობახიძე 

26.11.2025
„თბილისში სტუდენტების რაოდენობა 60-%-მდე უნდა ჩამოვიდეს“ – განაცხადა „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს, 26 ნოემბერს, „ქართული ოცნების“ პარლამენტში გამოსვლისას.

მისი თქმით, განათლების რეფორმა ითვალისწინებს ორი ქალაქის – ქუთაისისა და რუსთავის განვითარებას და სტუდენტების რაოდენობის გაზრდას ამ ქალაქებში.

„დღეის მდგომარეობით, 85%-ზე მეტი სტუდენტების სწავლობს ქვეყნის დედაქალაქში, რაც იწვევს დედაქალაქის ჭარბ დატვირთვას და სათანადოდ არ არის დატვირთული სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქები, მაგალითად, ქუთაისი და რუსთავი. ამიტომ მნიშვნელოვანია სისტემის დეკონცენტრაცია და აქცენტი გვინდა გავაკეთოთ ორი ქალაქის ინფრასტრუქტურის შექმნაზე.

საბოლოო ჯამში, ეს გამოიწვევს იმას, რომ მკვეთრად შემცირდება თბილისის წილი სტუდენტების რაოდენობაში. ეს არის ამოცანა. ვფიქრობთ, რომ სადღაც 60%-მდე უნდა ჩამოვიდეს თბილისში სტუდენტების წილი. დანარჩენი 40% უნდა გადანაწილდეს სხვა ქალაქებზე. ეს არის კონცეფციის მთავარი მიმართულება“- თქვა ირაკლი კობახიძემ.

მისი თქმით, დღეს საქართველოში მოქმედებს 64 უნივერსიტეტი.

„ეს თავისთავად მეტყველებს, რომ სისტემა არაჯანსაღად არის ფორმირებული და შეუძლებელია, ჩვენი ზომის ქვეყანაში, მით უმეტეს ეკონომიკური და სხვადასხვა გამოწვევის ფონზე, შეუძლებელია ჰქონდეს თანაბრად მაღალი ხარისხი… ჩვენი მიზანია, ეს ვითარება რადიკალურად შევცვალოთ“ – აღნიშნა მან.

კობახიძემ ასევე განმარტა ამ „რეფორმის“ კიდევ ერთი მიზანი, რომელიც ითვალისწინებს „ერთი ქალაქი-ერთი ფაკულტეტის“ იდეა.

„თბილისში უნდა იყოს ერთი ფაკულტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მაგრამ ეს არ ეხება კერძო უნივერსიტეტებს“-თქვა მან.

„ქართული ოცნების“ მიერ დაანონსებულ განათლების რეფორმას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებული პირების მხრიდან. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ ე.წ. რეფორმის მიზანია უნივერსიტეტების ავტონომიის გაუქმება და კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან.

ილიაუნის რექტორის, ნინო დობორჯგინიძის აზრით, კატასტროფული იქნება ის შედეგები, რაც ამ რეფორმას მოჰყვება, რადგან მიზანი ამ რეფორმის არის უნივერსიტეტებიდან კრიტიკული აზრის გაქრობა და სრული დამორჩილება რეჟიმს.

„სტუდენტი ვეღარ მიიღებს დაფინანსებას. სახელმწიფო დაკვეთით დაფინანსდებიან უნივერსიტეტები“ – ინტერვიუ

 

