მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე

21.06.2026
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

20 ივნისს აჭარის მთავრობამ ტურისტული სეზონი „ოფიციალურად“ გახსნა, თუმცა ტურისტებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ადგილებში – გონიო-კვარიათისა და სარფის სანაპიროზე, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად ჯერ მზადების პროცესიც არ არის.

აუქციონები, რომლითაც ბათუმის მერია კვარიათის პლაჟზე კომერციული საქმიანობისთვის ადგილების საიჯარო წესით გასხვისებას გეგმავს, 24 ივნისს უნდა დასრულდეს. გონიოში კი ხშირ შემთხვევაში მერიას განმეორებითი აუქციონების გამოცხადება მოუწევს, რადგან მათი უმეტესობა ჩაიშალა.

მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ მსურველები შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამუშაოები საზაფხულო-ტურისტული სეზონის პარალელურად უნდა წარიმართოს.

„მართალია ჩვენ არ ვჩქარობთ, რადგან ამ დროს ნაკლებია დამსვენებელი და გვირჩევნია ცოტა გვიან დავდოთ ხელშეკრულება, რომ არ დავზარალდეთ, ვინც შეზლონგებით და ქოლგებით ვემსახურებით დამსვენებელს, მაგრამ კაფეებისა და ბუნგალოების მოწყობა მართლა გვიანდება. ახლა უკვე დაწყებული უნდა იყოს, რადგან დრო სჭირდება.“ – გვიხსნის მოქალაქე, რომელიც პლაჟზე შეზლონგებს აქირავებს.

გონიოს სანაპიროზე მასალის მოსამზადებლად ჩვენ სწორედ იმ ადამიანების დაჟინებული თხოვნით ჩავედით, რომლებიც წლებია ტურისტულ სეზონზე პლაჟზე კომერციულ ობიექტებს ამუშავებდნენ და ეს მათი ოჯახების შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო იყო.

„ჯერ ვცდილობთ გავუმკლავდეთ, მაგრამ აქედან გაგვყრიან. წელს თუ დავრჩით, მომავალ წელს ვერ დავრჩებით, მომავალ წელს თუ დავრჩით, შემდეგ წელს მაინც გაგყვრიან, სხვა ვერაფერი, ფული მოგვერევა, ფული“ – ემოციურად გვიხნის კაცი, რომელიც 15 წელზე მეტია ტურისტულ სეზონზე გონიოს პლაჟზე კომერციულ ობიექტს ამუშავებდა. სატელეფონო საუბარში მან კატეგორიულად მოგვთხოვა ადგილზე  ჩავსულიყავით.

„მერიამ გვითხრა, რომ კონკურენცია უნდა იყოს, სხვასაც უნდა მეცეს შანსი, აბა სულ თქვენ ხომ არ იქნებითო.“

მათ ვკითხეთ რა გამოსავალს ხედავდნენ ასეთ ვითარებაში, რადგან კონკურენციის შექმნა მერიის მოვალეობაა, გვიპასუხეს, რომ პასუხი არ აქვთ: „არ ვიცით“

კვარიათი

გონიო-კვარიათის პლაჟზე 16 ივნისს ჩავედით.

ინფორმაცია, რომ გონიო-კვარიათის პლაჟზე კაფეების ნაწილი მუნიციპალურმა ინსპექციამ დაშალა შერჩევით, შეიძლება ითქვას რომ სიმართლეს არ შეესაბამება, 16 ივნისს პლაჟზე არცერთი კაფე არ დაგხვედრია, ერთის გარდა, რომლიც სასტუმრო „პანორამა კვარიათის“ წინ მუშაობს.

საჯარო რეესტრის ამონაწერით არ ირკვევა აქვს თუ არა მესაკუთრეს საიჯარო ხელშეკრულება პლაჟით სარგებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა, რადგან რამდენიმე ადგილი უკვე გასხვისდა, დიდი ალბათობით, აქვს.

სასტუმრო „პანორმა კვარიათი“ და მოქმედი კაფე სასტუმროს წინ

სამაგიეროდ დაგხვდა დაშლილი კაფეების ნარჩენები, ნაგავი და ყველაფერი რაც აღარ გამოადგებოდათ ადგილზე დაუტოვებიათ. როგორც ჩანს მესაკუთრეებმა თავი არ შეიწუხეს იმ ადგილის დასასუფთავებლად, სადაც მთელი ზაფხული მუშაობდნენ.

პლაჟი მოუვლელი და დანაგვიანებულია

ადგილობრივმა მეწარმეებმა იციან, რომ ყველა დიდ სასტუმროს საკუთარი კომპლექსის წინ პლაჟი გრძელვადიანი საიჯარო წესით უნდა:

„მოკლევადიანი იჯარითაც რომ იყოს, ისინი აუქციონზე ბოლომდე გამოგვყვებიან, მათ ეს არ აბრკოლებთ, ჩვენ წავაგებთ. მართალია ჩვენ წლებია აქ ვართ და ამ საქმეს ვაკეთებდით, მაგრამ ისე არ გავმდიდრებულვართ, რომ მილიონერებს მოვუგოთ. გული მტკივა, ასე მგონია ჩემი სახლიდან უნდა გამაგდონ. ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ადგილი ვიცოდით, სხვის ადგილზე არც მოვინდომებდი“  – გულდაწყვეტით გვიყვება ერთ-ერთი მეწარმე.

გონიო-კვარიათის სანაპიროზე უნებართვო ობიექტების დემონტაჟის დაწყების შესახებ ბათუმის მერიამ ინფორმაცია 8 აპრილს გამოქვეყნა. ინსპექცია წერდა, რომ კაფე-ბარების, ბუნგალოებისა და სავაჭრო ჯიხურების – ჯამში 35 ობიექტის მფლობელი გააფრთხილეს. ინსპექტირების შემდეგ, მეპატრონეების უმრავლესობამ კაფეები თავად დაშალა და ჯიხურებიც გაიტანეს.

საბოლოოდ გონიო-კვარიათში 40-მდე უნებართვო ობიექტის დემონტაჟის დასრულების შესახებ მუნიციპალურმა ინსპექციამ 21 მაისს გამოაქვეყნა ინფორმაცია.  წერდნენ, რომ ჯამში 40-მდე კომერციული ობიექტის დემონტაჟი განხორციელდა. ფაქტობრივად პროცესი დაგვიანდა, მერია უკვე ზაფხულის ახალ სეზონს უნდა გეგმავდეს.

ამ დროისთვის მერიას 3 ადგილი აქვს აუქციონზე გატანილი კვარიათში, გონიოში კი მათი ნაწილი დასრულდა, ნაწილი ჩაიშალა.
ვინ და რა პირობებით მოახერხა პლაჟების ათვისება მიმდინარე წელს გონიო-კვარიათის პლაჟზე „ბათუმელები“ ამ ინფრომაციას ოფიციალურად გამოითხოვს. ამით შევძლებთ გავარკვიოთ მიიღეს თუ არა პლაჟები გრძელვადიანი საიჯარო ხელშეკრულებებით მაღალბიუჯეტიანმა კომპანიებმა.

დაზიანებული პრომენადი

ამავე თემაზე:

როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს
2 მილიონად გაარემონტებენ ბათუმის მერიის შენობას ლერმონტოვის ქუჩაზე
2 მილიონად გაარემონტებენ ბათუმის მერიის შენობას ლერმონტოვის ქუჩაზე
3 კვ.მეტრი ფართობი ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე, 249 995 ლარად გასხვისდა – აუქციონი
3 კვ.მეტრი ფართობი ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე, 249 995 ლარად გასხვისდა – აუქციონი
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 სექტემბერი

სახელმწიფო უწყებები 645 ავტომობილს იყიდიან – სატენდერო ღირებულება 50 მილიონი ლარია 21.06.2026
სახელმწიფო უწყებები 645 ავტომობილს იყიდიან – სატენდერო ღირებულება 50 მილიონი ლარია
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე 21.06.2026
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს 21.06.2026
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 21.06.2026
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივნისი 21.06.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივნისი
მხოლოდ ერთ მონაკვეთში 2 კაცი დაიღუპა – ავარიები ხელვაჩაურის გზაზე, რომელსაც „ოცნება“ წლებია აკეთებს 20.06.2026
მხოლოდ ერთ მონაკვეთში 2 კაცი დაიღუპა – ავარიები ხელვაჩაურის გზაზე, რომელსაც „ოცნება“ წლებია აკეთებს