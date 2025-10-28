კატასტროფული იქნება ის შედეგები, რაც ამ „რეფორმას“ მოჰყვება – ნინო დობორჯგინიძე

„აკადემიური საზოგადოება არ არის ის საზოგადოება, რომელსაც დააშანტაჟებ იმით, რომ სახლში გადამალულ ოქროს ზოდებს ან დოლარებს გამოუფენ. ამ ქვეყანაში მთავარი გამჭოლი იდეა ყოველთვის იყო განათლება, სწორედ ამიტომ არ გამოვა ამათი გეგმა“, – ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ნინო დობორჯგინიძე „ბათუმელებთან“.
მას „ქართული ოცნების“ მიერ დაანონსებული რეფორმის საფრთხეებზე ვესაუბრეთ.
- ქალბატონო ნინო, მინდა ილიაუნის მაგალითზე ვისაუბროთ იმ საფრთხეებზე, რაც ირაკლი კობახიძის მიერ დაანონსებული რეფორმით ემუქრება უნივერსიტეტებს. რა დარჩება მაგალითად ილიაუნისგან, თუკი ეს ცვლილება განხორციელდა?
ეს რეფორმა მართლა ყველას ეხება და ამიტომ კატასტროფული იქნება ის შედეგები, რაც ამას მოჰყვება. რეფორმის ავტორები, რომლებიც ამბობენ, რომ ევროპული, დასავლური ტიპის საგანმანათლებლო პროექტები და პროგრამები უნდა შევთავაზოთ ქართველ ახალგაზრდებს, რომ სხვაგან არ დასჭირდეთ წასვლაო, ყველაზე ევროპული ტიპის უნივერსიტეტს, რომელიც რეიტინგების მიხედვით ქვეყანაში ყველაზე წარმატებულია საგანმანათლებლო, კვლევითი პროექტების თუ ინტერნაციონალიზაციით, გვეუბნებიან, რომ 70-იან წლებში პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი რომ იყავი, იმ პროფილს დაგიტოვებო.
წარმოუდგენელი რაღაცაა.
იმ სამგვერდიან ფურცელზე, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საერთოდ არ არის ლაპარაკი თანამედროვე უნივერსიტეტების გამოწვევებზე, იმაზე, ტექნოლოგიური პროგრესი რას გვიქადის და საერთოდ აცდენილია ამ ყველაფერს.
- წარსულში დაბრუნება რომ პროგრესი ვერ იქნება ფაქტია, არა?
ცხადია. ყველაზე ცინიკური რა არის იცით, რომ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ ისევ და ისევ ამ თქვენი ტრადიციული ქართული საუნივერსიტეტო სისტემის განადგურების, მათ შორის ფიზიკურად განადგურების ხარჯზეო.
დღე არ გავა ბრიფინგი არ გამართონ, როგორ დაიჭირეს ადამიანები, რომლებსაც საგანმანათლებლო სფეროში ინფრასტრუქტურული ვალდებულებები ჰქონდათ და არ შეასრულეს. ორი თვის წინ იყო, რომელიღაც მინისტრის ბიძაშვილი თუ მამიდაშვილი დაიჭირეს, რომელმაც 35 თუ 38 მილიონის ტენდერები მოიგო, სკოლები და ბაღები უნდა აეშენებინა, მაგრამ არაფერი გააკეთეს და ხუთი წლის თავზე იჭერენ ამ კაცს. ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენი უნივერსიტეტის შენობები უნდა გაყიდონ თურმე და მერე უნდა დაიწყონ რაღაცის აშენება.
ყურის ძირში გვაქვს მაგალითი, როცა სპორტის უნივერსიტეტი გაყიდეს, თქვეს რომ 32-სართულიანი შენობა უნდა აეგოთ და არ ააშენეს, სპორტის უნივერსიტეტი კი დღემდე რომელიღაც უნივერსიტეტშია შეყუჟული. ასე იქნება ილიას უნივერსიტეტი და სხვებიც.
სპორტის უნივერსიტეტის კანცლერი იყო ბოჟაძე, ახლა „ოცნების“ პარლამენტში რომ ბრძანდება, გამოვიდეს და მოგვიყვეს აბა, რატომ ვერ ააშენეს.
ჩვენი უნივერსიტეტები, 90-იან წლებში მომუშავე ადამიანების დიდი ძალისხმევითაა დღემდე მოტანილი. ეს შენობები, ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკები და ახლა ვერ დავთანხმდებით, რომ ეს ყველაფერი დაანგრიონ, მისცენ ვიღაც კერძო ბიზნესმენს, რომელსაც ხუთი წლის მერე ბრალდებულის სკამზე ვიხილავთ.
ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი გვითხრან, რომელიც წარმატებულია. სკოლას ვერ ნახავთ სოფელში გასარემონტებელი რომ არ იყოს, თბილისში დაანგრიეს სკოლები და წლებია ვერ ააშენეს, სამ ცვლაში სწავლობენ ბავშვები, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის ფული დიდწილად ევროკავშირის და სხვა დიდი ფონდების მიერ არის გამოყოფილი.
- ილიაუნის გადატანას რუსთავში მოიაზრებენ, როგორც მოვისმინეთ. რამდენად რეალური იქნება იქ ასეთი მასშტაბური საუნივერსიტეტო ცენტრის აშენება?
ჯერ ერთი, როცა აპელირებენ იმაზე, რომ თბილისშია ჭარბი კონცენტრაცია უნივერსიტეტებისო, თბილისში რეგისტრირებულია მილიონ 400 000-მდე ადამიანი და გვაქვს 10 სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი. აქედან, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია, თეატრალური და სამედიცინო უკვე პროფილურია ისედაც და მთელ საქართველოს ემსახურება.
ქუთაისში 125 000 მოქალაქეა რეგისტრირებული და ორი უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს. არის კი ქუთაისი იმისთვის მზად, რომ მთელი დასავლეთ საქართველოს სტუდენტები მიიღოს?
- სტუდენტების მიღებასაც ხომ თავისი ლიმიტი აქვს?
ამას რომ თავი დავანებოთ, თბილისი სწორედ ამ პრინციპით გაშენდა, რომ აქ ყოფილიყო განათლების ცენტრები. წაიკითხონ აკაკი შანიძის, ჯავახიშვილის, სხვების წერილები უნივერსიტეტის გახსნის წინ, 1918 წელს, ნახონ რას ეფუძნებოდა მათი არგუმენტაცია.
არ შეიძლება, ასე ერთი ხელის მოსმით დანგრიო ყველაფერი ისე, რომ არავის დაეკითხო. მათ შორის იმ სფეროს წარმომადგენლებს, რომელთა გაჯანსაღებასაც აპირებ თურმე.
საგანმანათლებლო სექტორში სახელმწიფო წილის ასე შემცირება არის კატასტროფული და რას ვეუბნებით სტუდენტებს, გორში რომ აგრონომიული ცენტრი გექნება მაინც და მაინც იქ ისწავლე, რადგან იქ დაიბადეო? ეს ხომ აბსურდია.
პროფესიული იქნება პრიორიტეტულიო რომ ამბობენ, კონკურენცია პროფესიულ განათლებაზე ნამდვილად არსებობს საქართველოში, ოღონდ კარგ პროფესიულ განათლებაზე. სცადეთ და ჩაეწეროთ კულინარიის კურსზე თავისუფალ უნივერსიტეტში, სამი და ოთხი სემესტრის ადგილები უკვე შევსებულია, მაგრამ მთელი საგანმანათლებლო სისტემა რესტორნების მომსახურე პერსონალად ხონ ვერ იქცევა? მეცნიერება და კვლევაც სჭირდება დანარჩენ საქართველოს.
კი ბატონო, ააშენონ რუსთავში საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, ააშენონ ბიოქიმიური ლაბორატორიები, რომელიც ძალიან ძვირი ჯდება და არ მიუწვდება ხელი უნივერსიტეტებს, სადაც ყველა უნივერსიტეტს ექნება კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა და ჩაატარებენ ცდებს.
რაღაც დარგები შეიძლება გადაიტანონ, მაგრამ რეალურად, ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკა არ მუშაობს, ყველაფერი არის იყიდე-გაყიდე. არაფერს ვაწარმოებთ და პროფესიულს რომ დაამთავრებენ სტუდენტები, სად უნდა დასაქმდნენ? მით უმეტეს, როცა დამლაგებელსაც კი ლამის უმაღლესის დიპლომს სთხოვენ.
ასეთი პარადოქსებიც გვაქვს, სამწუხაროდ.
წავიკითხე მათი პრეზენტაციები და იქ უწერიათ, რომ სწავლება პრაქტიკას უნდა დაუახლოვდესო. მეგონა ილიაუნი საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითად იქნებოდა დასახელებული, იმიტომ, რომ ინტერნაციონალიზაციის ყველაზე მაღალი ხარისხის, 14 ორმაგი და ერთობლივი ხარისხის პროგრამა მოვამზადეთ და საუკეთესო უნივერსიტეტი ვართ კვლევაში. საქართველოს უნივერსიტეტები თუ იკავებენ 1200-დან 1500-მდე ადგილს რეიტინგებში, ილიაუნი 398-დან სადღაც 600-მდე უნივერსიტეტებს შორისაა კვლევის ციტირებით და გავლენით.
თან წერენ, რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტიო და თან ამბობენ, 60-იან წლებში რომ იყავი, იმაზე უკან დაგაბრუნებთო.
- თუ ეს ყველაფერი მოიშალა, თქვენი პროგრამები, ხომ აღარ იქნება თანხვედრაში დასავლურ მოდელთან. გამოდის, ყველაფერი ჩამოიშლება?
რომელ დასავლურ მოდელზეა ლაპარაკი. ბოლონიის პროცესს გამოვეთიშებით საერთოდ – მე ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო მართლა თავის თავს აუქმებს.
არ არსებობს ქვეყანა, სადაც პრემიერ-მინისტრები და მაღალი რგოლი განსაზღვრავს, რომელ უნივერსიტეტში რომელი პროგრამა უნდა იყოს. სახელმწიფოს ამისთვის აქვს სტრუქტურები, მათ შორის ხარისხის ეროვნული ცენტრი, რომელიც ადგენს ხარისხის რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს პროგრამა.
სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განსაზღვროს პრიორიტეტული დარგები და უნდა დაუკვეთოს უნივერსიტეტებს, აკონტროლოს, რამდენად ხარისხიან სტუდენტებს უშვებენ ისინი, მაგრამ ამათ ახლა გადაწყვიტეს, რომ საერთოდ უგულებელყონ საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტი და თვითონ განსაზღვრონ, რომ თურმე ერთი ფაკულტეტი უნდა იყოს ერთ ქალაქში. საბჭოთა კავშირშიც კი არ იყო ასე.
არანაირ მოდელში ეს არ ჯდება.
სკოლებში მე-12 კლასი უნდა გავაუქმოთ, ბავშვები მაინც არ დადიანო – იმიტომ არ დადიან, რომ სკოლა ვერ აძლევს განათლებას და მშობლები იძულებულები არიან, ეს განათლება კერძო მასწავლებლებთან მიაღებინონ თავიანთ შვილებს.
ხელისუფლება ვალდებულია ნებისმიერი ცვლილების მარეგულირებელი გავლენის შეფასება გააკეთოს. რა შედეგს მოიტანს, რა საფრთხეები და გამოწვევები შეიძლება ახლდეს ცვლილებას და ასე შემდეგ. ამათ კი ახლა დაამტკიცეს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, ახალი სახელმძღვანელოები დაბეჭდეს, მათ შორის მე-12 კლასის, 20 მილიონზე მეტი დაიხარჯა ამ ყველაფერში მსოფლიო ბანკიდან და ახლა ამბობენ, რომ თურმე ეს არ ვარგა.
სახელმწიფო ვერ ახერხებს მის მიერ დაწესებული სტანდარტის განხორციელებას, რომელიც მართლა თავსებადია საერთაშორისო სისტემასთან და ჩაკეტილი საგანმანათლებლო სისტემით იქნებიან თავსებადი მსოფლიოსთან?
თავი რომ დავანებოთ გლობალიზაციის ეპოქას, ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა არასდროს ყოფილა ჩაკეტილი.
ათონის მთაზე რომ ქართველთა მონასტერი იყო, იქ კოპტები, ეთიოპები, ბერძნები, სირიელები, ქართველები და სომხები რომ გვერდიგვერდ ისხდნენ და ერთსა და იმავე ტექსტებს თარგმნიდნენ, ეს იყო მაშინდელი ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტი.
ამიტომ არ შეიძლება ამ ყველაფერს ხაზი გადაუსვა.
სულ რამდენიმე ქვეყანაა, სადაც არ აქვთ 12-წლიანი სწავლება. რუსეთიც კი, თუ ჩავხედავთ მათი სამინისტროს ვებგვერდს, გადადიან 12-წლიან სწავლებაზე.
ჩვენ 20 წელია ბოლონიის პროცესზე ვართ მიერთებული და ახლა უნდათ ყველაფერი უკან წაიღონ? ამას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავუშვებთ.
ეს არის იზოლაცია მთელი ცივილიზებული სამყაროსგან. მიუღებელია ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის ჩახსნა აქედან.
- როგორ წარმოგიდგენიათ ბრძოლა საპოლიციო რეჟიმის პირობებში, როცა მიტაცებულია ხელისუფლება, პარლამენტი, საზოგადოების ნაწილი კი არჩევს დუმილს?
ერთადერთი საშუალება, რაც ჩვენ, საუნივერსიტეტო საზოგადოებას გაგვაჩნია ამ ბრძოლაში, არის აკადემიურობა. ეს არის ჩვენი ბრძოლის გზა. მართლა წითელი ხაზების გადაკვეთაა ეს, რომლის იქეთ მთელი საუნივერსიტეტო საზოგადოება ფეხზე დადგება. არა მგონია ამაზე უფრო ცინიკური რამ საუნივეტსიტეტო სივრცეში მომუშავე ადამიანებისთვის, ვიდრე ეს დაანონსებული, აღების პოლიტიკა.
რთული იქნება ამის დაცვა, მაგრამ სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ აკადემიური სიმტკიცით დავიცავთ ჩვენს პოზიციას.
აკადემიური საზოგადოება არ არის ის საზოგადოება, რომელსაც დააშანტაჟებ იმით, რომ სახლში გადამალულ ოქროს ზოდებს ან დოლარებს გამოუფენ. ვითხოვთ გაიხსნას ინკლუზიური დიალოგი. დავსხდეთ, ნებისმიერ ადგილას და ვილაპარაკოთ ამაზე.
ასეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღება ძალოვანი მინისტრების კომისიაზე, უნდა ვაიძულოთ ისინი გაიხსნას ღია, ინკლუზიური სადისკუსიო სივრცე განათლების საკითხებზე, ეს არის ჩვენი მიზანი.
- ღიაობა რომ სდომოდათ, ამ კონცეფციის დაწერამდე ხომ გაიგებდნენ სამეცნიერო საზოგადოების აზრს?
ამ ქვეყანაში მთავარი გამჭოლი იდეა ყოველთვის იყო განათლება, სწორედ ამიტომ არ გამოვა ამათი გეგმა. მე-19 საუკუნეში პოლიტიკური პროექტი კი არ იყო საქართველოს ქვეყნად ქცევის პროექტი, არამედ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება იყო მთავარი ეროვნული პროექტი და ამის ასე შეცვლა არავის არასდროს არ გამოუვიდა, მათ შორის, ყველაზე ავტორიტარულ საბჭოთა კავშირსაც კი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის რჩებოდა იმ ერის სამჭედლოდ, რომელმაც 78 წელს ის დაატრიალა, რასაც არავინ ელოდა მაშინ. ქართული ენის დაცვას ვგულისხმობ. როცა თითქოს საბჭოთა ჭაობში მიძინებულმა ქვეყანამ თქვა, რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ და ეს სიცოცხლე იყო ამ უნივერსიტეტში.
ამიტომ არიან ვალდებული დაგველაპარაკონ.
- როგორც ვიცით, უცხოელი სტუდენტების მიღებაც აეკრძალება უნივერსიტეტებს. რას ამბობენ ამაზე თქვენი უცხოელი პარტნიორები?
ჩვენს უნივერსიტეტს ძალიან მჭიდრო სამეცნიერო კავშირები აქვს ევროპასთან. ჩართული ვართ არაერთ დიდ პროექტში, იქნება ეს სიცოცხლის შემსწავლელი, კლიმატის გლობალური ცვლილების პროექტი თუ სხვა, რომლის კვლევები ანტარქტიდაზე მიმდინარეობს და იქ მუშაობენ ჩვენი მეცნიერები. ასევე, ბირთვული პროგრამის ნაწილია ილიას უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროგრამა და აი, ამ ცოცხალი პროცესების და ურთიერთობების გარეშე წარმოუდგენელია უნივერსიტეტი.
ჩვენ გვყავს 17 000 სტუდენტი და აქედან დაახლოებით 1900-მდე სტუდენტი უცხოელია. რა კვლევას დაეყრდნენ, როცა ამბობენ, რომ ეს ცუდია ილიას უნივერსიტეტისთვის?
გარდა იმისა, რომ უნდათ გააკონტროლონ საგანმანათლებლო ბიზნესი, ასევე უნდათ უნივერსიტეტები ეკომიურად მთლიანად დამოკიდებული გახადონ სახელმწიფოზე და ამით კონტროლის სრული უფლება მოიპოვონ.
უნივერსიტეტის არსებობა, ორი მთავარი რამის – ინსტიტუციური ავტონომიის და აკადემიური თავისუფლების გარე შეუძლებელია.