მხარდაჭერა

ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს

21.06.2026
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის პარკირების ინვენტარიზაციისა და მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად ქალაქის მერია ბაზარს იკვლევს. კვლევის შედეგად უნდა დადგინდეს შესაბამისი მომსახურების ღირებულება და შემდეგ შეირჩეს კონსულტანტი.

ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნულია, რომ „კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს ქალაქ ბათუმის პარკირების მართვის სტრატეგია, რომელიც დაეფუძნება ინვენტარიზაციის შედეგებს, პარკირების არსებული პრაქტიკისა და მონაცემების ანალიზს, ასევე პირველადი ზონირების წინადადებას“.

„ქალაქის ურბანული განვითარება, მოსახლეობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, ტურისტული სეზონის პერიოდში სატრანსპორტო მოთხოვნის მატება და კერძო ავტომობილების ინტენსიური გამოყენება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პარკირების სისტემაზე, ქუჩების გამტარუნარიანობაზე, საზოგადოებრივი სივრცეების ხარისხსა და ქვეითთა უსაფრთხოებაზე.

ქალაქში ამჟამად არ მოქმედებს ზონალურ-საათობრივი პარკირების სისტემა. პარკირების მართვა ეფუძნება განსაზღვრული ვადით მოქმედ აბონემენტურ სისტემას, მათ შორის 1-დღიან, 7-დღიან, 30-დღიან, 6-თვიან და 12-თვიან საშვებს. არსებული მოდელი საჭიროებს შეფასებას როგორც ადმინისტრირების, ისე ტარიფების, აღსრულების, საპარკინგე ადგილების გამოყენებისა და პარკირების ადგილების ბრუნვის კუთხით.

დავალების მიზანია ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პარკირების რესურსის სრული საველე ინვენტარიზაცია, პარკირების მართვის არსებული პოლიტიკისა და
მონაცემების ანალიზი, პირველადი ზონირების წინადადების მომზადება და პარკირების მართვის სტრატეგიის შემუშავება.“ – წერია ტექნიკურ დავალებაში.

ამავე დოკუმენტის მიხედვთ:

„ინვენტარიზაცია უნდა მოიცავდეს როგორც ოფიციალურად ორგანიზებულ საპარკინგე ადგილებს, ისე ფაქტობრივად გამოყენებულ, არაორგანიზებულ და პრობლემურ პარკირების სივრცეებს.

უნდა მოხდეს ქუჩის მიღმა არსებული პარკირების ობიექტების იდენტიფიცირება და აღწერა, მათ შორის მუნიციპალური, კომერციული და სხვა სახის ავტოსადგომების.

კონსულტანტმა უნდა შეისწავლოს და შეაფასოს ქალაქ ბათუმში პარკირების მართვის არსებული პოლიტიკა, მათ შორის არსებული აბონემენტური სისტემა, ტარიფები, გადახდისა
და ჯარიმების მექანიზმები, აღსრულების პრაქტიკა და ადმინისტრირება. განახორციელოს გადახდებისა და ჯარიმების სტატისტიკური ანალიზი. უნდა მოამზადოს რეკომენდაციები პარკირების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიმართულებით.

პირველადი ზონირების წინადადება გულისხმობს ქალაქის ტერიტორიის დაყოფას პარკირების მართვის განსხვავებული რეჟიმების მქონე ზონებად, სადაც განისაზღვრება პარკირების მოთხოვნის ინტენსივობა, სავარაუდო რეგულირების დონე და ზონალურ-საათობრივი გადახდის სისტემის შესაძლო ეტაპობრივი დანერგვის არეალები.

სტრატეგია უნდა მოიცავდეს პარკირების მართვის ძირითად რეკომენდაციებს, მათ შორის ფასწარმოების მოდელის, ზონალურ-საათობრივი გადახდის შესაძლო ეტაპობრივი დანერგვის, საშვების/აბონემენტების, ჯარიმების პოლიტიკის, აღსრულების მექანიზმების, რეზიდენტული და სპეციალური კატეგორიების პარკირების, ასევე ციფრული გადახდის, ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების (ITS) და მობილური აპლიკაციის განვითარების მიმართულებით“.

სამუშაოს შესრულების ვადა შეადგენს არაუმეტეს 4 თვეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქუჩა / 21.06.2026

რა შედეგს ელოდება ბათუმის მერია ზემოთ აღნიშნული მომსახურების შესყიდვის შემდგომ, ესეც ტექნიკურ დავალებაში აქვს გაწერილი. კონკრეტულად, მომსახურების შედეგად მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს:

ქალაქის მასშტაბით პარკირების განახლებული GIS მონაცემთა ბაზა; ქუჩისპირა და ქუჩის მიღმა პარკირების ინვენტარიზაციის შედეგები; საპარკინგე ადგილების გამოყენების მაჩვენებლისა და პარკირების მოთხოვნის ანალიზი;

არსებული პარკირების პოლიტიკის, ტარიფების, აბონემენტური სისტემისა და აღსრულების შეფასება; პრობლემური პარკირების ზონების იდენტიფიცირება; პარკირების პირველადი ზონირების რუკა; ზონალურ-საათობრივი პარკირების ეტაპობრივი დანერგვის წინადადება; პარკირების მართვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; ასევე სამართლებრივი, ინსტიტუციური, ფინანსური და ციფრული მართვის რეკომენდაციები.

„მომზადებული მასალები უნდა იყოს პრაქტიკულად გამოსაყენებელი როგორც პარკირების ყოველდღიური ადმინისტრირებისთვის, ისე ზონალური პარკირების, ციფრული გადახდის,
აღსრულების გაუმჯობესებისა და მუნიციპალური სატრანსპორტო პოლიტიკის შემდგომი განვითარებისთვის… სტრატეგია უნდა იყოს პრაქტიკულად დანერგვადი და მორგებული მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ, ფინანსურ და სამართლებრივ შესაძლებლობებზე.“ – წერს მერია.

ბაზრის კვლევაში წინადადებების მიღება 2026 წლის 29 ივნისს დასრულდება.

პარკირების პრობლემა ბოლო რამდენიმე წელია მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბათუმისთვის. ქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობა უკვე ნებისმიერ სეზონზე სერიოზული პრობლემაა და ხშირად კონფლიქტის მიზეზიც არის.

მიწისქვეშა და მიწისზედა მრავალდონიანი პარკინგების მოწყობას ითხოვდა ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია. ამაზე მათ 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებშიც დაწერეს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, ერთი მხრივ, ბათუმის მერიაც აღიარებს ქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობას, როგორც გამოწვევას, თუმცა, მეორე მხრივ, საზოგადოების პროტესტის მიუხედავად საკრებულოსთან ერთად ამტკიცებს სამშენებლო პროექტებს, რომლებიც პარკინგების ადგილების მოწყობას, ბინების რაოდენობის პროპორციულად, არ ითვალისწინებს.

ამ თემაზე ვრცლად: „მაპოვნინე აბა სხვა ადგილი“ – მძღოლი, რომელმაც მანქანა ზებრაზე გააჩერა

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის დაჯარიმებული მძღოლებისგან კი ბათუმის ბიუჯეტში გასულ, 2025 წელს 13 მილიონ 676 ათასი ლარი შევიდა. ეს მონაცემი ბათუმის მერიას ქალაქის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში აქვს დაფიქსირებული.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აღნიშნული ჯარიმებიდან შემოსული თანხის მხოლოდ 60 პროცენტი შედის, გამოდის, რომ 2025 წელს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბათუმში მძღოლებმა ჯამში 22 მილიონ 793 ათასი ლარის ჯარიმა გადაიხადეს.

ვრცლად: ჯარიმები, გადასახადები, კაზინო – რის ხარჯზე იზრდება ბიუჯეტი

ამ თემაზე:

100 ლარი არასწორ დგომაზე ბათუმში?- მძღოლები ჯარიმებსა და პარკირების კრიზისზე

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე
2 მილიონად გაარემონტებენ ბათუმის მერიის შენობას ლერმონტოვის ქუჩაზე
2 მილიონად გაარემონტებენ ბათუმის მერიის შენობას ლერმონტოვის ქუჩაზე
3 კვ.მეტრი ფართობი ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე, 249 995 ლარად გასხვისდა – აუქციონი
3 კვ.მეტრი ფართობი ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე, 249 995 ლარად გასხვისდა – აუქციონი
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი

იმიტირებული სიკვდილით დასჯა – გაეროს ანგარიში უკრაინელი ტყვეების გამოცდილებაზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 იანვარი

სახელმწიფო უწყებები 645 ავტომობილს იყიდიან – სატენდერო ღირებულება 50 მილიონი ლარია 21.06.2026
სახელმწიფო უწყებები 645 ავტომობილს იყიდიან – სატენდერო ღირებულება 50 მილიონი ლარია
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე 21.06.2026
„აქედან გაგვყრიან, სხვა თუ ვერაფრით, ფულით მოგვერევიან“ – ვის უნდა პლაჟი გონიო-კვარიათის სანაპიროზე
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს 21.06.2026
ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 21.06.2026
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივნისი 21.06.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ივნისი
მხოლოდ ერთ მონაკვეთში 2 კაცი დაიღუპა – ავარიები ხელვაჩაურის გზაზე, რომელსაც „ოცნება“ წლებია აკეთებს 20.06.2026
მხოლოდ ერთ მონაკვეთში 2 კაცი დაიღუპა – ავარიები ხელვაჩაურის გზაზე, რომელსაც „ოცნება“ წლებია აკეთებს