ბათუმში პარკირების მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად მერია კვლევის ჩატარებას გეგმავს

ბათუმის პარკირების ინვენტარიზაციისა და მართვის სტრატეგიის შესამუშავებლად ქალაქის მერია ბაზარს იკვლევს. კვლევის შედეგად უნდა დადგინდეს შესაბამისი მომსახურების ღირებულება და შემდეგ შეირჩეს კონსულტანტი.
ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნულია, რომ „კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს ქალაქ ბათუმის პარკირების მართვის სტრატეგია, რომელიც დაეფუძნება ინვენტარიზაციის შედეგებს, პარკირების არსებული პრაქტიკისა და მონაცემების ანალიზს, ასევე პირველადი ზონირების წინადადებას“.
„ქალაქის ურბანული განვითარება, მოსახლეობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, ტურისტული სეზონის პერიოდში სატრანსპორტო მოთხოვნის მატება და კერძო ავტომობილების ინტენსიური გამოყენება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პარკირების სისტემაზე, ქუჩების გამტარუნარიანობაზე, საზოგადოებრივი სივრცეების ხარისხსა და ქვეითთა უსაფრთხოებაზე.
ქალაქში ამჟამად არ მოქმედებს ზონალურ-საათობრივი პარკირების სისტემა. პარკირების მართვა ეფუძნება განსაზღვრული ვადით მოქმედ აბონემენტურ სისტემას, მათ შორის 1-დღიან, 7-დღიან, 30-დღიან, 6-თვიან და 12-თვიან საშვებს. არსებული მოდელი საჭიროებს შეფასებას როგორც ადმინისტრირების, ისე ტარიფების, აღსრულების, საპარკინგე ადგილების გამოყენებისა და პარკირების ადგილების ბრუნვის კუთხით.
დავალების მიზანია ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული პარკირების რესურსის სრული საველე ინვენტარიზაცია, პარკირების მართვის არსებული პოლიტიკისა და
მონაცემების ანალიზი, პირველადი ზონირების წინადადების მომზადება და პარკირების მართვის სტრატეგიის შემუშავება.“ – წერია ტექნიკურ დავალებაში.
ამავე დოკუმენტის მიხედვთ:
„ინვენტარიზაცია უნდა მოიცავდეს როგორც ოფიციალურად ორგანიზებულ საპარკინგე ადგილებს, ისე ფაქტობრივად გამოყენებულ, არაორგანიზებულ და პრობლემურ პარკირების სივრცეებს.
უნდა მოხდეს ქუჩის მიღმა არსებული პარკირების ობიექტების იდენტიფიცირება და აღწერა, მათ შორის მუნიციპალური, კომერციული და სხვა სახის ავტოსადგომების.
კონსულტანტმა უნდა შეისწავლოს და შეაფასოს ქალაქ ბათუმში პარკირების მართვის არსებული პოლიტიკა, მათ შორის არსებული აბონემენტური სისტემა, ტარიფები, გადახდისა
და ჯარიმების მექანიზმები, აღსრულების პრაქტიკა და ადმინისტრირება. განახორციელოს გადახდებისა და ჯარიმების სტატისტიკური ანალიზი. უნდა მოამზადოს რეკომენდაციები პარკირების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიმართულებით.
პირველადი ზონირების წინადადება გულისხმობს ქალაქის ტერიტორიის დაყოფას პარკირების მართვის განსხვავებული რეჟიმების მქონე ზონებად, სადაც განისაზღვრება პარკირების მოთხოვნის ინტენსივობა, სავარაუდო რეგულირების დონე და ზონალურ-საათობრივი გადახდის სისტემის შესაძლო ეტაპობრივი დანერგვის არეალები.
სტრატეგია უნდა მოიცავდეს პარკირების მართვის ძირითად რეკომენდაციებს, მათ შორის ფასწარმოების მოდელის, ზონალურ-საათობრივი გადახდის შესაძლო ეტაპობრივი დანერგვის, საშვების/აბონემენტების, ჯარიმების პოლიტიკის, აღსრულების მექანიზმების, რეზიდენტული და სპეციალური კატეგორიების პარკირების, ასევე ციფრული გადახდის, ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების (ITS) და მობილური აპლიკაციის განვითარების მიმართულებით“.
სამუშაოს შესრულების ვადა შეადგენს არაუმეტეს 4 თვეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან.
რა შედეგს ელოდება ბათუმის მერია ზემოთ აღნიშნული მომსახურების შესყიდვის შემდგომ, ესეც ტექნიკურ დავალებაში აქვს გაწერილი. კონკრეტულად, მომსახურების შედეგად მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს:
ქალაქის მასშტაბით პარკირების განახლებული GIS მონაცემთა ბაზა; ქუჩისპირა და ქუჩის მიღმა პარკირების ინვენტარიზაციის შედეგები; საპარკინგე ადგილების გამოყენების მაჩვენებლისა და პარკირების მოთხოვნის ანალიზი;
არსებული პარკირების პოლიტიკის, ტარიფების, აბონემენტური სისტემისა და აღსრულების შეფასება; პრობლემური პარკირების ზონების იდენტიფიცირება; პარკირების პირველადი ზონირების რუკა; ზონალურ-საათობრივი პარკირების ეტაპობრივი დანერგვის წინადადება; პარკირების მართვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; ასევე სამართლებრივი, ინსტიტუციური, ფინანსური და ციფრული მართვის რეკომენდაციები.
„მომზადებული მასალები უნდა იყოს პრაქტიკულად გამოსაყენებელი როგორც პარკირების ყოველდღიური ადმინისტრირებისთვის, ისე ზონალური პარკირების, ციფრული გადახდის,
აღსრულების გაუმჯობესებისა და მუნიციპალური სატრანსპორტო პოლიტიკის შემდგომი განვითარებისთვის… სტრატეგია უნდა იყოს პრაქტიკულად დანერგვადი და მორგებული მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ, ფინანსურ და სამართლებრივ შესაძლებლობებზე.“ – წერს მერია.
ბაზრის კვლევაში წინადადებების მიღება 2026 წლის 29 ივნისს დასრულდება.
პარკირების პრობლემა ბოლო რამდენიმე წელია მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბათუმისთვის. ქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობა უკვე ნებისმიერ სეზონზე სერიოზული პრობლემაა და ხშირად კონფლიქტის მიზეზიც არის.
მიწისქვეშა და მიწისზედა მრავალდონიანი პარკინგების მოწყობას ითხოვდა ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია. ამაზე მათ 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებშიც დაწერეს.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, ერთი მხრივ, ბათუმის მერიაც აღიარებს ქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობას, როგორც გამოწვევას, თუმცა, მეორე მხრივ, საზოგადოების პროტესტის მიუხედავად საკრებულოსთან ერთად ამტკიცებს სამშენებლო პროექტებს, რომლებიც პარკინგების ადგილების მოწყობას, ბინების რაოდენობის პროპორციულად, არ ითვალისწინებს.
ამ თემაზე ვრცლად: „მაპოვნინე აბა სხვა ადგილი“ – მძღოლი, რომელმაც მანქანა ზებრაზე გააჩერა
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის დაჯარიმებული მძღოლებისგან კი ბათუმის ბიუჯეტში გასულ, 2025 წელს 13 მილიონ 676 ათასი ლარი შევიდა. ეს მონაცემი ბათუმის მერიას ქალაქის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში აქვს დაფიქსირებული.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აღნიშნული ჯარიმებიდან შემოსული თანხის მხოლოდ 60 პროცენტი შედის, გამოდის, რომ 2025 წელს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბათუმში მძღოლებმა ჯამში 22 მილიონ 793 ათასი ლარის ჯარიმა გადაიხადეს.
ვრცლად: ჯარიმები, გადასახადები, კაზინო – რის ხარჯზე იზრდება ბიუჯეტი
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