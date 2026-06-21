როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 21 ივნისის 21 საათიდან 22 ივნისის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა. ელჭექი.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მ/წმ-ში, რაც შესაძლებელია გაძლიერდეს 17-22 მ/წმ-მდე.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 23 – 28 გრადუსი სითბო
ღამით: 12 – 17 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 3-4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +24 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 23 და 24 ივნისს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.
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მთავარი ფოტო: ბათუმი, გონიო-კვარიათის სანაპირო / ივნისი, 2026 წელი.