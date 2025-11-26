მთავარი,სიახლეები

რატომ ვერ ააშენეს ახალი გზა ბათუმში, რომელმაც ინასარიძისა და კაჩინსკების ქუჩები უნდა შეაერთოს

26.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში ინასარიძისა და კაჩინსკების ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა. ამ ორი ქუჩის დასაკავშირებლად ხელშეკრულება ბათუმის მერიას 2025 წლის თებერვალში აქვს გაფორმებული ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია „ბონდი-2009“-თან,  ქალაქის 2025 წლის ბიუჯეტში კი ამისათვის 2,3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.

ამავე კომპანიას ბათუმში, ფარნავაზ მეფისა და ფიროსმანის ქუჩების დამაკავშირებელი გზაც უნდა აეშენებინა, რისთვისაც ბიუჯეტში დამატებით 1,3 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული, თუმცა სამუშაოები არც აქ დაწყებულა.

ორივე შემთხვევაში ბათუმის მერიამ ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშში დაწერა, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არ მიმდინარეობს იმიტომ, რომ „აუცილებელი გახდა მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეებთან, რადგან საპროექტო ტერიტორიის ნაწილი გადის კერძო საკუთრების ტერიტორიებზე. ვინაიდან მოლაპარაკება წარმოადგენს რთულ პროცესს, მის დასრულებამდე სამუშაოების დაწყება ვერ მოხერხდება.“

„ბათუმელებს“ მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურში 2025 წლის 25 ნოემბერს უთხრეს, რომ ინასარიძისა და კაჩინსკების ქუჩების შეერთების პროექტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ამ დროისთვის მხოლოდ ორ მესაკუთრესთან მიმდინარეობს. სამუშაოების დაწყება კი, ამ მოლაპარაკებების დასრულებაზეა დამოკიდებული.

ინასარიძისა და კაჩინსკების ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი გზა [წითელი ხაზით] / ამ პროექტით კეთილმოეწყობა ახალი გზისა და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი ქუჩაც [ახლანდელი ანგისის მესამე ჩიხი] / ფოტო ტენდერიდან

სხვადასხვა ქუჩების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ახალი სამი გზის მოსაწყობად ტენდერი ბათუმის მერიამ 2024 წლის 23 დეკემბერს გამოაცხადა, ხელშეკრულება კი „ბონდი-2009“-თან ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ 2025 წლის 5 თებერვალს გააფორმა.

ტენდერი 5 339 245 ლარით იყო გამოცხადებული, ხელშეკრულება კი 5 178 987 ლარზე გაფორმდა.

ამ ტენდერის ფარგლებში ბათუმში უნდა დაწყებულიყო შემდეგი სამუშაოები:

  • მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩის და გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა – გამოყოფილია 1 484 666 ლარი [„ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა სანიაღვრე სისტემის, სავალი ნაწილის ორივე მხარეს ბორდიურისა და გზის მოასფალტების სამუშაოები; კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.“ – წერია ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიშში]
  • შალვა ინასარიძის ქუჩის და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა – გამოყოფილია 2 376 816 ლარი [სამუშაოები არ დაწყებულა]
  • ფარნავაზ მეფის ქუჩის და ფიროსმანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა – გამოყოფილია 1 317 508 ლარი [სამუშაოები არ დაწყებულა]

შესყიდვების პორტალზე ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით, მერიის სამმართველოს თანხმობით „ბონდი-2009“-მ სამუშაოები 2025 წლის პირველი მაისიდან ქვეკონტრაქტით გადასცა შპს „მონო 4“-ს [ეს კომპანია 2023 წელსაა რეგისტრირებული ბათუმში. კომპანიის მესაკუთრეა თამარ ჯანგველაძე, ხოლო დირექტორია – მამუკა ჟღენტი].

2025 წლის 29 ოქტომბრის შეთანხმებით კი, ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად ვადა გაიზარდა და განისაზღვრა 2026 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი.

ანუ, ინასარიძე-კაჩინსკებისა და ფარნავაზ მეფე-ფიროსმანის ქუჩების შეერთების სამუშაოები უნდა დაიწყოს საკუთრების საკითხის მოგვარებისთანავე და 2026 წლის ოქტომბრამდე უნდა დასრულდეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
