3 კვ.მეტრი ფართობი ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე, 249 995 ლარად გასხვისდა – აუქციონი

ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის #3-ში, ბათუმის მერიამ 3 კვ.მეტრი ფართობი კომერციული დანიშნულებით, აუქციონზე 9 ივნისს გაიტანა. პირობის მიხედვით, მოსარგებლემ, მერიასთან შეთანხმებული ესკიზის შესაბამისად, უნდა მოამზადოს სავაჭრო ჯიხური სუვენირებისთვის. მერია გამარჯვებულთან ხელშეკრულებას აუქციონის დასრულების შემდეგ აფორმებს.
მერიამ 3 კვ.მეტრი ფართობი საიჯარო წესით გასასხვისებლად წლის ბოლომდე გამოიტანა. საწყისი ფასი 620 ლარი, ხოლო ვაჭრობის ბიჯი 19 ლარი იყო. აუქციონი 15 ივნისს დასრულდა.
ელექტრონული ვაჭრობა დაუჯერებელი კონკურენციის პირობებში წარიმართა – ორმა კონკურენტმა სულ 13 125 ბიჯი დადო. ვაჭრობა კი 249 995 ლარზე გაჩერდა.
აუქციონის პირობის მიხედვით, გამარჯვებული 3 კვ.მეტრით ისარგებლებს 6 თვის განმავლობაში – 2026 წლის 25 ივნისიდან 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აუქციონში გამარჯვებულმა, თუ ის მართლა გააფორმებს მერიასთან ხელშეკრულებას, 3 კვ მეტრში, თვეში 41 ათას ლარზე მეტი უნდა გადაიხადოს. ეს არარეალურია.
როგორც ჩანს, საქმე გვაქვს პრინციპულ მიდგომასთან, როცა შენთვის საინტერესო ადგილის დათმობა სხვისთვის არ გინდა და კონკურენციას ხელოვნურად ქმნი.
ადგილი, რომლისთვისაც ორმა კონკურენტმა 13 125 ბიჯი დადო, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურთან ახლოსაა. იქვეა იახტკლუბი. იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული უარს იტყვის ხელშეკრულების გაფორმებასა და შესაბამისი ვალდებულების აღებაზე, აუქციონის შედეგები გაუქმდება. წინასწარ წარდგენილი საგარანტიო თანხა – 496 ლარი კი ბიუჯეტში ჩაირიცხება.
გოგებაშვილის ქუჩაზე მუშაობის გაგრძელების მოთხოვნით სუვენირებით მოვაჭრეები ბათუმის მერიასთან და აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქციებს მართავდნენ. მათ მერიამ ბულვარის იერ-სახის დამტკიცებულ გენგეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანის არგუმენტით შეაჩერებინა მუშაობა.
საბოლოოდ მერია მათ დაჰპირდა, რომ კონკრეტულ ფართობებს აუქციონზე გაიტანდა.