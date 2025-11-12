მთავარი,სიახლეები

ანაკლიასთან ახლოს 380-მეტრიანი წარწერა, Megobari Act გამოჩნდა – გზავნილი აშშ-ს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აქტივისტებმა ანაკლიის პორტის პროექტის ტერიტორიასთან, მინდორზე, მასშტაბური წარწერა – Megobari act [მეგობარი აქტი] გამოსახეს.

380 მეტრი სიგრძის გეოგლიფის [გამოსახულება მიწაზე] მიზანია შეახსენოს ადგილობრივ და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოსთვის „მეგობარი აქტის“ მნიშვნელობა, რომელიც სენატში კენჭისყრას ელოდება.

კანონპროექტი კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერაა მომზადებული. 

თითოეული სიმბოლოს სიმაღლე დაახლოებით 50 მეტრია, ხოლო მთლიანი გამოსახულების შექმნაზე აქტივისტებმა დაახლოებით 15 დღე იმუშავეს.

„მეგობარი აქტის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი მასშტაბური ყოფილიყო გეოგლიფიც“ – ამბობს როსტო ზარანდია, აქტივისტი და არტისტი ზუგდიდიდან. 

„მთავარი მიზანი იყო, გვეჩვენებინა, რომ ამ ბინძურ საინფორმაციო კამპანიაში, სადაც ანტი-დასავლური რიტორიკა ჭარბობს, არ იკარგება ხალხის რეალური განწყობები, ჩანდეს ჩვენი რეალური სიმართლე და თანაც გვინდოდა ეს გაგვეკეთებინა ისე, რომ ყოფილიყო მასშტაბური და კარგად დასანახი”  – განმარტავს აქტივისტი ნოდო სიხარულიძე.

როსტო ზარანდია განმარტავს, რომ წარწერა ანაკლიის სანაპიროდან დაახლოებით 13 კილომეტრში, ანაკლიის პორტის პროექტის ტერიტორიასთან ახლოს მდებარეობს. ავტორების თქმით, ეს ადგილი მისი სიმბოლური მნიშვნელობის გამო შეირჩა. 

„ადგილს რაც შეეხება, ესეც გარკვეულად სიმბოლურია, იმიტომ, რომ ქართულ-ამერიკული ამბიციები და კარგი გეგმები ჩაიშალა ანაკლიაში და ამ დამთხვევით, კიდევ ერთხელ ვუსვამთ ხაზს იმას, რომ ჩვენი მიზანია ძველებურზე უფრო კარგი ურთიერთობისა და პარტნიორობის დამყარება აშშ-სთან“ – ამბობს ნოდო სიხარულიძე.

გამოსახულება საძოვარზე გაკეთდა.

„ეს არის აგრო-არტი. არავისთვის ზიანი არ მიგვიყენებია, აქ ვთესავთ თეთრ სამყურას, რომელიც ძროხებისთვისაც ძალიან სასარგებლოა, აქტიურად ყვავილობს და მრავალწლოვანი მცენარეა“ – ამბობს როსტო. 

„მეგობარი აქტი“ „ქართული ოცნების“ ოფიციალური პირებისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამავდროულად მხარს უჭერს ხალხთა შორის კავშირების გაძლიერებას და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას, როდესაც საქართველო საკუთარ კონსტიტუციურ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.

აქტის სახელი MEGOBARI სიმბოლურია და ითარგმნება, როგორც ანგარიშვალდებულების, მდგრადობისა და დამოუკიდებლობის ასამაღლებლად, საქართველოს შესაძლებლობების მობილიზება და გაძლიერების აქტი (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act).

ანაკლიაში შექმნილი Megobari act-ის წარწერა, როგორც ავტორები ამბობენ, ერთგვარი გზავნილია ქვეყნის გარეთ, რომ მიუხედავად ქვეყანაში მიმდინარე ანტიდასავლური პროპაგანდისა, ქართველებს სურთ ურთიერთობის შენარჩუნება დასავლელ პარტნიორებთან და ელოდებიან საერთაშორისო მხარდაჭერას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
