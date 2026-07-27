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რომელ მუსიკოსს რამდენს გადაუხდიან შუამთობაზე – ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 107 800 ლარი

27.07.2026
რომელ მუსიკოსს რამდენს გადაუხდიან შუამთობაზე – ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 107 800 ლარი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ბიუჯეტიდან 107 ათას 800 ლარის გადახდას გეგმავს მუსიკოს-შემსრულებლებისთვის, რომლებიც შუამთობის ღონისძიებაზე მიიწვიეს.

შემსრულებლებისთვის ჰონორარების და სხვა ხარჯებისთვის საჭირო თანხას, როგორც წესი დეპარტამენტი ექსკლუზიური უფლებამოსილების საფუძვლით, ტენდერის გარეშე გადაიხდის.

შესყიდვების პორტალზე ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით, „შუამთობა“ 2 დღეს გაიმართება: 2 აგვისტოს ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტ ბეშუმში და 4 აგვისტოს – შუახევის მუნიციპალიტეტის მთა ჩირუხში. 

„ღონისძიების მიზანია აჭარაში სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, სტუმრებისთვის ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა და ზოგადად, აჭარის მაღალმთიანი რაიონების პოპულარიზაცია და მთებში მოგზაურობის წახალისება.

აღნიშნული ღონისძიებების სრულყოფილად ორგანიზების მიზნით, საჭიროა მუსიკალური პროგრამის სწორად დაგეგმვა და შემსრულებლების მოწვევა მათი შემოქმედების, რეპერტუარის, მაღალი რეიტინგისა და ცნობადობის გათვალისწინებით,“ – წერს ტურიზმის დეპარტამენტი შესყიდვების სააგენტოს.

პროგრამა და შემსრულებლებზე გადასახდელი თანხა, ინვოისების მიხედვით, ასე გამოიყურება:

  • შუამთობა ბეშუმში – 02 აგვისტო

ანრი ჯოხაძე [ბენდთან ერთად] – 40 000 ლარი [ანრი ჯოხაძის სოლო კონცერტის მომსახურების საფასური]

მუსიკალური ჯგუფი – „seenთეზი“ – 20 000 ლარი [ბენდი „Seenთეზი“-ის მუსიკალური მომსახურება. 1 საათი]

DJ ბენე – გიორგი ცინცაძე – 2 500 ლარი

  • შუამთობა მთა ჩირუხში -04 აგვისტო

ზვიად ბოლქვაძე [ბენდთან ერთად] – 24 000 ლარი [მუსიკალური პროგრამა. 1 საათი]

მუსიკალური ჯგუფი – „1/4“ – 15 000 ლარი [საკონცერტო შესრულება]

მუსიკალური ჯგუფი – ტრიო გოგლაურა3 500 ლარი [საკონცერტო შესრულება]

DJ ჩიკი – არჩილ დავითაძე – 2 800 ლარი

„წარმოდგენილი მუსიკალური შემსრულებლები შერჩეული იქნენ მათი ცნობადობის, მუსიკალური რეპერტუარის და რეიტინგის გათვალისწინებით… მომსახურების ღირებულება განისაზღვრა წარმოდგენილი ინვოისების საფუძველზე. ღირებულება მოიცავს შემსრულებლების ყველა ხარჯს, მათ შორის როგორც ჰონორარს, ასევე კვებითი, განთავსებისა და ტრანსპორტირების მომსახურებებს.

აღნიშნულზე ინფორმირებული არიან შემსრულებლები და მათთან ხელშეკრულებები გაფორმდება ინვოისის ღირებულებების შესაბამისად“ – წერს ტურიზმის დეპარტამენტი.

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი შესყიდვების სააგენტოს ასევე წერს, რომ „ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად, რეპერტუარი ჩამოყალიბებულია ერთიან პროგრამად“. „შესაბამისად, ვთვლით, რომ მიზანშეწონილი ალტერნატივით ჩანაცვლება შეუძლებელია“ – მიიჩნევს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი.

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