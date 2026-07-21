მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის” – ბათუმში აქციაზე დღეს ფილმს აჩვენებენ

21.07.2026
„ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის” – ბათუმში აქციაზე დღეს ფილმს აჩვენებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 21 ივლისს, საქართველოში მიმდინარე სამოქალაქო წინააღმდეგობის 601-ე დღეს, ბათუმში, 21:00 საათზე, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან უწყვეტ საპროტესტო აქციაზე აჩვენებენ ასკოლდ კუროვის 2024 წლის ფილმს – „ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის“.

ანონსის თანახმად, ფილმი ასახავს პირადი და პოლიტიკური დილემის წინაშე მყოფ რუს დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს და აქტივისტებს, რომლებსაც სასტიკი სასჯელი ემუქრებათ.

„უცხოეთის გავლენის აგენტების“ კანონის პირველი ვერსია რუსეთში 2012 წელს მიიღეს. „აგენტების კანონმა“ ქვეყანაში მედია და კრიტიკული სამოქალაქო სექტორი გააქრო.

ფილმი რუსულენოვანია, ახლავს ქართული სუბტიტრები.

საპროტესტო აქციები საქართველოს ქალაქებში 600 დღეზე მეტია უწყვეტად, ყოველ დღე მიმდინარეობს.

პროტესტი დაიწყო 2024 წლის 28 ნოემბერს, მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საქართველო აჩერებდა ევროინტეგრაციის პროცესს.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
საქართველოში ასამდე პოლიტიკური პატიმარია – „გამჭვირვალობა“
საქართველოში ასამდე პოლიტიკური პატიმარია – „გამჭვირვალობა“
როცა გამცილებელი პატრულს იძახებს სინდისის პატიმრების პლაკატების დანახვისას – ინტერვიუ
როცა გამცილებელი პატრულს იძახებს სინდისის პატიმრების პლაკატების დანახვისას – ინტერვიუ
„ჩემი სახლის წინ პარკინგია, მაგრამ მანქანას ვერასდროს ვაჩერებ“ – მოქალაქე ბათუმში
„ჩემი სახლის წინ პარკინგია, მაგრამ მანქანას ვერასდროს ვაჩერებ“ – მოქალაქე ბათუმში
„შენზე ვფიქრობდი ახლა” – ბათუმში, წინააღმდეგობის აქციაზე კინოჩვენებები გრძელდება
„შენზე ვფიქრობდი ახლა” – ბათუმში, წინააღმდეგობის აქციაზე კინოჩვენებები გრძელდება

ახალი მონაცემები რუსთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ოქტომბერი

„უკრაინელებს ხელში ჩაუვარდათ საიდუმლო ბრძანება… ქერჩის ხიდი დაუტოვეს რუსებს გასაქცევად“ – ინტერვიუ 21.07.2026
„უკრაინელებს ხელში ჩაუვარდათ საიდუმლო ბრძანება… ქერჩის ხიდი დაუტოვეს რუსებს გასაქცევად“ – ინტერვიუ
TI Georgia’s Updated Political Prisoners List Includes 90 People, Saakashvili and Elisashvili Not Included at This Stage 21.07.2026
TI Georgia’s Updated Political Prisoners List Includes 90 People, Saakashvili and Elisashvili Not Included at This Stage
„ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის” – ბათუმში აქციაზე დღეს ფილმს აჩვენებენ 21.07.2026
„ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის” – ბათუმში აქციაზე დღეს ფილმს აჩვენებენ
საქართველოში ასამდე პოლიტიკური პატიმარია – „გამჭვირვალობა“ 21.07.2026
საქართველოში ასამდე პოლიტიკური პატიმარია – „გამჭვირვალობა“
ოდესასთან სამოქალაქო გემის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვას ინდოეთის საგარეო გამოეხმაურა 21.07.2026
ოდესასთან სამოქალაქო გემის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვას ინდოეთის საგარეო გამოეხმაურა
6 წელი მიუსაჯეს პირს, რომელიც დაზარალებულებს სახლების აშენებას დაჰპირდა და თანხა მიითვისა 21.07.2026
6 წელი მიუსაჯეს პირს, რომელიც დაზარალებულებს სახლების აშენებას დაჰპირდა და თანხა მიითვისა