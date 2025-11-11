განათლება,მთავარი,სიახლეები

დირექტორის თანხმობა სჭირდებათ ტრენინგ-ცენტრებში დასაქმებულ მასწავლებლებს – მიქანაძე

11.11.2025 •
დირექტორის თანხმობა სჭირდებათ ტრენინგ-ცენტრებში დასაქმებულ მასწავლებლებს – მიქანაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე ამბობს, რომ „კორუფციის წინააღმდეგ კანონის“ მიხედვით, რეპეტიტორობისთვის დირექტორის თანხმობა იმ მასწავლებლებს დასჭირდებათ, რომლებიც ტრენინგ-ცენტრებში არიან დასაქმებული.

„არის შექმნილი ტრენინგ-ცენტრები, სადაც რიგი მასწავლებლებისა ოფიციალურად არის დასაქმებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე და ამ ფორმით, დამატებით ამეცადინებენ აბიტურიენტებს.

ასეთ შემთხვევაში თანხმობის მიღება საჭიროა, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ საათობრივ დატვირთვაში არ მოხდეს გადაფარვა მასწავლებლის ძირითადსა და დამატებით საქმიანობებს შორის. თუ ეს გადაფარვა არ ხდება, რა თქმა უნდა, დირექტორიები გასცემენ შესაბამის ნებართვას.

ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, თუ მასწავლებელი სრულფასოვნად ასრულებს თავის ძირითად საქმიანობას და ამის პარალელურად რჩება დრო და რესურსი დამატებითი საქმიანობისთვის, შესაბამისი სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელებმა ნებართვები უნდა გასცენ მათ სასარგებლოდ და ეს არანაირ შეფერხებას და დაბრკოლებას არ გამოიწვევს,“ -ამბობს გივი მიქანაძე.

მისი თქმით, „რეპეტიტორობა“ ადამიანებს შორის ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე შემდგარი შეთანხმებაა და სამართლებრივი სივრცე ვერ არეგულირებს.

_____________

მსგავს თემაზე:

„მშობლები გვიან მიხვდებიან, რომ ეს სიჩუმე მათი შვილების სასარგებლოდ არ იყო“ – მასწავლებელი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„რეპეტიტორობის დეფინიცია არ არსებობს“ – „ოცნების“ მინისტრის მოადგილე მასწავლებლების რეპეტიტორობაზე
„რეპეტიტორობის დეფინიცია არ არსებობს“ – „ოცნების“ მინისტრის მოადგილე მასწავლებლების რეპეტიტორობაზე
„ის ხომ შეიძლება, ბიოლოგიის გაკვეთილზე ჩონჩხი მაინც ამოიტანონ“ – რისი შეცვლა სურთ მოსწავლეებს
„ის ხომ შეიძლება, ბიოლოგიის გაკვეთილზე ჩონჩხი მაინც ამოიტანონ“ – რისი შეცვლა სურთ მოსწავლეებს
„მე-12 კლასში ისე უნდა გვასწავლონ, რომ რეპეტიტორი აღარ დაგვჭირდეს“ – მოსწავლეები სკოლაზე
„მე-12 კლასში ისე უნდა გვასწავლონ, რომ რეპეტიტორი აღარ დაგვჭირდეს“ – მოსწავლეები სკოლაზე
რატომ დავდივართ რეპეტიტორთან – ბათუმელი მეთორმეტეკლასელების მოსაზრება
რატომ დავდივართ რეპეტიტორთან – ბათუმელი მეთორმეტეკლასელების მოსაზრება

რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – უკრაინის გენშტაბის ბოლო ცნობები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 თებერვალი

უკრაინულმა ძალებმა რუსეთში, კრასნოდარის ოლქის პორტში ბორანი გაანადგურეს

დირექტორის თანხმობა სჭირდებათ ტრენინგ-ცენტრებში დასაქმებულ მასწავლებლებს – მიქანაძე 11.11.2025
დირექტორის თანხმობა სჭირდებათ ტრენინგ-ცენტრებში დასაქმებულ მასწავლებლებს – მიქანაძე
Mzia Amaglobeli: “This Case Has No Connection to Law or Justice — My Imprisonment Is a Political Decision of the Regime” 11.11.2025
Mzia Amaglobeli: “This Case Has No Connection to Law or Justice — My Imprisonment Is a Political Decision of the Regime”
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება 11.11.2025
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში 11.11.2025
რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში
„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი 11.11.2025
„სასამართლომ განაჩენში დამალა, რომ მზიას მხედველობა ციხეში დრამატულად გაუარესდა” – ადვოკატი
Turkish Aircraft Crashes Near Georgia-Azerbaijan Border, Investigation Underway 11.11.2025
Turkish Aircraft Crashes Near Georgia-Azerbaijan Border, Investigation Underway