დირექტორის თანხმობა სჭირდებათ ტრენინგ-ცენტრებში დასაქმებულ მასწავლებლებს – მიქანაძე

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე ამბობს, რომ „კორუფციის წინააღმდეგ კანონის“ მიხედვით, რეპეტიტორობისთვის დირექტორის თანხმობა იმ მასწავლებლებს დასჭირდებათ, რომლებიც ტრენინგ-ცენტრებში არიან დასაქმებული.
„არის შექმნილი ტრენინგ-ცენტრები, სადაც რიგი მასწავლებლებისა ოფიციალურად არის დასაქმებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე და ამ ფორმით, დამატებით ამეცადინებენ აბიტურიენტებს.
ასეთ შემთხვევაში თანხმობის მიღება საჭიროა, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ საათობრივ დატვირთვაში არ მოხდეს გადაფარვა მასწავლებლის ძირითადსა და დამატებით საქმიანობებს შორის. თუ ეს გადაფარვა არ ხდება, რა თქმა უნდა, დირექტორიები გასცემენ შესაბამის ნებართვას.
ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, თუ მასწავლებელი სრულფასოვნად ასრულებს თავის ძირითად საქმიანობას და ამის პარალელურად რჩება დრო და რესურსი დამატებითი საქმიანობისთვის, შესაბამისი სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელებმა ნებართვები უნდა გასცენ მათ სასარგებლოდ და ეს არანაირ შეფერხებას და დაბრკოლებას არ გამოიწვევს,“ -ამბობს გივი მიქანაძე.
მისი თქმით, „რეპეტიტორობა“ ადამიანებს შორის ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე შემდგარი შეთანხმებაა და სამართლებრივი სივრცე ვერ არეგულირებს.
