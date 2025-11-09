მთავარი,სიახლეები

„რეპეტიტორობის დეფინიცია არ არსებობს" – „ოცნების" მინისტრის მოადგილე მასწავლებლების რეპეტიტორობაზე

09.11.2025
„რეპეტიტორობის დეფინიცია არ არსებობს“ – „ოცნების“ მინისტრის მოადგილე მასწავლებლების რეპეტიტორობაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 9 ნოემბერს, „ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის მოადგილემ, ზვიად გაბისონიამ კომენტარი გააკეთა საჯარო სკოლის მასწავლებლების რეპეტიტორობასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ კანონში შეტანილი ცვლილებები მასწავლებლებს რეპეტიტორობას არ უკრძალავს.

„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის“ კანონმდებლობით განისაზღვრა გარკვეული ტიპის სფეროები, სადაც დაშვებულია დამატებითი საქმიანობა, მათ შორის განათლების სფეროში ასეთად განისაზღვრა სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა. ,

დამსაქმებლის თანხმობით პედაგოგებს, აკადემიური და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს უფლება აქვთ, დამატებით ეწეოდნენ სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას.

რაც შეეხება საგამონაკლისო წესებს, მაგალითად, ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება მასწავლებლებთან და ე.წ. კერძო რეპეტიტორის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. 

გვინდა განვმარტოთ, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო კანონმდებლობის მიხედვით, არ არსებობს დეფინიცია რეპეტიტორობისა და აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია, ვისაუბროთ გარკვეული ტიპის შეთავსებებზე ან თანხმობებზე, რადგან ასეთი ტიპის განმარტება კანონმდებლობაში არ არსებობს.

შესაბამისად, თუ ორ ფიზიკურ პირს შორის ხდება რაიმე ტიპის შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს მომსახურების შეთანხმების გაწევა ან გარკვეული ტიპის საგანმანათლებლო ცოდნის გაზიარება, ეს სცილდება განათლების კანონმდებლობას და აქედან გამომდინარე, ის ვერ იქნება განმარტებული, როგორც შეთავსებითი ტიპის საქმიანობა,“-ამბობს ზვიად გაბისონია.

„რეპეტიტორობაც არ შეიძლება უფროსის თანხმობის გარეშე“ – კონტროლის ახალი მექანიზმი კანონში

