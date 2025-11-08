“გაფრთხილება თავდასხმების საპასუხოდ” – AFP გერმანიის ელჩის გაწვევასა და დაბრუნებაზე

სააგენტო “ფრანს პრესი” საქართველოში გერმანიის ელჩის, პეტერ ფიშერის დაბრუნებას ეხმიანება და წერს, რომ გერმანიის საგარეო სამინისტროს ცნობით, ფიშერის გაწვევა საქართველოსთვის გაფრთხილება იყო ელჩისა და დასავლეთის წინააღმდეგ გახშირებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით.
სააგენტოს ცნობით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა 7 ნოემბერს განაცხადა, რომ გერმანიის მკაფიო მოლოდინია საქართველოს მთავრობამ “თავი შეიკავოს ელჩზე თავდასხმებისგან” და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ელჩის ბერლინში კონსულტაციებისთვის გაწვევა რამდენიმე კვირის წინ წამოადგენდა “ძალიან ნათელ დიპლომატიურ სიგნალს” საქართველოს მმართველი ძალისთვის.
“ფრანს პრესის” ინფორმაციით, ბერლინსა და თბილისს შორის საუბრები უკვე შედგა, გერმანიის საგარეოს პრესსპიკერმა კი განაცხადა, რომ ახლა უკვე “ქართველ ლიდერებს მათი ქმედებების მიხედვით” შეაფასებენ და დამატებით დასკვნას ამაზე დაყრდნობით გამოიტანენ.
ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიამ კონსულტაციებისთვის 19 ოქტომბერს გაიწვია. ბერლინში გამართული კონსულტაციების შემდეგ გერმანიის ელჩის საქართველოში დაბრუნების შესახებ ინფორმაცია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 6 ნოემბერს გაავრცელა.
სააგენტო “ფრანს-პრესი” საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე წერს:
“საქართველო უკვე დაახლოებით ერთი წელია ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია. გასული წლის ოქტომბერში გამართული საკამათო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, სადაც პრო-რუსულმა მმართველმა პარტიამ „ქართული ოცნებამ“ თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა, ათასობით ოპოზიციური აქტივისტი თვეების განმავლობაში გამოდიოდა პროტესტზე. თუმცა, ბოლო პერიოდში პროტესტის მოძრაობამ თვალსაჩინოება დაკარგა, ხოლო მრავალი ოპოზიციონერი და ჟურნალისტი დააკავეს.
ოპოზიცია და მომიტინგეები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ იმაში, რომ იგი სულ უფრო ავტორიტარული ხდება და თანდათან უახლოვდება რუსეთს. მთავრობა ამ ბრალდებებს უარყოფს”.
