ცნობილმა გერმანულმა ავტოკონცერნმა, „მერსედესმა“, შესაძლოა, სამხედრო ტექნიკის წარმოება დაიწყოს. ამის შესახებ Mercedes-Benz Group-ის გენერალურმა დირექტორმა, ოლა კალენიუსმა ისაუბრა ამერიკულ The Wall Street Journal-თან ინტერვიუში.
„მსოფლიო სულ უფრო არაპროგნოზირებადი გახდა და, ჩემი აზრით, აშკარაა, რომ ევროპამ უნდა გააძლიეროს თავისი თავდაცვისუნარიანობა. თუ ჩვენ შევძლებთ ამ პროცესში პოზიტიური როლის შესრულებას, მზად ვიქნებით ეს გავაკეთოთ“ – თქვა მან და ხაზი გაუსვა, რომ კონცერნის შესვლა იარაღის წარმოების სფეროში შესაძლებელია, თუ ეს ეკონომიკურად მიზანშეწონილი იქნება.
მან ასევე თქვა, რომ თავდაცვითი ბიზნესი კონცერნის საერთო პორტფელის მხოლოდ მცირე წილი იქნება, თუმცა სწორედ ეს სფერო შეიძლება გახდეს მზარდი ნიშა.
მედიის ცნობით, იარაღის წარმოება შესაძლოა დაიწყოს გერმანულმა „ფოლკსვაგენმაც“.
2025 წლის აპრილში „ფაინენშალ თაიმსმა“ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Volkswagen-ი მოლაპარაკებებს აწარმოებს ისრაელის თავდაცვის კომპანიასთან შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ. გამოცემის ცნობით, მხარეები გეგმავენ Volkswagen-ის ოსნაბრიუკის ქარხნის ხელახალ აღჭურვას ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემის, „რკინის გუმბათის“ (Iron Dome) კომპონენტების საწარმოებლად.
მაშინ კომპანიის წარმომადგენელმა „დოიჩე ველეს“ უთხრა, რომ „ფოლკსვაგენის“ მიერ იარაღის წარმოება გამორიცხულია, თუმცა, მისი თქმით, ვინაიდან აღნიშნულ ქარხანაში წარმოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, Volkswagen-ი „აგრძელებს პერსპექტიული ვარიანტების შესწავლას“ და მოლაპარაკებებს აწარმოებს „ბაზრის სხვადასხვა მონაწილესთან“.
მომზადებულია „დოიჩე ველეზე“ დაყრდნობით.
