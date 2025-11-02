მთავარი,სიახლეები

საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის

02.11.2025 •
საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საახალწლო დღეებში მანათობელი კონსტრუქციებით ბათუმის გაფორმებისთვის მერიის სამმართველომ ტენდერი 976 ათას 60 ლარით გამოაცხადა. ტექნიკური დავალებიდან ჩანს, რომ მერია წელს ახალი კონსტრუქციებისა თუ აქსესუარების შეძენას არ აპირებს და ტენდერში გამარჯვებულს მხოლოდ არსებულის [მათ შორის საახალწლო ნაძვის ხის] მონტაჟი, ზედამხედველობა და შემდეგ მათი დემონტაჟი ევალება.

გამარჯვებულმა ასევე „უნდა უზრუნველყოს საახალწლო ნაძვის ხის ანთების რიტუალის შესაძლებლობა“.

ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 14 ნოემბერს დაიწყება და ხუთ დღეში, 19 ნოემბერს დასრულდება.

პირობის მიხედვით:

სამონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით; სადემონტაჟო სამუშაოები – 2026 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით;

შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი, ასევე დაზიანებული [რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას შემდგომში გამოყენების შესაძლებლობით] და შემდგომში გამოსაყენებლად უვარგისი ყველა საახალწლო აქსესუარის რაოდენობრივი ჩამონათვალის სამმართვეელოში წარდგენა უნდა მოხდეს 2026 წლის 1-ლი მარტის ჩათვლით;

ამასთან, ყველა დაზიანებული, მაგრამ რემონტს დაქვემდებარებული და შემდგომი გამოყენებისათვის ვარგისი საახალწლო აქსესუარის შეკეთება შემდგომი დასაწყობებით, ტენდერში გამარჯვებულმა 2026 წლის 25 მარტის ჩათვლით პერიოდში უნდა განახორციელოს.

  • ბათუმის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხე ბათუმის მერიამ 2022 წელს 968 387 ლარად, გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით, ტენდერის გარეშე შეისყიდა შპს „აჭარგანათებისგან“.

„აჭარგანათება“ საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად გამოცხადებულ ტენდერებს ბოლო რამდენიმე წელია უკონკურენტოდ იგებს. რაც შეეხება საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებას, ბათუმის მერია ცალკე ტენდერს აცხადებს, ან/და სხვადასხვა მომასახურებას გამარტივებული წესითაც შეისყიდის.

მთავარი ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

წინა საახალწლო ღონისძიებების ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ნახეთ ამ ბმულზე:

2 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯება ბათუმის ბიუჯეტიდან ახალი წლის აღსანიშნად

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
შსს 1 მილიონი ლარის დრონებს იყიდის – ტენდერი გამოცხადდა
შსს 1 მილიონი ლარის დრონებს იყიდის – ტენდერი გამოცხადდა
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 თებერვალი

„ყველაზე დიდი საფრთხე ტირანი კი არა, ჩვევაში გამჯდარი გაყურსვაა“ – საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში 02.11.2025
„ყველაზე დიდი საფრთხე ტირანი კი არა, ჩვევაში გამჯდარი გაყურსვაა“ – საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 02.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის 02.11.2025
საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის
რუსთაველის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მოქალაქე სისხლის სამართლის წესით დააკავეს  02.11.2025
რუსთაველის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მოქალაქე სისხლის სამართლის წესით დააკავეს 
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 ნოემბერი 02.11.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 ნოემბერი
რას ნიშნავს, როცა ევრონესტი „ოცნების“ მთავრობას თვითგამოცხადებულს უწოდებს? – ინტერვიუ  01.11.2025
რას ნიშნავს, როცა ევრონესტი „ოცნების“ მთავრობას თვითგამოცხადებულს უწოდებს? – ინტერვიუ 