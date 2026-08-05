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ბათუმის მერიის თანამშრომელი შსს-ში გადაიყვანეს

05.08.2026
ბათუმის მერიის თანამშრომელი შსს-ში გადაიყვანეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს უფროსი ბაქარ ჩიტაია შსს-ში გადაიყვანეს.

ინფორმაცია ამის შესახებ „ბათუმელებს“ ბათუმის მერიაში დაუდასტურეს.

ბაქარ ჩიტაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი იქნება.

ბაქარ ჩიტაია ბათუმის მერიის ყველაზე მაღალბიუჯეტიან სამმართველოს ხელმძღვანელად გიორგი ცინცაძემ დანიშნა.

საქალაქო ინფრასტრუქტურის სამმართველო ბათუმში მაღალბიუჯეტიანი პროექტების შესყიდვა-განხორცილებასა და კონტროლზეა პასუხისმგებელი.

ბაქარ ჩიტაია მანამდე აჭარის მთავრობის პროექტების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელობდა.

ვინ გახდება საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო ახალი ხელმძღვანელი, ჯერჯერობით უცნობია.

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