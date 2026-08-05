ბათუმის მერიის თანამშრომელი შსს-ში გადაიყვანეს

ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს უფროსი ბაქარ ჩიტაია შსს-ში გადაიყვანეს.
ინფორმაცია ამის შესახებ „ბათუმელებს“ ბათუმის მერიაში დაუდასტურეს.
ბაქარ ჩიტაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი იქნება.
ბაქარ ჩიტაია ბათუმის მერიის ყველაზე მაღალბიუჯეტიან სამმართველოს ხელმძღვანელად გიორგი ცინცაძემ დანიშნა.
საქალაქო ინფრასტრუქტურის სამმართველო ბათუმში მაღალბიუჯეტიანი პროექტების შესყიდვა-განხორცილებასა და კონტროლზეა პასუხისმგებელი.
ბაქარ ჩიტაია მანამდე აჭარის მთავრობის პროექტების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელობდა.
ვინ გახდება საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო ახალი ხელმძღვანელი, ჯერჯერობით უცნობია.